«Пари НН» и «Факел» поделили очки в 19-м туре РПЛ

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вчера, 16:04

В матче 19-го тура РПЛ «Пари НН» и «Факел» сыграли вничью (1:1).

Воронежцы вышли вперед на 23-й минуте благодаря голу . Нижегородцы сравняли на 64-й, когда отличился .

После этого матча у «Пари НН» 25 очков и 9-е место. «Факел» с 22 баллами идет 11-м.