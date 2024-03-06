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Воспитанник «Спартака» на год отстранён от футбола

сегодня, 14:56

Нападающий «Калуги» Артём Федчук дисквалифицирован на год из-за неисполнения решения CAS по выплате 10 миллионов рублей бывшему клубу «Чайка». Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В «Чайке» сообщили, что футболист не выходил на контакт, не высказывал желания выплатить компенсацию. Клуб попросил КДК рассмотреть эту ситуацию. Мы связывались с игроком, просили объяснить, но он, как и в прошлый раз, сказал, что не сможет принять участие в заседании. Такое поведение недопустимо. Федчук не исполнил решение CAS по выплате 10 млн рублей «Чайке». Футболист решением КДК РФС дисквалифицирован на 1 год во всех соревнованиях под эгидой РФС начиная с 6 марта.

Федчук является воспитанником «Спартака». За свою карьеру он выступал за следующие клубы: «Спартак-2», «Авангард», «Тамбов», «Нижний Новгород», «Велес», «Чайка», «СКА-Ростов», «Новосибирск», «Калуга». В текущем сезоне 29-летний россиянин сыграл 6 матчей, в которых отметился голом.

Ранее Григорьянц озвучил штрафы по итогам 19-го тура РПЛ,

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Futurista
Futurista
сегодня в 15:02, ред.
К чему такие громкие заголовки?)...хайп им. Спартака?)...почему не "Нападающий «Калуги» на год отстранен от футбола"?)...
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