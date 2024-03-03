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«Валенсия» отобрала очки у «Реала»

сегодня, 01:05
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Валенсия» сыграла вничью с «Реалом» в матче 27-го тура Ла Лиги (2:2).

На 27-й минуте Уго Дуро вывел хозяев поля вперёд. Роман Яремчук на 30-й удвоил преимущество команды. Винисиус Жуниор на 45+5-й сократил отставание мадридцев в счёте, а на 76-й оформил дубль.

«Валенсия» занимает 9-е место в чемпионате Испании, имея в активе 37 очков. «Реал» лидирует в турнире с 66 баллами.

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Стадион «Месталья»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Валенсия» в соцсети «X»
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Amiralla (раскрыть)
сегодня в 09:12
Скажи это Челси и ПСЖ. Надеюсь, ты понимаешь о чём я.
Elliada_
Elliada_
сегодня в 08:59
    Sherzod Juraev 1
    Sherzod Juraev 1
    сегодня в 08:22, ред.
    Прикенти если бы это было бы тогда Барса и Жирона равны били бы с очками и прошли перет Реала вот тогда конкретный концерт был бы
    Sherzod Juraev 1
    Sherzod Juraev 1 ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
    сегодня в 08:19
    Судя проста 7.Как так можно судит.Там одного чут 10 минут похоронели.Вар на пеналти 5минут.Что остается от 7ми минут.Ну ладно с временем почему он свистнул пока Браим не подавал.Чудище свистнул когда мяч в воздухе.До куче красное на вопросы.Проста дыч.Слов нету
    3ton
    3ton
    сегодня в 08:16
      eleven LC
      eleven LC ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      сегодня в 08:04
      Ладно,уже ничего не изменить-Реал не победил,а Беллингем удалён,но это не катастрофа, я почти уверен что Барселона сегодня не победит в Бильбао так что отрыв не сократится!
      Теперь надо что бы Реал в среду вышел в четвертьфинал лч!
      UncleZack
      UncleZack
      сегодня в 07:56
      Если Мансано после этого не уволят то на следующую игру пусть сразу выходит в клоунском наряде.
      ABir
      ABir
      сегодня в 07:30
      Сливочные должны были забирать 3 очка у южан
      Маг_тм
      Маг_тм ответ Ironigor (раскрыть)
      сегодня в 07:29
      Дело в том, что из добавленых 7 минут на просмотр Вар ушло 3-4 минуты, судья должен был дать доиграть до 100 минут. Или хотя бы как минимум дать завершить атаку которая идет на 88' минуте. И вообще 7 минут это разве не мало? 8-9 замен где-то было, травма игрока Валенсии, куча остановок во втором тайме. Я думал вообще минут 10-15 добавят. Все эти детали решили 2 очков Реала.
      Amiralla
      Amiralla
      сегодня в 07:19
      Если уоманда сильна, никакой арбитр не помешает ей победить.
      therapy
      therapy
      сегодня в 07:14
      Жаль что упустили победу...а Реалу удачи в следующих играх.
      jyxhczdtx58e
      jyxhczdtx58e
      сегодня в 07:11
      Это не должно помешать Реалу стать чемпионом
      112910415
      112910415
      сегодня в 06:45
      к арбитру остались серьёзные вопросы !
      Scorp689
      Scorp689
      сегодня в 04:46
      Удачи клубу из Валенсии, здесь больше бейсбол
      VALENCIA C.F.
      VALENCIA C.F.
      сегодня в 04:44
      Ненавижу реал с детства!!!
      амурец
      амурец
      сегодня в 02:42
      Да уж, вопросы к Реалу есть, но судья клоун
      Sкрудж
      Sкрудж ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 02:10, ред.
      А почему нельзя свистнуть , если по мнению судьи время добавленное вышло ? Он что свистнул когда выход один на один был , нападающий обыграл вратаря занёс ногу для удара и судья в это время свистнул ? Он дал подать угловой , угловой закончился выносом - судья посчитал , что эпизод закончен - он дал подать угловой , гола нет. А если бы подали , не забили вынесли , потом ещё раз подали - не забили - вынесли не далеко . Где эта грань , когда закончить эпизод ? Когда время истекло , обычно так и делают - дают подать угловой и всё или гол или вынос и всё. А далее идёт рассуждения болел в зависимости от клубных пристрастий . Вот если бы ... , поменяй местами команды и возмущались бы болелы Валенсии . Всё в рамках правил и здравого смысла и принятых норм ( закончить эпизод после окончании добавленого времени ) . А не довольные они всегда будут . Надо что было делать если уже свистнул , матч закончил ? Посмотреть , что Реал после свистка забил гол и засчитать его ? И допустим засчитал , вы считаете что правильно было бы ? Что тварилось бы тогда на поле ? Что сказали тогда игроки Валенсии ?
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 02:01
      Судья отнял победу у Реала .
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ eleven LC (раскрыть)
      сегодня в 01:57, ред.
      Прямо судейская классика этого сезона, судья провоцирует игроков на негодование как может и потом лепит красную ключевому игроку за возмущение.

      Не только гол отобрал де-факто, но и без ключевого игрока оставил умной провокацией.

