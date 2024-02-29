Погба на 4 года дисквалифицирован за применение допинга

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба дисквалифицирован за допинг.
Срок отстранения от футбола составляет 4 года.
В августе прошлого года футболист сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Повторный анализ подтвердил изначальный результат.
А Погба вряд ли расстроится, он заработал на всю оставшуюся жизнь, может теперь спокойно тусоваться днями напролёт, и говорить, что жизнь прекрасна. Только в памяти поклонников футбола он надолго не задержится.
А Погба вряд ли расстроится, он заработал на всю оставшуюся жизнь, может теперь спокойно тусоваться днями напролёт, и говорить, что жизнь прекрасна. Только в памяти поклонников футбола он надолго не задержится.
Привет)
Привет)
А у обоих ведь были периоды, когда могли сломаться. Роналду, с его генетической предрасположенностью к алкоголизму, мог покатиться, играя ещё за МЮ в свой первый заход и тусуясь в США с девушками, которые потом заявления об изнасиловании подавали. Мог? Да легко. Месси же мог сломаться после неудач, когда в сердцах из сборной ушёл и поговаривал о родном аргентинском клубе.
Но оба нашли в себе силы справиться и в итоге мы теперь имеем двух игроков навсегда вошедших в историю. А Погба мне лично не жалко. Выбираешь одно - будь готов пожертвовать другим. Просто кто-то правильно расставляет приоритеты, а кто-то... Погба)
А у обоих ведь были периоды, когда могли сломаться. Роналду, с его генетической предрасположенностью к алкоголизму, мог покатиться, играя ещё за МЮ в свой первый заход и тусуясь в США с девушками, которые потом заявления об изнасиловании подавали. Мог? Да легко. Месси же мог сломаться после неудач, когда в сердцах из сборной ушёл и поговаривал о родном аргентинском клубе.
Но оба нашли в себе силы справиться и в итоге мы теперь имеем двух игроков навсегда вошедших в историю. А Погба мне лично не жалко. Выбираешь одно - будь готов пожертвовать другим. Просто кто-то правильно расставляет приоритеты, а кто-то... Погба)