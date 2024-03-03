«Валенсия» отобрала очки у «Реала»

«Валенсия» сыграла вничью с «Реалом» в матче 27-го тура Ла Лиги (2:2).
На 27-й минуте Уго Дуро вывел хозяев поля вперёд. Роман Яремчук на 30-й удвоил преимущество команды. Винисиус Жуниор на 45+5-й сократил отставание мадридцев в счёте, а на 76-й оформил дубль.
«Валенсия» занимает 9-е место в чемпионате Испании, имея в активе 37 очков. «Реал» лидирует в турнире с 66 баллами.
Но подобная дичь не относится к футболу, к котому масса вопросов, а именно к Реалу.
Это худший первый тайм в данном сезоне. Пора обратить внимание, что команда в локальном кризисе. В футбольном плане Валенсия не показала ничего особенного.
Родриго, увы, проиграл конкуренцию Браиму. Очередная никакая игра.
Отдельный респект глубоко нравственному европейскому сообществу. Может, кто-то меня просветит, но я не понимаю, как можно всем стадионом оплакивать жертвы известной трагедии в Валенсии, в виде минуты молчания и церемоний, а затем такой поток агрессии направлять на игрока, речь о Вини.
Если я правильно понимаю, то такие акции направлены на напоминание человеческому сообществу, что есть смерть, и жизнь. И жизнь важнее. По сравнению с ней, нет ничего важного.
Вероятно, я что-то не так понимаю. Или нет.
Валенсию, вместе с ее болельщиками на Месталье, заношу в список неадекватных клубов. Уже даже Атлетико «излечился». Куча симуляций, затягиваний, посредственный футбол, никакой мысли в атаке. Зато свистеть научились. Поздравляю.
У защитника Валенсии жуткая травма на ровном месте. Здоровья. Несчастный случай (
Но подобная дичь не относится к футболу, к котому масса вопросов, а именно к Реалу.
Это худший первый тайм в данном сезоне. Пора обратить внимание, что команда в локальном кризисе. В футбольном плане Валенсия не показала ничего особенного.
Родриго, увы, проиграл конкуренцию Браиму. Очередная никакая игра.
Отдельный респект глубоко нравственному европейскому сообществу. Может, кто-то меня просветит, но я не понимаю, как можно всем стадионом оплакивать жертвы известной трагедии в Валенсии, в виде минуты молчания и церемоний, а затем такой поток агрессии направлять на игрока, речь о Вини.
Если я правильно понимаю, то такие акции направлены на напоминание человеческому сообществу, что есть смерть, и жизнь. И жизнь важнее. По сравнению с ней, нет ничего важного.
Вероятно, я что-то не так понимаю. Или нет.
Валенсию, вместе с ее болельщиками на Месталье, заношу в список неадекватных клубов. Уже даже Атлетико «излечился». Куча симуляций, затягиваний, посредственный футбол, никакой мысли в атаке. Зато свистеть научились. Поздравляю.
У защитника Валенсии жуткая травма на ровном месте. Здоровья. Несчастный случай (