      P.S. На Goal пишут, что он на два матча может быть из-за этого решения удалён. ещё лучше...
      eleven LC
      eleven LC ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 01:41
      Он там махал красной и удалил Белингема,по Рюдигеру вопрос но похоже что тоже
      S.L.I.P.
      S.L.I.P. ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 01:38
      Вопросов ноль. Ответов бесконечное множество :)
      Анчи не идиот же, мотивация какая-то есть - ставит Родриго в основу.
      Лично я очень щадяще отношусь к неудачам игроков, если не вижу отсутствия старания. Тусовался на поле в таком сложном матче - ну что это.
      Кроме того, не родной фланг - это не оправдание. Фланговые игроки прекрасно знают, что действия на любой стороне поля идентичны по смыслу.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 01:37
      В протоколе на Flashscore вижу только Беллингему красную.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 01:34, ред.
      «Валенсия» отобрала очки у «Реала»
      «Спартак» отобрал очки у «Зенита»
      «Оренбург» отобрал очки у «ЦСКА»
      «Рубин» отобрал очки у «Краснодара»
      «Челси» отобрал очки у «Брентфорда» которому проигрывал 2 года...

      Что вообще творится ???
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ eleven LC (раскрыть)
      сегодня в 01:34
      Это оно им показало красную карточку?
      S.L.I.P.
      S.L.I.P. ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      сегодня в 01:34
      Не могу согласиться с вами во всем.
      Если выманиваешь на себя соперника, то для того, чтобы длинными передачами развивать атаки. А не пасоваться до предельного нагнетания. Откуда и ошибки.
      В то же время, конечно, вопросы к тому же Родриго и Вини. Пешком ходили.

      Но если к Вини вопросов ноль (я бы на его месте ушел со стадиона - вы футбол пришли смотреть или показывать свою «человечноскую» сущность, то Родриго…

      А прикольнее Дуро - Гайя. Валялся 3 минуты от чудовищного удара в спину, потом как лошадь отбегал весь матч.
      Желаю Валенсии вспомнить, что они футбольный клуб. Буэ
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 01:32, ред.
      Да я знаю. Но опции играть слева у него нет, мало, что Вини лучше, он не бегунок уже, умеет и пас тонкий вырезать, а Родриго только слева бегунок. Но, главное, он в отборе практически не играет, Вини сколько мячей отбирает и прессингует, что ему это мешает делать? Браим тот же постоянно прессингует.
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ S.L.I.P. (раскрыть)
      сегодня в 01:31
      Потому что правый фланг это не родная позиция Родриго. Там ему сложно играть. Когда Вини отсутствовал, поставили Родриго слева, он показал , какой он классный игрок.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ S.L.I.P. (раскрыть)
      сегодня в 01:28
      Да меня уже бомбит от этих автобусов, "Реал" отчаялся хоть как-то его пробить и стал оттягивать их к своим воротам, ну и оттянул два гола грубыми ошибками. И очередной судья, который как может поддерживает его.

      Вот этот мерзейший Дуро, когда он катался по штрафной, в итоге "Реал" выбил за боковую, а, когда судья подошёл к нему, он встал и побежал, и делал так раз пять, ну разве нельзя за эту клоунаду, наконец, жёлтую ему дать?)

      Родриго даже прессинговать лень. Опять всё, что угодно, но не полезные действия.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      сегодня в 01:25
      С другой стороны, слишком спокойное отношение Реала к ситуации в матче уже пугает. Два гола привезли, потом занимаются непонятно чем. С Севильей тоже не могли ничего сделать, потом у Модрича залетел. Не надо быть слишком самоуверенными. Это приводит к тому, что ты начинаешь недооценивать соперника, что сказывается на результат в матче. Я конечно понимаю, что может быть, Реал Мадрид играл не во все силы, учитывая предстоящий матч в Лиге Чемпионов УЕФА. Но опять же, про Ла Лигу тоже не стоит забывать. Сейчас терять очки очень опасно. Потом начнётся период, когда важные/сложные игры начнутся в Лиге Чемпионов, надо оставить запас очков в Ла Лиге. Чтоб перед сложной игрой в Лиге Чемпионов, Реал мог дать отдыхать важным игрокам.
      S.L.I.P.
      S.L.I.P.
      сегодня в 01:24
      Дааааааа, никогда не видел такого :) трэш. Во время навеса в штрафную свистеть - это что-то новенькое

      Но подобная дичь не относится к футболу, к котому масса вопросов, а именно к Реалу.

      Это худший первый тайм в данном сезоне. Пора обратить внимание, что команда в локальном кризисе. В футбольном плане Валенсия не показала ничего особенного.
      Родриго, увы, проиграл конкуренцию Браиму. Очередная никакая игра.

      Отдельный респект глубоко нравственному европейскому сообществу. Может, кто-то меня просветит, но я не понимаю, как можно всем стадионом оплакивать жертвы известной трагедии в Валенсии, в виде минуты молчания и церемоний, а затем такой поток агрессии направлять на игрока, речь о Вини.
      Если я правильно понимаю, то такие акции направлены на напоминание человеческому сообществу, что есть смерть, и жизнь. И жизнь важнее. По сравнению с ней, нет ничего важного.
      Вероятно, я что-то не так понимаю. Или нет.

      Валенсию, вместе с ее болельщиками на Месталье, заношу в список неадекватных клубов. Уже даже Атлетико «излечился». Куча симуляций, затягиваний, посредственный футбол, никакой мысли в атаке. Зато свистеть научились. Поздравляю.

      У защитника Валенсии жуткая травма на ровном месте. Здоровья. Несчастный случай (
      Гость
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