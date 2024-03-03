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Дубли Суареса и Месси принесли «Интеру» крупную победу в матче МЛС

вчера, 10:10
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами5 : 0Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо СитиМатч завершен

«Интер Майами» разгромил со счетом 5:0 «Орландо Сити» в матче МЛС.

Первые два гола во встрече на 4-й и 11-й минуте забил Луис Суарес. Это первые мячи уругвайца за американский клуб.

Также дубль сделал Лионель Месси (57-я и 62-я минута). Еще один гол провел Роберт Тэйлор на 29-й минуте.

«Интер» с 7 очками после 3 матчей возглавляет Восточную конференцию.

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Все комментарии
CATALONSKY
CATALONSKY
вчера в 22:31, ред.
Суарез однозначно лучший нападающий своего поколения, так умеет только он, рядом с ним тиммейты начинают играть лучше. Бензин отыграл один сезон на его уровне, а потом сдулся. Геша слишком алчный, да и щас крыша свистанула у него конкретно
K_TS16
K_TS16
вчера в 16:49
Молодцы
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 16:20
Про Роналду не пишут часто и так много. Нечего комментировать.
амурец
амурец
вчера в 15:37, ред.
Как обычно, Суарес выиграл матч, а Месси добивал, ну в принципе это его уровень любительская лига
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:35
Ну да. Что-то под новостями про Роналду ты ничего плохого не пишешь. А про Месси каждый раз про аэропорт и проктологов вспоминаешь. Но ты не фанат Роналду?
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:34
Кому интересен третьесортный турнир?
Capral
Capral ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 15:29
Да при чем тут Роналду? Многие из вас, считают меня его фанатом. Я такой же его "фанат"- как и Месси. Я уже давно сказал, что оба они, по своим человеческим качествам далеки от идеала. Больше ,эту тему не комментирую. Но, в заключении, скажу еще раз- учите языки и читайте сами, не доверяйтесь дешевым переводам- там куча ошибок!!!
Capral
Capral ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 15:21
Да, было такое, а еще, если ничего не путаю, сб.Ф/О, тоже, была собрана из людей, похожих профессий, но играла гораздо хуже. В этом смысле, кто как работает проктологом, тот так и на поле играет...
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 15:18
Почувствуй уровень абсурдности хейта. Пост о голах Суареса и Месси, но "это позор!".
Была новость про очередной зашквар Роналду. Некий чел: "Давайте не осуждать личности человека, мы же их лично не знаем. А вот Месси!!! Как он мог сделать запрос мэрии о рассмотрении вопроса на предмет низкого полета воздушного транспорта над жил комплексом, которого правительство одобрило, как ни странно, ведь, *это абсолютно логичный, оправданный, человеческий, гражданский , бытовой момент, обоснованный на любое правило градостроения, общества и безопасности." Там люди десятилетиями строят свои особняки, мешают местным жителям буквально, сносят полезные объекты, совершают неудачные полеты на вертолетах...и вообще когда в футболе большинство стадионов и фанбаз отрицательно влияет на людей, выкинуть такое?


Салфетка с подписью это чистый документ с историческим моментом, а не использованная для протирания, и не прожеванная жвачка, не прокуренная сигарета, не трусы с именем игрока или еще что.

