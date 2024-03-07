Тренер клуба «Лос-Анджелес» оштрафован за резкие слова об игре в снегопад

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сегодня, 14:26

Главный тренер клуба «Лос-Анджелес» оштрафован на 10 тысяч долларов за резкую критику решения лиги не отменять матч против команды «Реал Солт-Лейк» в снегопад (0:3).

В решении МЛС сказано, что комментарий специалиста противоречит правилам лиги в сфере публичной критики. В правилах МЛС говорится: