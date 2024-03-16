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Сборная Италии назвала состав на мартовские товарищеские матчи

вчера, 14:34

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти вызвал 28 игроков на мартовские товарищеские матчи.

22 марта национальная команда сыграет с Венесуэлой, а 24-го — с Эквадором.

Вратари: Марко Карнесекки («Аталанта»), Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен»), Алекс Мерет («Наполи»), Гильельмо Викарио («Тоттенхэм»).

Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все — «Интер»), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (оба — «Торино»), Андреа Камбьязо («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Джорджио Скальвини («Аталанта»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм»).

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — «Интер»), Джакомо Бонавентура («Фиорентина»), Майкл Фолоруншо («Верона»), Жоржиньо («Арсенал»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»).

Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Лоренцо Лукка («Удинезе»), Риккардо Орсолини («Болонья»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»), Николо Дзаньоло («Астон Вилла»).

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Все комментарии
Гражданин России
Гражданин России
сегодня в 08:00
Да уж...победнела Италия. Если бы мне в 90-е, во времена Несты, Мальдини, Барези, Манчини, Р. Баджо, Костакурты, Донадони, Вьери и прочих мегазвезд (из которых можно было собрать два равноценных состава) кто-то сказал, что к 2024 году Италия пропустит два ЧМ и будет иметь в составе каких-то ноунеймов, то я бы ответил, что этот человек сумасшедший.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:57
Эти люди далеко не легенды...
Вещий
Вещий ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:17
Дай старичку отдохнуть и с трибуны насладиться футболом....:)
STVA 1
STVA 1 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 16:15
Балотелли не хватает однако)))
Вещий
Вещий
вчера в 16:11
Состав боевой... посмотрим теперь на их игру.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:38
Вполне боеспособный состав подобрался для товарок !
8c9pemjre6p2
8c9pemjre6p2
вчера в 14:36
Очень интересный состав, особенно впечатляет количество игроков из “Интера” и “Наполи”. Это показывает, что Спаллетти действительно заботится о разнообразии и качестве игроков в команде. Сборная Италии должна быть очень мощной с таким сильным составом!
Гость
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