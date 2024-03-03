Дубли Суареса и Месси принесли «Интеру» крупную победу в матче МЛС

«Интер Майами» разгромил со счетом 5:0 «Орландо Сити» в матче МЛС.
Первые два гола во встрече на 4-й и 11-й минуте забил Луис Суарес. Это первые мячи уругвайца за американский клуб.
Также дубль сделал Лионель Месси (57-я и 62-я минута). Еще один гол провел Роберт Тэйлор на 29-й минуте.
«Интер» с 7 очками после 3 матчей возглавляет Восточную конференцию.
Есть человек, нормальный, семьянин, имеет троих своих детей, прекрасную жену соответственно нормальную семью. Кроме всего прочего он одарен, с детства делал на поле все что хотел. Перешёл в лучший клуб и навёл шороху не по детски. Заработал себе все, буквально. Под сорок лет понял что европейский футбол уже не тянет, не стал скандалить, никого очернять, обливать грязью, спокойно перешёл жить в Америку. А там оказывается есть позорный чемпионат, где ему предложили поиграть без напряга, на удовольствие. Под старость футбольных лет. Он взял и согласился. Играет, популяризирует футбол, не скандалит, никого не задевает, никого не оскорбляет, радует миллионов фанатов футбола в Америке.
Вопрос: где и в чем покорность данной ситуации?? Если не сложно можно ответить?
Есть человек, нормальный, семьянин, имеет троих своих детей, прекрасную жену соответственно нормальную семью. Кроме всего прочего он одарен, с детства делал на поле все что хотел. Перешёл в лучший клуб и навёл шороху не по детски. Заработал себе все, буквально. Под сорок лет понял что европейский футбол уже не тянет, не стал скандалить, никого очернять, обливать грязью, спокойно перешёл жить в Америку. А там оказывается есть позорный чемпионат, где ему предложили поиграть без напряга, на удовольствие. Под старость футбольных лет. Он взял и согласился. Играет, популяризирует футбол, не скандалит, никого не задевает, никого не оскорбляет, радует миллионов фанатов футбола в Америке.
Вопрос: где и в чем покорность данной ситуации?? Если не сложно можно ответить?