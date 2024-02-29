Роналду дисквалифицирован на 1 матч за неприличный жест

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вчера, 10:42

Нападающий клуба «Аль-Наср» наказан за неприличное поведение.

Комитет по этике и дисциплине чемпионата Саудовской Аравии принял решение дисквалифицировать португальца за грубый жест в одном из поединков первенства. Футболист тогда помахал рукой у паха в ответ на скандирование фанатами фамилии аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Помимо этого, Роналду оштрафован на 2,6 тысячи долларов, еще 5,3 тысячи он отдаст клубу «Аль-Шабаб».