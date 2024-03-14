Защитник «Спартака» Бабич сообщил, что вошёл в состав сборной Сербии

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич сообщил, что попал в состав сборной Сербии.
21 марта национальная команда сыграет в Москве с Россией, а 25-го — в Ларнаке с Кипром. Игрок вошёл в расширенный список сборной Сербии, но не попал в окончательный.
Как отреагировал на отсутствие в составе сборной? Я в составе, было обновление. Я поеду в национальную команду.
Да Бабич ещё не осмотрелся, может и он подтянется под уровень ЖИГО!)
Да Бабич ещё не осмотрелся, может и он подтянется под уровень ЖИГО!)