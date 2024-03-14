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Защитник «Спартака» Бабич сообщил, что вошёл в состав сборной Сербии

вчера, 22:22

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич сообщил, что попал в состав сборной Сербии.

21 марта национальная команда сыграет в Москве с Россией, а 25-го — в Ларнаке с Кипром. Игрок вошёл в расширенный список сборной Сербии, но не попал в окончательный.

Как отреагировал на отсутствие в составе сборной? Я в составе, было обновление. Я поеду в национальную команду.

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13 марта
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 11:41
Привет старина!))
Да Бабич ещё не осмотрелся, может и он подтянется под уровень ЖИГО!)
112910415
112910415
сегодня в 06:06
защитник достаточно качественный
Валерыч
Валерыч
вчера в 23:09
Бабич - хороший защитник, но Жиго всё-таки был сильнее.
ABir
ABir
вчера в 23:03
Удачи Бабичу в сборной и без травм
drug01
drug01
вчера в 22:50
Поиграл в Спартаке и уже готов сборную защищать!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:37
В целом уровень показывает очень приличный.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 22:31
В сборной хоть не забей автоголы.
Гость
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