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Хави обогнал бывший коуч «Барсы», ноунейм поднимает «Севилью». В Ла Лиге интересный спор тренеров

вчера, 16:38
Эрнесто Вальверде

Лучшим в феврале стал Вальверде.

Выбирать Анчелотти было бы слишком скучно

Хотя в список кандидатов на звание лучшему тренеру лиги в феврале его следовало включить. У «Реала» всё без изменений – команда держит лидерство в чемпионате и укрепляет его на фоне проигрывающей «Жироны». Других конкурентов у «сливочных» в этом году нет – «Барселона» выдала провальный отрезок в декабре-январе, с «Атлетико» что-то неладное происходит сейчас. Препятствий для титула у мадридцев нет – отрыв от той же «Жироны» уже достиг 6 баллов.

Но всё-таки это не только недоработка оппонентов «Реала» — это и заслуга команды, в частности тренера. Анчелотти – тот редкий тип менеджера, который находит общий язык с капризными лидерами европейского гранда. Просто не мешает им, не сковывает постоянной тактикой и даёт пространство для творчества.

20-летний новичок Джуд Беллингем – лучший бомбардир команды в чемпионате (16 голов), в феврале отметился дублем «Жироне». Мадридцы выиграли у единственного конкурента – причём крупно. Но после клуб остался без своего лидера – англичанин получил травму. И Анчелотти удалось свести эффект потери к ничьей и победе. Пока у «сливочных» нет никаких поводов для расстройства – а основной фокус сместился в сторону Лиги чемпионов.

«Севилья» тушит пожар

Тихое счастье мингиянцев закончилось стремительно. Чуть ранее команда дежурно финишировала в топ-5 3 сезона кряду – теперь выпала из топ-10. Причём в прошлой кампании в еврокубки удалось-таки пробиться – всё благодаря победе в ЛЕ. Но ЛЧ – уже объективно не их весовая категория.

Уже на стартовом отрезке «Севилья» громко выпала из первой десятки и боролась за выживание. Параллельно быстро рушились надежды на евровесну – и боссы решились на увольнение спасителя-Мендилибара. Только при Диего Алонсо стало ещё хуже. В период с начала октября по 16 декабря у команды только две победы над аутсайдерами в Кубке, 4 поражения в ЛЧ, ни одной победы в 8 турах чемпионата.

В экстренном порядке вытаскивать нервионцев из ямы пришёл Кике Флорес. В клубе рисковали – у нового наставника за последние годы нет значимых достижений. Он тренировал «Хетафе» и держал команду на 15-м месте. До этого – «Уотфорд» и «Шанхай».

Но пока дела налаживаются. Флорес сразу же принёс «красно-белым» победу над «Гранадой», после турбулентности из 3 поражений команда поделила очки с «Осасуной». А в феврале – небывалый успех. «Севилья» добыла две победы подряд! Причём одна из них – над «Атлетико». После мингиянцы поделили баллы с «Валенсией» и в борьбе отдали 3 очка «Реалу». Коллектив закрепляется на 15-м месте, а Флорес уже посматривает выше.

Бывший тренер «Барселоны» поднимает «Атлетик» в ЛЧ

Хави не просто так говорил, что работа тренером в «Барселоне» выжимает все соки. Когда команду возглавлял Эрнесто Вальверде, его фанаты тоже не щадили – хотя испанец приносил клубу трофеи. В Бильбао Вальверде намного спокойнее – нет такого пресса со стороны футбольной общественности.

И коуч выдаёт результат. На длинной дистанции это – прогресс в чемпионате. Коллектив вернулся в борьбу за еврокубки в первый же год с тренером – до 7-й строчки не хватило миллиметров. Сейчас баски смотрят уже выше – привлекает зона ЛЧ. От «Бетиса» как раз оторвались на 7 баллов, от «матрасников» отстают лишь на 3.

