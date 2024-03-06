Воспитанник «Спартака» на год отстранён от футбола

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сегодня, 14:56

Нападающий «Калуги» дисквалифицирован на год из-за неисполнения решения CAS по выплате 10 миллионов рублей бывшему клубу «Чайка». Об этом сообщил глава КДК РФС .

В «Чайке» сообщили, что футболист не выходил на контакт, не высказывал желания выплатить компенсацию. Клуб попросил КДК рассмотреть эту ситуацию. Мы связывались с игроком, просили объяснить, но он, как и в прошлый раз, сказал, что не сможет принять участие в заседании. Такое поведение недопустимо. Федчук не исполнил решение CAS по выплате 10 млн рублей «Чайке». Футболист решением КДК РФС дисквалифицирован на 1 год во всех соревнованиях под эгидой РФС начиная с 6 марта.

Федчук является воспитанником «Спартака». За свою карьеру он выступал за следующие клубы: «Спартак-2», «Авангард», «Тамбов», «Нижний Новгород», «Велес», «Чайка», « СКА -Ростов», «Новосибирск», «Калуга». В текущем сезоне 29-летний россиянин сыграл 6 матчей, в которых отметился голом.