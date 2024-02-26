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Осинькин рассказал о стажировке Дзагоева в «Крыльях Советов»

вчера, 19:38

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о стажировке экс-игрока ЦСКА Алана Дзагоева в самарской команде.

Я знаком с ним с 1999 года. Наверное, я для него дважды первый тренер: и как тренер в детско‑юношеском футболе, и первые два года в профессиональном футболе — в Тольятти. Ему сейчас второй раз в жизни надо найти дорожку, где он будет счастлив и успешен. По‑другому он работать, наверное, уже не сможет.

Он был внутри команды на стажировках. Редко такое бывает, но мы допускали его везде. Конечно, Алану я отказать не мог. Те две недели, которые он у нас провел, надеюсь, в чем‑то ему помогли.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:53
тренеру важно, чтоб нервы крепкие !
adekvat
adekvat
вчера в 21:12
Что то подсказывает мне, не получится с него тренер.
by2ybna4srw4
by2ybna4srw4
вчера в 20:22
Постов у Дзагоева много, а тренерской мысли мало.
rvzwxc4g6fqt
rvzwxc4g6fqt
вчера в 19:58
Это очень хорошо желаем удачи!
Гость
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