Если ещё учесть, что «львы» играют исключительно басками и предпочитают воспитанников, Вальверде вообще совершает подвиг. Правда, недавнее поражение от «Бетиса» портит впечатления. Зато до этого «красно-белые» ярко вырвали победу у «Жироны», поделили очки с «Альмерией» и разгромили «Мальорку».

Эрнесто заслуженно получил награду учитывая масштаб достижений при имеющихся ресурсах. Но за главную награду ещё предстоит побороться – такой самобытный коллектив просто необходим Лиге чемпионов.

«Барса» приближается ко 2-му месту

Встряхнуть каталонцев было неподъёмной задачей – декабрь команда вообще начала с одной победы в 4 матчах. Провалили дерби с «Жироной» (2:4), затем – поединок с аутсайдером своей группы ЛЧ (2:3 от «Антверпена»). И ничья с «Валенсией».

Боссы «блауграны» всегда требуют трофеев, но тот отрезок выбил команду из чемпионской гонки, а потом были поражение от «Реала» в финале Суперкубка и вылет из Кубка Испании от «Атлетика». После 5 пропущенных от «Вильярреала» (3:5) Хави уже не мог терпеть – и объявил, что покинет команду по окончании сезона.

К наставнику «сине-гранатовых» игроки относились отлично. Рассказывалось даже, что кто-то из них плакал, когда Хави объяснял команде своё решение. На поле это вылилось в 6 игр без поражений – сейчас «Барса» зла как никогда. Напоследок каталонцы решили сплотиться вокруг испанского менеджера и провести яркую весну. Сразу последовали 10 очков в 4 матчах Ла Лиги, гостевая ничья с «Наполи». В конце месяца «блауграна» разгромила «Хетафе». И всё это в момент, когда «Жирона» не выдержала испытания конкурентами (проиграла «Реалу» и «Атлетику», ничья с «Реалом Сосьедад»).

Хави вряд ли схитрил с объявлением об отставке – после таких заявлений заднюю не дают. Тем более «Барселона» уже занимается поиском преемника. Но в итоге ход идёт на пользу – поэтому и в клубе никто не против.

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Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 17:27
Результаты Атлетик Бильбао в этом сезоне по сравнению с предыдущими хорошие. Команда более уверенно играет дома, а на выезде много не забивает. Это минус. Бывший тренер «Барселоны» поднимает «Атлетик» в ЛЧ. Пару лет назад Атлетику больше подходил середина таблицы, а сейчас они заслужили свое 5-ое место. И всего на три очка отстают от Атлетико, который в этом сезоне показывает неоднозначную игру. Если Атлетик выдержит давление, у них есть хорошие шансы попасть в топ-4. Но для начала надо меньше потерять очки на выезде. За 12 туров все можно изменить, три очка это не страшно.
allemz
allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:09
Эль-инженеро всегда был топом, выкинуть ПСЖ из ЛЧ с 8ами в обороне Сити на тот момент - дорогого стоит. Если бы не замаячил Пеп на горизонте, ему дали бы ещё время и игроков. Кстати, именно он привел в Сити КДБ
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:58
Я бы отметил Пеллегрини, который проводит великолепную работу в "Бетисе" - со скромной командой уже выиграл Кубок Короля, третий год держится в шестёрке, а из Иско сделал топ-игрока.

Флорес, конечно, хорош, но всё, что они сделали в матче с "Реалом" - стояли в 5 защитников плюс два опорника перед воротами, и то, что "Реал" их не мог взломать столько времени, это в первую очередь следствие выпадения всех возможных вариантов взлома автобуса (Хоселу как высокий ЦН, Джуд как скрытый высокий ЦН) и отсутствие ряда других игроков (Камавинга и т.п.). А вот от "Бетиса" "Реал" еле ноги унёс, тот феерил прямо, а не выехал на поле на автобусе и его в ворота поставил, как Флорес. Хотя понятно, что для них это был разумный вариант.
Гость
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