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«Вест Хэм» предложил Мойесу продление контракта

вчера, 17:49

«Вест Хэм» предложил своему главному тренеру Дэвиду Мойесу продлить действующее соглашение.

Шотландский специалист не хочет торопить события и примет окончательное решение в конце сезона.

Действующее соглашение действует до лета нынешнего года.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 21:36
Будто у Мойеса выбор есть, конечно может он уже устал и хочет отдахнуть, но ВХ ему идеально подходит. Глядя во что сейчас превратился эвертон без мойеса боюсь ВХ может ждать тот же сценарий потому что не понятно в случии чего кто придет.......может Поттера поставят.

PS После того как Ходжсон ушел из КП, кажется Мойес опять самый старый среди тренеров в АПЛ,
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:55, ред.
Значит всех всё устраивает . Хотя очень не стабильно играет Вест Хэм.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:53
Неужели думает о Баварии?
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