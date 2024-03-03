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«Пари НН» и «Факел» поделили очки в 19-м туре РПЛ

вчера, 16:04
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

В матче 19-го тура РПЛ «Пари НН» и «Факел» сыграли вничью (1:1).

Воронежцы вышли вперед на 23-й минуте благодаря голу Вячеслава Якимова. Нижегородцы сравняли на 64-й, когда отличился Кирилл Гоцук.

После этого матча у «Пари НН» 25 очков и 9-е место. «Факел» с 22 баллами идет 11-м.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:07, ред.
)))) Бомж.

Добрый, футбольный вечер!
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:54
НиНо обновился, хороший футбол команды показали...
TheBoLt
TheBoLt ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:21
Приветствую. До меня дошло сейчас, почему Абаскаль не смотрел матч с трибуны. У него ж паспорта нет, через госуслуги FanID оформить не может))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:19
По плюс одному баллу, для этих команд замечательно.
112910415
112910415
вчера в 17:17
равная игра, логичный результат
t2agftcfeqr6
t2agftcfeqr6
вчера в 17:10
Ничейка закономерный результат по этому матчу.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:54
Поделили очки,ожидаемый результат.
K_TS16
K_TS16 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:53
Гоцук дно
5r852qz8da8j
5r852qz8da8j
вчера в 16:27
Могли одерживать победу нижегородцы с голом уже за пределами добавленного времени, но справедливости в этом бы не было. Игра была равна, на три очка сегодня никто не наиграл. Да и на голы, в целом, тоже, просто так сложилось, что по одному каждая сторона заковыряла, причем в одни и те же ворота и после угловых.
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:27
Солдатенков травмирован с декабря. В Ростове он даже не появлялся, видимо, все плохо пока что. Плюс сколько он будет форму набирать? В 2024 в сборную его можно не звать, так что выбор Гоцука сейчас очевиднее некуда
lotsman
lotsman
вчера в 16:20
Тур ничьих. И только Ахмат с Ростовом выбились из общей колеи.))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 16:18
Я же написал почему . Он в нем видит конкуренцию, причем реальную его протеже Осипенко и Солдатенкову. Хотя Гоцук сильнее определенно.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:11, ред.
Ничья - логичный результат.

Хороший выдался матч, обе команды не закрывались в обороне, обе старались играть в первую очередь от атаки, было много борьбы, много фолов, мяч не закреплялся ни у одной из команд, а борьба велась за каждый метр поля.

Хорошее судейство, действительно без ошибок, но соперники набрали кучу желтых. И это не просто желтые, это желтые после пары фолов и устных предупреждений. А Зе "Костолом" Турбо так вообще вышел на замену и только и делал, что фолил. Даже после полученной желтой, и даже после предупреждения, что он на грани удаления - он фолил. Стальные нервы у судьи, я бы удалил моментально, без "последних китайских предупреждений" уже спустя 15 минут после его выхода на поле.

Закономерный результат, удачи обеим командам!

Upd. Гоцук сегодня был хорош и надежен, еще и забил. Я не знаю, как Карпин его в упор не видит? Поссорились чтоль?
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:05
Хороший матч получился . Факел приятно удивил . Удачи командам .
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