Чемпион мира дисквалифицирован на 4 года. Бесславное завершение карьеры большого таланта

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сегодня, 18:11

Погба попался на применении древних стероидов.

Срок дисквалификации из-за дикости проступка

Футболисты употребляют запрещенные препараты. Но никто из профессиональных атлетов даже низкого уровня не станет колоть стероиды. Легко обнаружить, сомнительный эффект для футбола – мышечная масса не гарантирует успех. Проступок дикий, действия Погба оценили в 4 года дисквалификации. Даже в случае успешной апелляции игрок пропустит пару лет, потеряет форму. Вернуться на поле сможет только в чемпионате Саудовской Аравии.

В крови чемпиона мира нашли тестостерон. Повторный анализ подтвердил результаты, оставалось выяснить срок дисквалификации. Оказалось, что по закону действия Поля тянут на четыре года. Сурово, но вряд ли отстранения Погба заставит футбольные власти изменить правила. Стероиды активно используют актеры и бодибилдеры, но любой футбольный врач подтвердит, что сложно найти игрока, который догадался бы колоть себе древний тестостерон.

Препарат для повышения продуктивности мог быть в лекарствах, которые принимал Погба. Но это оправдание не сработало. В футболе тестостерон не влияет критически, низкий его уровень не мешает бить по мячу. Поэтому самая верная теория: Погба настолько глупый, что ему один из знакомых предложил стероиды, а Поль так устал от травм, что поверил в чудодейственные уколы. Но вот реакция директора госпиталя в Турине, доктора Мусумечи:

Тестостерон в спорте – позавчерашний день, когда заходит речь об увеличении физических показателей. Используется давно, прежде всего бодибилдерами для увеличения мышечной массы, но давно вышел из моды.

Погба – мультимиллионер из «Ювентуса», перечеркнул богатую событиями карьеру, поскольку хотел выглядеть лучше? Больше никакого существенного эффекта тестостерон на его выступления оказать не мог. Физиотерапия намного эффективнее для лечения старых травм. Тестостерон это не лекарство, а гормон, который есть у всех людей. Его высокий уровень помогает наращивать мышечную массу, но даже модели из социальных сетей используют другие препараты.

Погба вёл себя как ребенок, у него вечно были няньки

«Тетушка» Пимента, как называет своего адвоката Рафаэлу футболист, недоглядела. Покойный Райола – легендарный агент, следил за Погба чуть лучше. Хотя речь о выдающемся футболисте по характеристикам – полузащитник от Бога, как говорят в таких случаях, инфантилизм мешал французу развивать карьеру и строить отношения за полем. Райола привык наживаться на клиентах, поэтому отправил Погба в «Манчестер Юнайтед» за 105 млн евро.

Считалось, что Поль первый футболист, за которого отдали свыше ста миллионов евро. Потом оказалось, что Перес скрыл реальную стоимость трансфера Гарета Бейла в «Реал» из «Тоттенхэма», а это 101 млн евро за три года до возвращения Погба в Манчестер. Данные скрывали, поскольку Роналду ревновал к финансовому рекорду Бейла. В мадридском клубе запретили говорить, что Гарета оценили выше, чем португальца. Погба тоже часто был капризным.

Вместо переезда в клуб, где его взяли бы в железные рукавицы – так могло произойти в «Реале» с Зиданом, Поль отправился в команду, где не было стабильного тренера. Даже когда Погба работал с требовательным наставником, вроде Моуриньо, то ничего не получалось. Полузащитник хотел атаковать, а не обороняться в МЮ , но не выкладывался на тренировках. Плохая подготовка влияла на состояние здоровья. Можно провести параллели с Неймаром.

Если в «Ювентусе» у Погба была всего одна травма сухожилья, то после возвращения в МЮ , где играл в юности, француз пережил двенадцать повреждений. Причем пропускал иногда более 20 поединков подряд, что указывает на серьезные травмы, или же на нежелание восстанавливаться нормально и психосоматические вещи. В «Ювентусе» лучше не стало, после операции на колене пропустил 21 день, но это далеко не единственное повреждение Погба.

Родители и окружение влияют на карьеру спортсмена

Будь в жизни Погба человек, которого безмерно уважает, то не увидели бы применение банального тестостерона. Даже если бы не хватило ума отказаться от допинга, то применили препарат, после которого дисквалификация составила около года. Профессиональные врачи Погба не помогали. Любой из них умеет скрыть следы новомодного допинга. Также нечестные медики прописывают лекарство с нужным веществом ради алиби.

У Поля ничего этого не было. Он вполне мог купить тестостерон в интернете. Тяжело поверить, что можно быть настолько глупым? Но вспомните ещё одну историю из жизни Погба. Его брат с подельниками пытался выбить у Поля миллионы евро. Речь шла о 13 миллионах евро, если точнее. Заявляли, что им причитается как «посредникам». Погба угрожали оружием, за ним была слежка. Также шантажировали знаниями о странностях игрока.

Брат Погба утверждал, что Поль заказал у шамана «проклятие» для Мбаппе. Если считать многолетние выступления в Лиге 1 наказанием, то черная магия сработала. А если не верить во всякую чушь, то Погба просто неумный мужчина, который поплатился за глупую ошибку. Справедливо ли наказание? Честно говоря, четырехлетний срок это перебор. Всегда надо учитывать умственные способности обвиняемого, ведь нельзя купить себе мозги.

Если интеллект Погба заметно ниже среднего, то стоило получить заключение у психиатра, что Полю не хватает способностей для оценки действий. Но оправдания не сработали, получил четыре года. Слишком строго, тестостерон не мог сильно повлиять на результаты полузащитника и «Ювентуса». Вот финансовые махинации Аньелли это серьезно. Но туринский гранд пропустит лишь один год в еврокубках после чистосердечного признания.