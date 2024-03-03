Беллингем может быть дисквалифицирован на 2-3 матча за слова в адрес судьи

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вчера, 09:46

Хавбек «Реала» получил красную карточку в концовке матча 27-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (2:2).

Англичанин забил гол, однако он не был засчитан, так как рефери за несколько мгновений до этого дал финальный свисток.

Решение судьи вызвало негодование игроков «Реала», и Беллингем был одним из тех, кто протестовал наиболее активно.

Футболист подбежал к рефери и несколько раз гневно выкрикнул в его адрес фразу «это был чертов гол». Поведение английского хавбека было отражено Мансано в протоколе матча.

Теперь Беллингему может грозить дисквалификация на два или три поединка.