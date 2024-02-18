МЮ готовит главный трансфер десятилетия. От брата босса «Спартака» зависит будущее «дьяволов»

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сегодня, 16:26

Новый совладелец собирает команду мечты.

Уводят менеджера «Ньюкасла»

Есть два менеджера Эшуорта. Старший – его зовут Пол, неудачно работал тренером и техническим директором. Англичанин светился в Риге, Ростове-на-Дону, нигерийских академиях, Астане, а теперь он в Москве. Но с поста спортивного директора «Спартака» ушел, стал техническим менеджером клуба. А вот его младший брат Дэн – общепризнанный мастер в сфере футбольного развития. Эшуорт может и должен стать лучшим трансфером МЮ со времен подписания Бруну Фернандеша.

Но Дэн будет полезнее для истории великого клуба, если наведёт порядок. Эшуорт рано завершил футбольную карьеру, пошел учиться на тренера. Но оказалось, что лучше получается на посту директора. Дэн прошел путь с низов на вершину, директором на приличном уровне работает ровно двадцать лет. Эшуорт помог «Вест Бромвичу» подняться в высшую лигу, ведь фактически перевел клуб с двадцатого века в настоящее. Дэн брался за всё, начиная с модернизации базы и заканчивая трансферами скромного клуба.

Эшуорт верит в современные технологии в футболе, имеет опыт скаутинга. За сезон смотрел сотни матчей. Существует байка, что у Эшуорта огромная картотека с досье интересных вариантов на трансферном рынке на все случаи жизни. Уже ищут молодых новичков. Также важно, что Дэна никогда не интересовала огромная зарплата. Чтобы построить структуру сборных Англии, он отказался от приглашений грандов. За семь лет вместе с помощниками Эшуорт придумал план «ДНК Англии» для всех мужских и женских сборных страны.

Успехов много даже после его ухода. Коллеги одинаково описывают Эшуорта. Дэн заполняет пробелы, делает работу на совесть, но спокойно делегирует полномочия. У него нет замашек диктатора, а это высокий уровень менеджмента. Эшуорт умеет выстраивать успешные стратегии. В «Брайтоне» и «Ньюкасле» директор организовал правильную работу сразу, ведь в составе «чаек» оказался пять лет назад. У каждой команды, где работал, была своя задача. А теперь Дэн переходит на уровень борьбы за титул.

Эшуорту доверяют профессионалы

Многие люди в «Ньюкасле» отмечали, что после «Брайтона» директор Дэн перестал так часто искать талантов. Для работы в поле – переговоров и просмотра футболистов, Эшуорту нужны соратники в МЮ . У директора интересный метод работы. Скауты ищут человека по нужным параметрам. Когда дают добро, то включается финансовый отдел – обсуждают уместность той или иной сделки. Наконец, окончательное решение принимает тренер. Здесь проблема, ведь тен Хаг плохой рекрутер.

Онана, Антони и многие другие цели голландца не перевели МЮ на новый уровень игры. Впрочем, у Дэна в новом клубе будет целая команда. Работать на Эда Вудворда никто в МЮ не хотел, о нем плохо отзывались коллеги. На Эшуорта пойдут работать люди с отличной репутацией. Но немного настораживает, что будущего спортивного директора описывают как человека, который предпочитает приспосабливаться, а не подстраивать систему под себя. Зато Дэн всегда ладил с главными тренерами.

У Эшуорта есть лицензия наставника, понимает азы и говорит с менеджерами на одном языке, что не каждый директор в большом футболе может себе позволить. Тен Хаг рассчитывает на поддержку. Но если придется сменить тренера в МЮ , то в команду с сэром Рэтклиффом – выкупил 25 % акций клуба, и Эшуортом – одним из самых уважаемых директоров в мировом футболе, придут работать профессионалы высокого уровня. От МЮ некоторые футболисты и наставники отворачивались.

Клуб заслужил репутацию «прокаженного» с большим количеством проблем. Беды остались, Глейзеры не ушли и не планируют. Но Эшуорт может привнести свежие идеи и провести унификацию. Слишком масштабный бардак развели американцы, которые не понимают футбол. Дэн разбирается в игре лучше, чем клан Глейзеров. Поэтому МЮ рассчитывает заполучить директора Уилкокса из «Саутгемптона» – раньше работал у Гвардиолы, а еще увести у «Челси» главного аналитика Маколея. Оба работали в неприлично дорогих проектах.

Судьбу клубов определяют на поле

У «Брайтона» и «Ньюкасла» хватает поражений в АПЛ в этом сезоне, ни один директор не играет в футбол. На дистанции Эшуорт сделал все проекты лучше, но Дэну нужны сильные соратники. Поэтому наймет специалиста по подбору персонала. Забавно, что Ральф Рангник, которого не назвать великим тренером, но можно именовать опытным директором, много лет назад говорил о подобных переменах в МЮ :

Не нужно носить очки, чтобы понять, где у клуба проблемы. Как их решать? Не хватит нескольких мелких косметических правок. В медицине бы сказали, что необходима операция на открытом сердце.

С опозданием на много лет в МЮ решились на масштабные перестановки, ведь сэр Рэтклифф также ввел в правление своих людей. «Банда лысых», как их в шутку называют фанаты, не такие сильные специалисты в футболе, как Эшуорт, но у Дэна будет своя команда. Впрочем, планирование это лишь часть процесса. Клубу пора умнее делать трансферы, необязательно самые дорогие, и думать о возрасте футболистов.

Каземиро и Варан не люди для побед через пять лет. Рангник считал, что революцию в МЮ можно сделать за сезон, но Ральф ошибался. Будут скептики после новых назначений, вроде Роя Кина. Легенде «дьяволов» не нравится любовь Эшуорта к путешествиям. Боится, что Дэн не выдержит долгой работы на Глейзеров и уедет в другой гранд через пару лет. Но даже если так, в МЮ заждались грамотных стратегов.