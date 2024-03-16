"Россия сыграет двумя разными вратарями в матчах с Сербией и Парагваем"

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вчера, 08:58

Тренер вратарей сборной России заявил, что два разных голкипера выйдут в стартовых составах на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем.

Игра с сербами пройдёт 21 марта, с парагвайцами — 25 марта. Оба поединка пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.

Могу точно сказать, что будет два разных вратаря в старте. А дальше уже покажет ситуация и игра. Хотел бы, чтобы больше ребят задействовались в этих матчах.

На учебно‑тренировочный сбор национальной команды России, стартовавший в Новогорске 14 марта, из вратарей были вызваны («Карабах»), («Спартак»), («Краснодар») и («Панатинаикос»).