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Погба на 4 года дисквалифицирован за применение допинга

вчера, 14:58

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба дисквалифицирован за допинг.

Срок отстранения от футбола составляет 4 года.

В августе прошлого года футболист сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Повторный анализ подтвердил изначальный результат.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 13:12
Тестостерона в организме быть не должно, нынче это немодно)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 12:08
Теперь, это точно завершение карьеры
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:35
И почему-то его не жалко...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:27
Ему 30 , дисква закончится в 34. Это определено завершение карьеры. Можно год не играть и вернуться. Но 4 года для и так маломотивированного игрока, это через чур.
Лучше пойдет с братом судиться снова. Тем более в сборной Франции его безболезненно заменили Камавинга и Тчуамени.
Как хорошо, что Реал с ним не ошибся. Это были бы такие же выкинутые деньги, как и за Азара.
adekvat
adekvat
вчера в 21:08
Закончилась карьра так и не начавшись.
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:04
Жаль конечно, такой талант угробил свою карьеру и виноват в этом сам
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:02
Вообще непонятно...
"Повышенный уровень тестостерона..."
У некоторых людей он и без дополнительных стимуляторов может в разы превышать норму...
Надеюсь и прелюдию выяснили у футболиста...
karnager
karnager ответ allemz (раскрыть)
вчера в 20:33
Ой, да ладно, а кто же много раз подавал на Роналду в суд за домогательства в клубах и с кем он проводил ночи?)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:49
Жаль, выдающийся футболист. Но в один "прекрасный" момент сломался психологически, так и не найдя своё место ни в жизни, ни на футбольном поле. Сверкнул и... упал, как сгоревшая звезда.
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:08, ред.
Что самое интересное, комментаторы бы лучше о своей жизни так беспокоились. "Бездарно, говорят, слить талант" )) Как сказал человек, который не в полной мере раскрыл свой талант: "Ваши ожидания это ваши проблемы"
Почему вы не стали великими учёными, спортсменами, бизнесменами? Кто нибудь задавал себе такой вопрос? Я никогда не критиковал таких как Погба, Балотелли, кто там еще есть. Потому что у каждого свой путь. Значит так должно было быть и если им можно было бы дать второй шанс, то уверен, они бы прошли бы свой жизненный путь по тому же сценарию. Это как вор, после очередной отсидки идёт опять на дело или дурак/бомж который нашёл миллион и сразу всё профукал.
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 18:15
Мда, любит МЮ таких футболистов притягивать...

Погба, Санчо, Антони, Гринвуд... все загуибили карьеру из-за действий вне поля. Причем если Гринвуд еще может попробовать карьеру воскресить, то в Санчо и АНтони уже не верится от слова совсем
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 17:52
Отстранить всю сборную Франции! Разве не справедливо?)
Интерес
Интерес
вчера в 17:22
Там все наркоманы,только не все попадаются.Это вам не триметазидин лизнуть,там серьёзные,но разрешённые к употреблению средства.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:19
Новость о Погба, а в топе каталонские.
Дурь всё это, сравнивать Роналду и Погба, это верх неуважения
Погба можно сравнивать с Гюндоганом, Модричем, Кроосом,но и то с огромной натяжкой
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:43
Так бывает....
Некоторым талант даётся в нагрузку...с пустоголовостью...
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:13
Шас Ювентус и разорвет сним контракт
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:11
Допинг это просто повод, просто все поняли что француз давно уже закон ил с футболом, вот и решили помочь принять решение.
112910415
112910415
вчера в 16:07
вот всё и закончилось ...
Igo0rek
Igo0rek ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 16:06, ред.
Не работает в этом плане генетика. Мой папаша спился в свое время, а я например ненавижу алкоголь, и вкус спирта не переношу.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:01
Забудь про футбол ⚽️ .
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 15:57
Это же чистой воды расизм Аха-ха)))
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 15:54
Теперь можно гульнуть на всю катушку.
Dima salev
Dima salev
вчера в 15:53
К всему уважением к чернокожим футболистов, Они все губять свою карьеру сами. Может из того что не могут выдержать больших денег.
Балотели тоже был хороший футболистом , разбогател и перестал играть. Не удивлюсь если следующий приключения будет с участием Мебаппе.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ allemz (раскрыть)
вчера в 15:50
Привет, дружище!

А у обоих ведь были периоды, когда могли сломаться. Роналду, с его генетической предрасположенностью к алкоголизму, мог покатиться, играя ещё за МЮ в свой первый заход и тусуясь в США с девушками, которые потом заявления об изнасиловании подавали. Мог? Да легко. Месси же мог сломаться после неудач, когда в сердцах из сборной ушёл и поговаривал о родном аргентинском клубе.
Но оба нашли в себе силы справиться и в итоге мы теперь имеем двух игроков навсегда вошедших в историю. А Погба мне лично не жалко. Выбираешь одно - будь готов пожертвовать другим. Просто кто-то правильно расставляет приоритеты, а кто-то... Погба)
valt134
valt134
вчера в 15:48
Всё к этому и шло.
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 15:46
Можно ставить крест на карьере
shur
shur ответ Gulomjon Najimov (раскрыть)
вчера в 15:46
...да и доигрался, это не про него, одни понты, верите, не жалко,
что он был на футбольном поле, что его не было...!!! Аминь!
allemz
allemz ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 15:42, ред.
Месси и Роналду не отказывались, просто потому что и не были тусовщиками, трудно отказаться от того в чем не принимали участие, хотя бы косвенное) Первый интроверт и семьянин, а второй "сигма", помешанный на своем теле и футболе. Объединяет их забота о своей репутации, на кону было противостояние в масштабах целой эпохи. Почти невозможно было предаться рабским утехам. Просто прошли мимо тусовок и прочих плебских наслаждений, а Погба особо гордиться и дорожить нечем, вот и мечется, словно, раб по Платону

Привет)
allemz
allemz
вчера в 15:34
Никто не стал за него дергать свой административный ресурс, ибо никому из серьезных клубов не нужен, даже нынешнему работодателю, поэтому гудбай, Полина)
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov
вчера в 15:32
Вот и доигрался
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