Защитник «Спартака» Бабич сообщил, что вошёл в состав сборной Сербии

1710444127

вчера, 22:22

Защитник московского «Спартака» сообщил, что попал в состав сборной Сербии.

21 марта национальная команда сыграет в Москве с Россией, а 25-го — в Ларнаке с Кипром. Игрок вошёл в расширенный список сборной Сербии, но не попал в окончательный.