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Экс-игрок «Динамо» и «Спартака» Ташаев завершил карьеру в 29 лет

сегодня, 19:58

Экс-футболист «Динамо», «Спартака» и других клубов Александр Ташаев завершил карьеру в возрасте 29 лет. У игрока была возможность выступать в Медиалиге, но он отказался.

В начале 2023 года Ташаев покинул «Аланию» и с тех пор был свободным агентом.

У футболиста в активе есть матчи за молодёжную и юношескую сборные России.

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Все комментарии
zs54d6bgpkn6
zs54d6bgpkn6
сегодня в 23:03
Еще один убитый спартаком.
Сергей19
Сергей19
сегодня в 22:19
Когда играл за Динамо был даже очень неплох, а потом пошло все по наклонной. Жаль конечно.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 21:24
Очередной российский футбольный "долгожитель". Много поиграл, хотя спокойно мог лет 5 назад уже заканчивать.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 20:58
Ташаев - талантливый игрок, подавал большие надежды, но... что-то пошло не так... Он так и не сумел полностью раскрыть свой талант и игровой потенциал. В московском "Динамо" 5 лет назад был одним из лучших, но после скандального перехода (разорвал контракт с "Динамо") в "Спартак" как-то резко сник и прочно уселся на лавку, проиграв конкуренцию даже Ханни и Мелкадзе.
29 лет всего, мог бы ещё играть и играть, но видимо частые травмы и проблемы со здоровьем подкосили парня, поэтому и отказался даже от выступлений в Медиалиге.
shur
shur
сегодня в 20:31
"У футболиста в активе есть матчи за молодёжную и юношескую сборные России."...очевидно по этим причинам о нём и вспомнили...?!
Гость
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