Гильерме рассматривает вариант с завершением карьеры

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сегодня, 19:58

По информации источника, вратарь «Локомотива» близок к завершению игровой карьеры или, как минимум, переходу в другой клуб после окончания текущего сезона из‑за проблем со здоровьем.

Игрок выступает за москвичей с 2007 года. Соглашение футболиста истекает летом.

Последнее появление голкипера на поле в официальном матче состоялось 28 ноября 2023 года во время первого матча плей-офф Кубка России с «Балтикой». Сообщается, что ответную игру в марте Гильерме пропустил в том числе в связи с повреждением, на восстановление от которого влияет возраст (спортсмену 38 лет).

Вратарь раздумывает о завершении игровой карьеры или переходе в другую команду. Шанс подписания нового соглашения с «Локомотивом» у Гильерме в качестве игрока невысокий.

Ситуация с вратарями «железнодорожников» летом осложнится в связи с тем, что молодые голкиперы (20 лет) и (18 лет) в настоящее время отказываются от продления договоров. У Митрова недавно появился новый агент, который запросил не только агентские выплаты, но и зарплату, в несколько раз превышающую лимит по молодым футболистам «Локо».