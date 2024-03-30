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Игрок «Факела» Якимов рассказал, почему в 2016 году приостановил карьеру

сегодня, 09:33

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов рассказал, почему в 2016 году он покинул академию «Краснодара» и приостановил игровую карьеру.

Это не было сиюминутным решением. Хотелось вырваться из всей этой рутины... Все превратилось в «день сурка»: строгий режим, две тренировки в день — и так постоянно. Шел на занятия без желания... Хотелось попробовать что-то еще — учеба шла хорошо, я поступил в институт, где было интересно. В итоге пришел к выводу, что надо оставить футбол в стороне. Можно сказать, у меня произошло выгорание. Конечно, в академии меня пытались переубедить — ребята, родители... Главный тренер Александр Марьянович убеждал подумать, повременить с решением. Предлагал отпуск, чтобы я переосмыслил ситуацию и заново соскучился по футболу. Но было поздно.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:26
Ни он первый, ни он и последний , кто по каким причинам уходит из футбола.
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