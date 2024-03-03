«Пари НН» и «Факел» поделили очки в 19-м туре РПЛ

В матче 19-го тура РПЛ «Пари НН» и «Факел» сыграли вничью (1:1).
Воронежцы вышли вперед на 23-й минуте благодаря голу Вячеслава Якимова. Нижегородцы сравняли на 64-й, когда отличился Кирилл Гоцук.
После этого матча у «Пари НН» 25 очков и 9-е место. «Факел» с 22 баллами идет 11-м.
Хороший выдался матч, обе команды не закрывались в обороне, обе старались играть в первую очередь от атаки, было много борьбы, много фолов, мяч не закреплялся ни у одной из команд, а борьба велась за каждый метр поля.
Хорошее судейство, действительно без ошибок, но соперники набрали кучу желтых. И это не просто желтые, это желтые после пары фолов и устных предупреждений. А Зе "Костолом" Турбо так вообще вышел на замену и только и делал, что фолил. Даже после полученной желтой, и даже после предупреждения, что он на грани удаления - он фолил. Стальные нервы у судьи, я бы удалил моментально, без "последних китайских предупреждений" уже спустя 15 минут после его выхода на поле.
Закономерный результат, удачи обеим командам!
Upd. Гоцук сегодня был хорош и надежен, еще и забил. Я не знаю, как Карпин его в упор не видит? Поссорились чтоль?
Хороший выдался матч, обе команды не закрывались в обороне, обе старались играть в первую очередь от атаки, было много борьбы, много фолов, мяч не закреплялся ни у одной из команд, а борьба велась за каждый метр поля.
Хорошее судейство, действительно без ошибок, но соперники набрали кучу желтых. И это не просто желтые, это желтые после пары фолов и устных предупреждений. А Зе "Костолом" Турбо так вообще вышел на замену и только и делал, что фолил. Даже после полученной желтой, и даже после предупреждения, что он на грани удаления - он фолил. Стальные нервы у судьи, я бы удалил моментально, без "последних китайских предупреждений" уже спустя 15 минут после его выхода на поле.
Закономерный результат, удачи обеим командам!
Upd. Гоцук сегодня был хорош и надежен, еще и забил. Я не знаю, как Карпин его в упор не видит? Поссорились чтоль?