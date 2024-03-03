Дубли Суареса и Месси принесли «Интеру» крупную победу в матче МЛС

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вчера, 10:10

«Интер Майами» разгромил со счетом 5:0 «Орландо Сити» в матче МЛС .

Первые два гола во встрече на 4-й и 11-й минуте забил . Это первые мячи уругвайца за американский клуб.

Также дубль сделал (57-я и 62-я минута). Еще один гол провел на 29-й минуте.

«Интер» с 7 очками после 3 матчей возглавляет Восточную конференцию.