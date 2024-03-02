«Рома» одержала крупную победу над «Монцей»

«Монца» потерпела поражение от «Ромы» в матче 27-го тура Серии А (1:4).
На 38-й минуте Лоренцо Пеллегрини вывел римскую команду вперёд. Ромелу Лукаку на 42-й удвоил преимущество гостей. Пауло Дибала на 63-й сделал счёт более крупным. Леандро Паредес на 82-й забил 4-й мяч, реализовав пенальти. На 87-й хозяева провели единственный гол в игре — забитым мячом отличился Андреа Карбони.
«Монца» занимает 11-е место в чемпионате Италии, имея в активе 36 очков. «Рома» находится на 5-й позиции с 47 баллами.
Тренер Де Росси старается создать достаточно атакующую команду, так как знает, что есть игроки, которые могут забить в любой момент. У этих игроков есть качества, которые следует уважать и использовать по максимуму. Дибала, в частности, процветал под руководством Де Росси, найдя свою физическую форму и забив четыре гола в последних двух матчах Серии А.
«Роме» пора возвращаться в борьбу, иначе сложно увидеть эту команду в середине таблицы, или чуть выше нее. Де Росси пока что топчик, Рому с победой!
Тренер Де Росси старается создать достаточно атакующую команду, так как знает, что есть игроки, которые могут забить в любой момент. У этих игроков есть качества, которые следует уважать и использовать по максимуму. Дибала, в частности, процветал под руководством Де Росси, найдя свою физическую форму и забив четыре гола в последних двух матчах Серии А.
«Роме» пора возвращаться в борьбу, иначе сложно увидеть эту команду в середине таблицы, или чуть выше нее. Де Росси пока что топчик, Рому с победой!