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Россия сыграет двумя разными вратарями в матчах с Сербией и Парагваем

вчера, 08:58

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что два разных голкипера выйдут в стартовых составах на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем.

Игра с сербами пройдёт 21 марта, с парагвайцами — 25 марта. Оба поединка пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.

Могу точно сказать, что будет два разных вратаря в старте. А дальше уже покажет ситуация и игра. Хотел бы, чтобы больше ребят задействовались в этих матчах.

На учебно‑тренировочный сбор национальной команды России, стартовавший в Новогорске 14 марта, из вратарей были вызваны Андрей Лунёв («Карабах»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Юрий Лодыгин («Панатинаикос»).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Hypnoz (раскрыть)
вчера в 23:08
А ещё круче выйти на одну игру с двумя вратарями в раме))
Zeklon
Zeklon
вчера в 19:21
А с какого буя обе игры в маскве ?!? Чем другие города хуже ?!? ......
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 18:20


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112910415
112910415
вчера в 15:01
теперь все волнуются, гадают ...
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 14:49
Ставьте сразу по два вратаря,смотришь и не пропустим гол.....может быть
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:38
создаётся такое ощущение что сборная готовится к ЧМ и им надо проверить всех русских воротчиков самое смешное что они сами не знают для чего всё это но главное создать видимость что не зря бабки получают
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:36
Кафанов была его воля выпустил сразу 11 вратарей
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:04
"Россия сыграет двумя разными вратарями в матчах с Сербией и Парагваем"

Это безусловно прорыв в отечественном футболе!)
lotsman
lotsman ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 12:51
Из двоих, что играют за иностранцев, Лунёв, к примеру, подвёл Карабах. Карабах побеждал Байер 2 - 0 , в ЛЕ, и вёл этот счёт до 72 мин., но пропустил 3 гола в оставшееся время и вылетел из кубка. В воротах у Карабаха был Лунёв. И если первый, отыгранный гол, был для него очень трудным, то второй, а особенно третий, вполне мог брать.
galem72
galem72
вчера в 12:48
Учитывая статус и значимость этих матчей, можно вообще без вратарей выходить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:48
Если поставить Лунёва он после 90-й минуты начнёт дублями пропускать...как с Байером...ибо там таймер...на 90 минут...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 12:43
По вашему Лодыгин больше Обухова заслуживает??
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 12:43
Обухова однозначно надо было звать...
Если он после игры с Краснодаром не отвечает на многочисленные предложения из топ-5...
Kosmos58
Kosmos58 ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 12:30
За один матч в сборную? Ну, ты даёшь!
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:11
Лучше бы пригласили Игоря...но не Акинфеева, а его тезку из Химок Обухова. Судя по кубковой встрече с Краснодаром он круче чем все четверо вызванных ))
kazakoff
kazakoff
вчера в 12:09
Вот как раз на четыре тайма - четыре вратаря
ОПС
ОПС
вчера в 12:04
Это полностью решение тренеров. А мы только будем смотреть и обсуждать.
adekvat
adekvat ответ Predator94 (раскрыть)
вчера в 11:36
А Лодыгин вообще от куда взялся?
TheBoLt
TheBoLt ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:10
Понятно, что Сафонову сейчас из этих четверых нет равных, но Максименко я бы вообще не звал, а в этот конкретный раз я бы посмотрел на двух вратарей, играющих за иностранные клубы, а не на до боли знакомых наших. Надеюсь, так и поступят
Predator94
Predator94
вчера в 10:58
Максименко тут явно лишний
lotsman
lotsman
вчера в 10:43
Правильно, проверить надо всех. Каждому по тайму. На игру с сербами Лунёва с Лодыгиным, на парагвайцев Сафонова с Максименко. Акинфеева проверять не надо, с ним и так всё понятно, он лучший, на данный момент.
zxv6uvn69ayn
zxv6uvn69ayn
вчера в 10:42
С нетерпением жду игр нашей сборной! Надеюсь, что оба вратаря сыграют отлично и не пропустят ни одного гола.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 10:31
Шах и мат от сб. России ! Можно ещё двумя разными нападающими сыграть, чтобы окончательно деморализовать соперника !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:20
Каждому из 4-х дать по тайму. Раз столько навызывали...
jjt3c3vwdhtn
jjt3c3vwdhtn
вчера в 09:40
Правильно, что разных воротчиков Кафанов пробует
cska1948
cska1948
вчера в 09:36
Из слов Кафанова ясно только одно, что наша сборная оба матча будет играть с вратарём. И на этом спасибо.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:33
Лунёв и Лодыгин норм, остальные баласт !
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