«Валенсия» отобрала очки у «Реала»

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сегодня, 01:05

«Валенсия» сыграла вничью с «Реалом» в матче 27-го тура Ла Лиги (2:2).

На 27-й минуте Уго Дуро вывел хозяев поля вперёд. Роман Яремчук на 30-й удвоил преимущество команды. Винисиус Жуниор на 45+5-й сократил отставание мадридцев в счёте, а на 76-й оформил дубль.

«Валенсия» занимает 9-е место в чемпионате Испании, имея в активе 37 очков. «Реал» лидирует в турнире с 66 баллами.