«Зенит» и «Спартак» не забили голов

«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 19-го тура РПЛ (0:0).
В следующем туре петербуржцы на выезде встретятся с «Уралом» 9 марта, а московская команда в «Лужниках» примет «Факел».
«Зенит» занимает 2-е место в чемпионате России, имея в активе 37 очков. «Спартак» находится на 4-й позиции с 31-м баллом.
А вот чего ожидал, так это ошибки защиты и Максименко. После 80й минуты оборона Спартака начала чудить. Просто чудом мяч дважды за минуту после привозов не влетел в ворота. Вратарей Спартаку явно нужно менять, ВСЕХ И СРОЧНО. Хлусевич часто привозил в прошлом году и сегодня чуть не привез - пусть составит компанию Джикии на скамейке
Зенит чуть чаще владел мячом, но по моментам ни у кого не было преимущества, равная игра и счет по игре
А вот чего ожидал, так это ошибки защиты и Максименко. После 80й минуты оборона Спартака начала чудить. Просто чудом мяч дважды за минуту после привозов не влетел в ворота. Вратарей Спартаку явно нужно менять, ВСЕХ И СРОЧНО. Хлусевич часто привозил в прошлом году и сегодня чуть не привез - пусть составит компанию Джикии на скамейке
Зенит чуть чаще владел мячом, но по моментам ни у кого не было преимущества, равная игра и счет по игре
Что сказать... Тут только одно приходит на ум. Неужели Семак в стране, где бродят 140 миллионов голодных..., не может найти на острие Зенита нечто лучшее, нежели Кассьерра ? У них там что в Зените - лимиты/квоты на бледнолицых россиян ?! Или Миллер, на спор, весь состав из афро/латинос решил слепить ?! Ведь даже с учетом 3-х месячного перерыва, так убого смотреться в атаке, ну не в какие рамки.
Соболь у Спартака, тоже - прима, мать его, донна! Крыльями махать, распальцовывать, поучать своих же и просто выпендриваться горазд, а как до дела доходит, Упс!
Единственная комбинация за 90 минут, которая походила на классный футбол - многоходовка КБ от Игнатова и Зобнина в добавленное время. Жаль что мячик в штангу угодил.
P.S. В общем и целом..., лучший на поле - Карась. Представляю, чё он о наших мячикопенателей думает, после опыта судейства в ЕК.
Что сказать... Тут только одно приходит на ум. Неужели Семак в стране, где бродят 140 миллионов голодных..., не может найти на острие Зенита нечто лучшее, нежели Кассьерра ? У них там что в Зените - лимиты/квоты на бледнолицых россиян ?! Или Миллер, на спор, весь состав из афро/латинос решил слепить ?! Ведь даже с учетом 3-х месячного перерыва, так убого смотреться в атаке, ну не в какие рамки.
Соболь у Спартака, тоже - прима, мать его, донна! Крыльями махать, распальцовывать, поучать своих же и просто выпендриваться горазд, а как до дела доходит, Упс!
Единственная комбинация за 90 минут, которая походила на классный футбол - многоходовка КБ от Игнатова и Зобнина в добавленное время. Жаль что мячик в штангу угодил.
P.S. В общем и целом..., лучший на поле - Карась. Представляю, чё он о наших мячикопенателей думает, после опыта судейства в ЕК.