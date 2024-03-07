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Тренер клуба «Лос-Анджелес» оштрафован за резкие слова об игре в снегопад

сегодня, 14:26

Главный тренер клуба «Лос-Анджелес» Стивен Черундоло оштрафован на 10 тысяч долларов за резкую критику решения лиги не отменять матч против команды «Реал Солт-Лейк» в снегопад (0:3).

В решении МЛС сказано, что комментарий специалиста противоречит правилам лиги в сфере публичной критики. В правилах МЛС говорится:

Публичная критика – это поведение, при котором наносится ущерб общественному имиджу и репутации МЛС и/или клуба. Подобное поведение подлежит дисциплинарным взысканиям.

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Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 15:36
Коротко о свободе слова в штатах))
А разговоров то было.
drug01
drug01
сегодня в 14:53
Просто выразил свои мысли вслух!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:48
у нас по круче будет, Карпин расскажет
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