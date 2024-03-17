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«Это было простое решение». Пике — о завершении карьеры

вчера, 23:19

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о завершении карьеры.

Я полагал, что закончу играть раньше, говорил, что это произойдет в 30 лет. Был момент, когда я играл лишь потому, что это была «Барселона».

Мне нравился футбол, я любил соревноваться, но мне никогда не нравились тренировки. Тактика, угловые удары, все эти вещи, на чем ты вынужден останавливаться, – для меня это каждый день становилось препятствием.

Это труд. Люди считают, что это хобби, но это не так. Есть немало футболистов, которые не смотрят футбол, которым не нравится тренироваться.

Это особая работа, и когда ты занимаешься этим 20-30 лет, а начинаешь в шесть или семь, наступает момент, когда ты говоришь: «Всё, с меня хватит».

Так что в один прекрасный день я сказал: «Достаточно». Это было простое решение.

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 01:21
Судя по его рассказу не такое уж и простое !
drug01
drug01
сегодня в 00:18
Поиграл и теперь вот на покой! Можно провести большой итог своей работы!
myp3wvb8vcay
myp3wvb8vcay
вчера в 23:39
Очень интересное и откровенное интервью. Решение закончить карьеру, наверное, было непростым, но важно то, что нашли в себе силы следовать своим чувствам. Желаю вам успехов в новых начинаниях.
Гость
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