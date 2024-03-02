«Зенит» и «Спартак» не забили голов

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вчера, 21:27

«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 19-го тура РПЛ (0:0).

В следующем туре петербуржцы на выезде встретятся с «Уралом» 9 марта, а московская команда в «Лужниках» примет «Факел».

«Зенит» занимает 2-е место в чемпионате России, имея в активе 37 очков. «Спартак» находится на 4-й позиции с 31-м баллом.