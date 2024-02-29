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ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Роналду дисквалифицирован на 1 матч за неприличный жест

вчера, 10:42

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду наказан за неприличное поведение.

Комитет по этике и дисциплине чемпионата Саудовской Аравии принял решение дисквалифицировать португальца за грубый жест в одном из поединков первенства. Футболист тогда помахал рукой у паха в ответ на скандирование фанатами фамилии аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Помимо этого, Роналду оштрафован на 2,6 тысячи долларов, еще 5,3 тысячи он отдаст клубу «Аль-Шабаб».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:54
очень сурово,
прямо жестоко наказали ! )
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:02
Ну ладно, пусть отдохнет, в следущем туре против Аль-Насра играет аутсайдер с последнего места, думаю справятся и без Рона. А этот штраф для него копейки. Рон зарабатывает больше всех!!
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:40
Чтоб показать какой он слабый "метр".. 😀
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:25
Зачем болельщики провоцировали мэтра футбольного мяча?
sb78j8rdhsqh
sb78j8rdhsqh
вчера в 11:57
Довели Рона, теперь отдохнёт лишний раз
2ndztd785ymf
2ndztd785ymf
вчера в 11:50
За такое на кол сажать надо, а ему всего один матч дали...
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 11:49
Трудно ему будет притихнуть.. Хе..💪🤭😂
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 11:41
А ещё говорят, что в Саудовской Аравии жестокие нравы. На Соккере комментаторы его чуть ли не расстрелять предлагали.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:41
Это просто позор какой-то...
Это ещё раз доказывает о не серьёзности данного чемпионата.
В профессиональном чемпионате наказание было бы намного строже и вряд ли смотрели бы на персону футболиста.
А тут мусульманская страна и такие жесты... причём дырявый уже не первый раз переходит грань дозволенного.
Просто чемпионат ради забавы шейхов.
Сейчас дырявый притихнет, а потом за старое возьмётся.
hkjxqffrxdc5
hkjxqffrxdc5
вчера в 11:30
Что как то наказали для проформы видимо.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 11:19, ред.
Позорное "кидалово" на искусственный интеллект от Насра не прокатил.. Как и дешёвые отмазки Авейру про свой жест.. "Пента-трик" в стиле Холанда последней команде СА "сорвался"... "Играй дальше на гитаре", Геша - все посмеются.. А болелы тебе "помогут"... Месси, Месси..! - будет только усиливаться.. Придется терпеть.. Или нет?.. Даже дети не терпят его "примерное" поведение.. А-ха-ха-ха.. 🍌🍓😂
mttgrpatjkt7
mttgrpatjkt7
вчера в 11:19
Может и дальше показывать... на копейки попал...
Hauptman
Hauptman
вчера в 11:09
Для него это раз в ресторан не сходить.
Гость
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