Осинькин рассказал о стажировке Дзагоева в «Крыльях Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» ответил на вопрос о стажировке экс-игрока ЦСКА в самарской команде.

Я знаком с ним с 1999 года. Наверное, я для него дважды первый тренер: и как тренер в детско‑юношеском футболе, и первые два года в профессиональном футболе — в Тольятти. Ему сейчас второй раз в жизни надо найти дорожку, где он будет счастлив и успешен. По‑другому он работать, наверное, уже не сможет.

Он был внутри команды на стажировках. Редко такое бывает, но мы допускали его везде. Конечно, Алану я отказать не мог. Те две недели, которые он у нас провел, надеюсь, в чем‑то ему помогли.