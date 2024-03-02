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«Рома» одержала крупную победу над «Монцей»

вчера, 22:04
МонцаЛоготип футбольный клуб Монца1 : 4Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Монца» потерпела поражение от «Ромы» в матче 27-го тура Серии А (1:4).

На 38-й минуте Лоренцо Пеллегрини вывел римскую команду вперёд. Ромелу Лукаку на 42-й удвоил преимущество гостей. Пауло Дибала на 63-й сделал счёт более крупным. Леандро Паредес на 82-й забил 4-й мяч, реализовав пенальти. На 87-й хозяева провели единственный гол в игре — забитым мячом отличился Андреа Карбони.

«Монца» занимает 11-е место в чемпионате Италии, имея в активе 36 очков. «Рома» находится на 5-й позиции с 47 баллами.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Giallorossi
Giallorossi
сегодня в 04:29
Теперь есть все шансы бороться за попадание в лигу чемпионов на следующей сезон.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 00:33
Благодаря этому результату «Рома» отстает от «Болоньи», занявшей четвертое место, всего на одно очко, борьба за квалификацию Лиги чемпионов накаляется. На момент назначения Де Росси в январе команда находилась на девятом месте.

Тренер Де Росси старается создать достаточно атакующую команду, так как знает, что есть игроки, которые могут забить в любой момент. У этих игроков есть качества, которые следует уважать и использовать по максимуму. Дибала, в частности, процветал под руководством Де Росси, найдя свою физическую форму и забив четыре гола в последних двух матчах Серии А.

«Роме» пора возвращаться в борьбу, иначе сложно увидеть эту команду в середине таблицы, или чуть выше нее. Де Росси пока что топчик, Рому с победой!
Субъективное мнение
Субъективное мнение
вчера в 23:14
Борьба за 4 путевку в ЛЧ будет жаркой
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:01
Глядишь и в ЛЧ выйдут.
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:59
Рома без Обыкновенного стала лучше играть.
smwtpr5um84q
smwtpr5um84q
вчера в 22:10
Роме пошла на пользу смена тренера
Гость
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