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Гильерме рассматривает вариант с завершением карьеры

сегодня, 19:58

По информации источника, вратарь «Локомотива» Гильерме близок к завершению игровой карьеры или, как минимум, переходу в другой клуб после окончания текущего сезона из‑за проблем со здоровьем.

Игрок выступает за москвичей с 2007 года. Соглашение футболиста истекает летом.

Последнее появление голкипера на поле в официальном матче состоялось 28 ноября 2023 года во время первого матча плей-офф Кубка России с «Балтикой». Сообщается, что ответную игру в марте Гильерме пропустил в том числе в связи с повреждением, на восстановление от которого влияет возраст (спортсмену 38 лет).

Вратарь раздумывает о завершении игровой карьеры или переходе в другую команду. Шанс подписания нового соглашения с «Локомотивом» у Гильерме в качестве игрока невысокий.

Ситуация с вратарями «железнодорожников» летом осложнится в связи с тем, что молодые голкиперы Даниил Худяков (20 лет) и Тимофей Митров (18 лет) в настоящее время отказываются от продления договоров. У Митрова недавно появился новый агент, который запросил не только агентские выплаты, но и зарплату, в несколько раз превышающую лимит по молодым футболистам «Локо».

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 21:59
Опять агенты мутят воду и портят не состоявшихся еще молодых футболистов
g387uk46yf22
g387uk46yf22
сегодня в 20:41
Вратарь был не плохой! Теперь надо найти ему место в клубе...
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 20:03
Обалдеть! 17 лет уже Гильерме в Локомотиве.
ssvtfm8vsk7d
ssvtfm8vsk7d
сегодня в 20:02
Хорошо прижился в России... думаю что останется в системе Локо, когда завершит карьеру.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:59
Ну пора и честь знать . Всему свое время . Видимо останется в структуре клуба.
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