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«Зенит» и «Спартак» не забили голов

вчера, 21:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 19-го тура РПЛ (0:0).

В следующем туре петербуржцы на выезде встретятся с «Уралом» 9 марта, а московская команда в «Лужниках» примет «Факел».

«Зенит» занимает 2-е место в чемпионате России, имея в активе 37 очков. «Спартак» находится на 4-й позиции с 31-м баллом.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 08:39
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 08:08
    Этот матч как квинтэссенция всего российского футбола 🤷‍♂️
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 01:28
    Всё...Квинси можно возвращаться....
    Пронесло...Зенит был не в форме....вальяжный и незабивной....
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 23:50
    Унылое зрелище двух лидеров чемпионата России.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 23:46, ред.
    Игра была не самого худшего качества ?

    Платон сказал, что всё от Бога.
    Ницше сказал, что всё от Воли к Власти.
    А еврей Эйнштейн оказался всех умнее: он сказал, что всё о т н о с и т е л ь н о.)
    Trogl Troglovic
    Trogl Troglovic
    вчера в 23:36
    Этот матч запомнился тем, что рекламы чипсов во время матча было больше, чем опасных моментов.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 23:36
    При большом желании даже в матчах лидеров европейских чемпионатов всегда можно найти недостатки. При БОЛЬШОМ желании. Но периодически их искать не надо, а надо просто смотреть футбол. Сегодня, на старте чемпионата, в первом матче так и надо было делать. Тем более что игра была не самого худшего качества.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 23:31
    Промес тоже много берет на себя,но уровень другой….
    Зиньковский толковый парень,как по мне…
    А вот Соболев точно мимо,вообще ощущение второй дюба
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 23:27, ред.
    Смотри повтор на Матч ТВ. Ссылка не копируется у меня.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 23:22
    Мультик в студию - штанги не было.
    В ракурсе по ходу полета мяча очень похоже на касание штанги, но в съёмке противохода чётко видно - нет)
    DaslerU
    DaslerU ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 23:22
    В смысле 140 миллионов голодных?
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 23:08
    Блин, вот это я поржал- от души!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вероятно, именно, всё так и было!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А сколько было предвкушений и надежд!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Спасибо за Классику, Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Futurista
    Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 23:06
    Неправда ваша)...Спартак в 90-е отлично "ездил на велосипеде"...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 23:03, ред.
    Минуты - не суть. 5-я или 6-я компенсированная - мяч после удара Игнатова коснулся штанги и вышел за лицевую.
    Попал бы спартач, Аврора бы долгожданный - повторный залп дала! Теперь опять год ждать!)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:01
    Мои взгляды не меняются...
    Меняется отношение к некоторым персонам исходя из результата...
    Нельзя разучиться ездить на велосипеде...так и чемпионить разучиться нельзя....
    Но можно снизить требования к себе...потерять мотивацию...зазвездиться....и посчитать былой успех неизбежным в будущем....
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:59
    Зенитовцы перед матчем)...

    Шуnя771
    Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:59
    Привет Максим!

    Всё ок.. но только на "90 минуте" (и на 94) в комбинации с участием Игнатова и Зобнина мяч в штангу не попадал.
    (Не сочти за шапоклякство))
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 22:53
    Да, верно, я и забыл. Но, мне Павел напомнил- своим комментарием!!! Сегодня за РЕАЛ- как и всегда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:51, ред.
    ...отставить спок ночи, Реал через 10 минут,пошёл одевать свой любимый фрак...!!!
    Capral
    Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 22:47
    Мне, нечего возразить, Вам, Павел. Разве что, добавить. У Осинькина, в Самаре, Сергеев играл оттянутого форварда, подвижного, и приносил Крыльям максимум пользы. У Семака, Сергеев- монумент, такой же- как его тренер...
    fcsm-777
    fcsm-777
    вчера в 22:46
    Дублирующий состав Спартака,без тренера,на выезде провел неплохой матч,был ближе к победе.Про бомжей молчу,нет у меня акций Газпрема.Виноват не их тренер,просто надо бразильцам перевести наше "зажрались".
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:43
    При всём уважении, я и в начале никаких ноу-хау от него не видел. Чем он мне в основном запомнился, это тем, что он пытался быстрого форварда Дриусси ставить в центр и заниматься диспетчерскими задачами, к чему он очевидно был абсолютно не способен, и как мог ограничивал Магу, одного из самых талантливых российских игроков, который были при нём в "Зените")
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 22:41
    Мой кумир Серёжа Манекен недоволен.

    Победы нет, а, значит, куплено недостаточно топовых бразильцев (что факт, сто раз писал, что последние трансферы бразильцев такого качества, будто Медведев просто деньги на них пилит, что, вероятно, он и делает в самом деле). Ушли в прошлое Халки, пришли Артуры.

    Даже, кажется, он немного приуныл и не выглядел сегодня как самый модный тренер современности.

    Мой кумир понимает, что, пусть его лук безупречен, клуб зимой не усилился, а, значит, учитывая отсутствие особых тренерских задатков у Сережи - и не надо, он берёт великолепным модным луком на бровке - заставить команду играть лучше можно будет только битьём.

    Сегодня вечером мой кумир будет всю ночь ворочаться в своей постели в, не сомневаюсь, великолепной пижаме от Armani, но вряд ли что-то придумает, нет к этому предпосылок))
    Capral
    Capral ответ Garrincha58 (раскрыть)
    вчера в 22:35
    Вы второй год, а я постоянно говорю. Семак исписался, выражаясь литературным языком. Как говорили в бессмертной советской Классике- закончился золотой запас. То-есть, игра Зенита- всеми изучена за пять лет, а на новые идеи, у Семака мысли не хватает. Не может он, не способен, придумать, что-нибудь оригинальное, неизбитое. Его футбол- это мучения- футболистов, болельщиков, да и самого Семака.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 22:32, ред.
    Думаю, что с Факелом в стартовом составе у Спартака выйдут Угальде с Игнатовым, а Соболь только на замену.
    Garrincha58
    Garrincha58 ответ Palex (раскрыть)
    вчера в 22:31
    у нас в стране уже давно нет футбола, а теперь с санкциями его вообще нет
    Garrincha58
    Garrincha58 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:29
    я уже второй год твержу что Зенит не там ищет закупая пачками бразильцев господину Миллеру всего то надо просто найти другого тренера этот не в силах да и уже не может ничего нового придумать разве это тренер который говорит потеряв Малкома что команда играет не так и что Зениту надо построить новую игру как может нормальный тренер такое говорить из за ухода одного игрока... и это разве тренер
    Palex
    Palex
    вчера в 22:27
    Да чего же убог и жалок наш футбол. И это матч тура, толпа полупляжных Бразил у Зенита , да и у Спартака, явные проблемы с доморощенными. А уж тренерская мысль Семака.....лучше промолчу
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 22:27
    Да, был такой маразм в ДИНАМО- со сборищем португалов. Степашка, тогда замутил эту беду. За год до этого, он клятвенно божился, на могиле Яшина, что всё исправит и всё путем. Исправил, блин. Ну ладно- дело прошлое...

    Спокойной ночи, Дружище!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
    вчера в 22:24
    Одна тапка от меня будет- без Промеса Спартак безнадежен в завершении и решимости брать ворота соперника.
    А вот главное зло это Зиньковский и Соболев.
    Гость
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