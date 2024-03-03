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Беллингем может быть дисквалифицирован на 2-3 матча за слова в адрес судьи

вчера, 09:46
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Хавбек «Реала» Джуд Беллингем получил красную карточку в концовке матча 27-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (2:2).

Англичанин забил гол, однако он не был засчитан, так как рефери Хесус Хиль Мансано за несколько мгновений до этого дал финальный свисток.

Решение судьи вызвало негодование игроков «Реала», и Беллингем был одним из тех, кто протестовал наиболее активно.

Футболист подбежал к рефери и несколько раз гневно выкрикнул в его адрес фразу «это был чертов гол». Поведение английского хавбека было отражено Мансано в протоколе матча.

Теперь Беллингему может грозить дисквалификация на два или три поединка.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 17:45
Этого и добивались, убили двух зайцев: украли победу у Реала и плюс дисквалификация Джуда.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 12:40
В очередной раз много болтает.. Так и до "гитары" недалеко.. Надо сдерживаться.. Иначе карьера закончится раньше..
112910415
112910415
вчера в 12:09
за правду пострадает (
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 12:04
Тогда бы до конца сезона без Джуда играли и чемпионство уж точно сильно бы под вопросом было, вдобавок это распространили и на ЛЧ бы и сезон можно было бы заканчивать.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:02
Правильно зделал что наорал,надо было в рожу дать!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:31
Извинится и простят, понять его можно
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:14
Конец матча у всех нервы на пределе,вот и вырвалось оскорбление.
shur
shur ответ AgamagA_____ (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 10:50
...когда тебе в последний миг не дали, или не налили, или запретили, или отменили...хотел бы Я на миг увидеть действия и выражения твоего лица ,приятель!!!
Ledokol64
Ledokol64
вчера в 10:43
Дисквалификации подлежит не Беллингем, а судья матча Хесус Хиль Мансано
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:55
Этот предвзятыш полиграфист-свистун достоин более жёстких выражений в свой адрес !!!!!
3pdjzkwbm6gb
3pdjzkwbm6gb
вчера в 09:52
Сыграли эмоции гол не засчитали и будет наказан ещё
Гость
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