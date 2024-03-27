Экс-игрок «Динамо» и «Спартака» Ташаев завершил карьеру в 29 лет

Экс-футболист «Динамо», «Спартака» и других клубов Александр Ташаев завершил карьеру в возрасте 29 лет. У игрока была возможность выступать в Медиалиге, но он отказался.
В начале 2023 года Ташаев покинул «Аланию» и с тех пор был свободным агентом.
У футболиста в активе есть матчи за молодёжную и юношескую сборные России.
29 лет всего, мог бы ещё играть и играть, но видимо частые травмы и проблемы со здоровьем подкосили парня, поэтому и отказался даже от выступлений в Медиалиге.
29 лет всего, мог бы ещё играть и играть, но видимо частые травмы и проблемы со здоровьем подкосили парня, поэтому и отказался даже от выступлений в Медиалиге.