Экс-игрок «Динамо» и «Спартака» Ташаев завершил карьеру в 29 лет

1711558694

сегодня, 19:58

Экс-футболист «Динамо», «Спартака» и других клубов завершил карьеру в возрасте 29 лет. У игрока была возможность выступать в Медиалиге, но он отказался.

В начале 2023 года Ташаев покинул «Аланию» и с тех пор был свободным агентом.

У футболиста в активе есть матчи за молодёжную и юношескую сборные России.