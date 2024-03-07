Тренер клуба «Лос-Анджелес» оштрафован за резкие слова об игре в снегопад

Главный тренер клуба «Лос-Анджелес» Стивен Черундоло оштрафован на 10 тысяч долларов за резкую критику решения лиги не отменять матч против команды «Реал Солт-Лейк» в снегопад (0:3).
В решении МЛС сказано, что комментарий специалиста противоречит правилам лиги в сфере публичной критики. В правилах МЛС говорится:
Публичная критика – это поведение, при котором наносится ущерб общественному имиджу и репутации МЛС и/или клуба. Подобное поведение подлежит дисциплинарным взысканиям.
А разговоров то было.
А разговоров то было.