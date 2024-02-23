«Вест Хэм» предложил Мойесу продление контракта

«Вест Хэм» предложил своему главному тренеру Дэвиду Мойесу продлить действующее соглашение.
Шотландский специалист не хочет торопить события и примет окончательное решение в конце сезона.
Действующее соглашение действует до лета нынешнего года.
«Вест Хэм» предложил своему главному тренеру Дэвиду Мойесу продлить действующее соглашение.
Шотландский специалист не хочет торопить события и примет окончательное решение в конце сезона.
Действующее соглашение действует до лета нынешнего года.
PS После того как Ходжсон ушел из КП, кажется Мойес опять самый старый среди тренеров в АПЛ,
PS После того как Ходжсон ушел из КП, кажется Мойес опять самый старый среди тренеров в АПЛ,