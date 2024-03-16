Кафанов объяснил причины возвращения Лодыгина в сборную России

Тренер вратарей сборной России объяснил, почему голкипер «Панатинаикоса» был включен в заявку национальной команды на мартовский сбор.

Юра Лодыгин — хороший российский вратарь. Это раз. Он очень достойно представляет российскую школу за границей. Это два. И три — мы никогда не смотрели в паспорт вратаря. Если бы вы не сказали, что ему почти 34, ей-богу, я и не знал бы.

Вратари с годами становятся только лучше. Это полевым игрокам сложнее, им надо много двигаться, а с годами тяжелее выдавать большой объем работы. Вратари, если профессионально относятся к своему делу, наоборот становятся только сильнее. Не мне приводить примеры Льва Яшина, Джанлуиджи Буффона, Дино Дзоффа.

По Лодыгину — я знал, что ему за 30, но не точный возраст. Сейчас поздравлял Сафонова с днем рождения и узнал, что ему уже 25. Он и Саша Максименко буквально пару лет назад играли в молодежной сборной и были «перспективными вратарями». Сейчас им уже по 25.

Почему как раз говорят, что вратарь начинает играть после 25? Он должен пропустить голы, сделать свои ошибки, наступить на грабли. Нет смысла показывать голкиперу что-то по телевизору, он должен сам пережить этот момент, чтобы больше не повторять ошибку. На последних чемпионатах мира и Европы средний возраст вратарей был 29 лет. Это значит, кому-то — 18, а кому-то — 37. А это лучшие команды.