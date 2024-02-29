Роналду дисквалифицирован на 1 матч за неприличный жест

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду наказан за неприличное поведение.
Комитет по этике и дисциплине чемпионата Саудовской Аравии принял решение дисквалифицировать португальца за грубый жест в одном из поединков первенства. Футболист тогда помахал рукой у паха в ответ на скандирование фанатами фамилии аргентинского нападающего Лионеля Месси.
Помимо этого, Роналду оштрафован на 2,6 тысячи долларов, еще 5,3 тысячи он отдаст клубу «Аль-Шабаб».
прямо жестоко наказали ! )
прямо жестоко наказали ! )
https://youtu.be/JIiC_gEG63s?feature=shared
Это ещё раз доказывает о не серьёзности данного чемпионата.
В профессиональном чемпионате наказание было бы намного строже и вряд ли смотрели бы на персону футболиста.
А тут мусульманская страна и такие жесты... причём дырявый уже не первый раз переходит грань дозволенного.
Просто чемпионат ради забавы шейхов.
Сейчас дырявый притихнет, а потом за старое возьмётся.
Это ещё раз доказывает о не серьёзности данного чемпионата.
В профессиональном чемпионате наказание было бы намного строже и вряд ли смотрели бы на персону футболиста.
А тут мусульманская страна и такие жесты... причём дырявый уже не первый раз переходит грань дозволенного.
Просто чемпионат ради забавы шейхов.
Сейчас дырявый притихнет, а потом за старое возьмётся.
https://youtu.be/WMc_OfDIw8U?feature=shared