Какие там еще "грешки" начисляются?) Ах да, "как можно зарабатывать, если и так уже при деньгах!"? Ну всё, хватит же! Это пусть другие спортсмены всё время возглавляют списки форбсов. Пускай даже ноунеймы в футболе по 100 лямов стоят и по 30 лямов получают уже! Ты-то всего лишь самый титулованный игрок с 100500 полезными действиями по г+п, созидании, дриблингу, зарабатыванию фолов на себе, мвп мачтей и т.д. За пределами поля целый лист благотворительности с первых доходов уже с 2005. Известно же что после игроцкой карьеры деньги умножатся, все предыдущие звезды сейчас миллиардеры. Тем более ты не говорил, "я достойно завершу карьеру в Европе, всякие арабские и американские чемпионаты не для меня". Мог бы уже перестать работать, ну что за ужасный тип!
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 15:18
Насчёт гинекологов и проктолоков в МЛС не в курсе, но помнится что сборная была толи Исландия, толи что-то северо европейская, в которой футболисты были собраны из разных профессий. Так она не мало шороху вроде навела на ЧЕ. Опять-таки не помню на какой именно. Получается это не показатель уровня))
Capral
Capral ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 15:17
Спорить не буду. Но, Месси- далеко не Христос. Обидно другое, что, многие из тех, кто здесь пишет -абсолютно не владеют вопросом. Читают российскую инфрмацию, которая, часто, даже переводится неправильно и меняется по многу раз в день... Но эти же люди, считают себя всезнающими. С Вами приятно общаться, поскольку, на Соккере не часто встретишь культурного человека. Спасибо, за приятное общение!
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:11, ред.
Спасибо за ответ. Однако хочу чуток добавить, именно по человечности Месси. Я не фанатею от него. Но, справедливости ради, имея то что он имеет, вряд-ли простой обычный смертный остался бы человеком. Примеров бесконечно. Тотже Неймар. Просто вдумайтесь, как может человек остаться самим собой, если он на месте Месси. И те единичные случаи когда его очернили, совсем не могут быть причиной ненависти к нему. Это мое личное мнение. Насчёт великих игроков прошлого века, да они были велики но без денег. И это может быть объяснением того что они вели себя как обычные смертные.
Насчёт будущего футбола, я буду молчать.
SonicStar
SonicStar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:48
Ну, к примеру, Роналду на таких вот проктологах и почтальонах нехило в сборной стату набил. Половина его голов за сборную пришлась на футбольных карликов. Позор или это другое?
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 14:35
Мой кумир? Ты опять за своё? Я тебе больше скажу- они оба сделаны из г...а.
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:20
Шел 2024-й год, а тебя всё еще аэропорт беспокоит. Не пора забыть? У тебя Месси плохой, но твой кумир еще похлеще чудит. Где твое отвращение к нему, как к человеку?
Imrebellion
Imrebellion ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 14:11
Там заявление что в МЛС футболисты подрабатывают гинекологами. Лучше спросить откуда такие подробности, а то неустанно спамят с недавних пор) Зато когда их кумир забивает 18 команде в 30 лиге или против 200 сборной мира - сразу элитными футболистами на полную ставку оказываются!
Capral
Capral ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 14:08, ред.
Ответить можно, тем более культурному человеку.
Я не уважаю Месси, как человека, и для этого, у меня немало фактов: это, и случай с аэропортом, в который не все верят, и статья Андронова, ну, и конечно продажа своего сопливого платочка, что, на мой взгляд- вообще является нонсенсом. Как футболист- однозначно Гениальный, никто даже не оспаривает. След свой в футболе- оставил однозначно. Другое дело- почему решил приехать в Америку. Когдато, завершая свою футбольную карьеру, Ф.Беккенбауэр, отвечая на вопросы немецких журналистов, почему, он решил закончить с футболoм именно в США, Франц ответил: "У меня семья, я должен её кормить, а в США- мне предложили большие деньги". Это интервью печатал еженедельник "Футбол-Хоккей". По тем временам, в Баварии и в Гамбурге не платили заоблачно, немцы всегда считают копейки, поэтому, желание немца заработать было вполне приемлемо. А вот, что движет аргентинцем, играть в США, вероятно тоже самое, хотя, Месси- точно не бедный. А чемпионат, в котором играет Месси, мне вообще непонятен. Там есть клубы, которым несколько лет отроду- совсем еще молодые и никакой истории. Я знаю, что фанаты Месси со мной не согласятся, даже, если я буду прав на все 100%. Но, Вам, я ответил, исключительно в силу Вашей интеллигентности.

Желаю здравствовать!
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:48
Тут суть в чем?
Есть человек, нормальный, семьянин, имеет троих своих детей, прекрасную жену соответственно нормальную семью. Кроме всего прочего он одарен, с детства делал на поле все что хотел. Перешёл в лучший клуб и навёл шороху не по детски. Заработал себе все, буквально. Под сорок лет понял что европейский футбол уже не тянет, не стал скандалить, никого очернять, обливать грязью, спокойно перешёл жить в Америку. А там оказывается есть позорный чемпионат, где ему предложили поиграть без напряга, на удовольствие. Под старость футбольных лет. Он взял и согласился. Играет, популяризирует футбол, не скандалит, никого не задевает, никого не оскорбляет, радует миллионов фанатов футбола в Америке.

Вопрос: где и в чем покорность данной ситуации?? Если не сложно можно ответить?
r8j5gf9e86ga
r8j5gf9e86ga
вчера в 13:38
Резвятся потихоньку пенсионеры в ковбойском первенстве
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 13:29
Какие смешные нападки, лишь бы придумать оскорбление из-за хейта к чемпиону мира). Напоминалка что там любой спорт и профессия требует максимального профессионализма. Тот же Кройф много чего узнал там и принес в Европу, чтобы построить великую Барсу и Аякс. А в лиге уже побывал Пеле, Бекс, Ибра (который вернулся и продолжил клепать европейские трофеи) и другие. Официально уровень чемпионата гораздо выше некоторых азиатских, но всё равно тут пытаются ущемить как-то)))
Baggio R.
Baggio R. ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:23
Не стоит судить других по своей палке.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:10, ред.
Как говорится, и палка раз в год стреляет ☝️😉
yfv6ut3mjb5s
yfv6ut3mjb5s
вчера в 12:52
Интер Майами похоже теперь фавориты.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:42, ред.
В раздевалке Интера после исторической победы....над Орландо
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 12:30
Два козла "в одной упряжке".. Хе.. ☝️
drug01
drug01
вчера в 12:22
Теперь они покажут себя в полной красе
lotsman
lotsman
вчера в 11:58
В таком чемпионате, таким игрокам, можно и больше забивать. Покеры делать.)
112910415
112910415
вчера в 11:56
однако, в чемпионы рвутся !
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 11:52
Нет, не любое действие позор. Но участие, в позорном, так называемом турнире- это позор. Ну, как, можно играть с людьми, которые днём колупаются в ж...е, а вечером выходят на футбольное поле??? Для проктологов сыграть против Месси- конечно огромное счастье, я их хорошо понимаю. Но, ему то, какая радость?
Elliada_
Elliada_ ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 11:34
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