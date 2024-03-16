Сборная Италии назвала состав на мартовские товарищеские матчи

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти вызвал 28 игроков на мартовские товарищеские матчи.
22 марта национальная команда сыграет с Венесуэлой, а 24-го — с Эквадором.
Вратари: Марко Карнесекки («Аталанта»), Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен»), Алекс Мерет («Наполи»), Гильельмо Викарио («Тоттенхэм»).
Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все — «Интер»), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (оба — «Торино»), Андреа Камбьязо («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Джорджио Скальвини («Аталанта»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм»).
Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — «Интер»), Джакомо Бонавентура («Фиорентина»), Майкл Фолоруншо («Верона»), Жоржиньо («Арсенал»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»).
Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Лоренцо Лукка («Удинезе»), Риккардо Орсолини («Болонья»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»), Николо Дзаньоло («Астон Вилла»).