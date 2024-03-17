«Это было простое решение». Пике — о завершении карьеры

Экс-защитник «Барселоны» высказался о завершении карьеры.

Я полагал, что закончу играть раньше, говорил, что это произойдет в 30 лет. Был момент, когда я играл лишь потому, что это была «Барселона».

Мне нравился футбол, я любил соревноваться, но мне никогда не нравились тренировки. Тактика, угловые удары, все эти вещи, на чем ты вынужден останавливаться, – для меня это каждый день становилось препятствием.

Это труд. Люди считают, что это хобби, но это не так. Есть немало футболистов, которые не смотрят футбол, которым не нравится тренироваться.

Это особая работа, и когда ты занимаешься этим 20-30 лет, а начинаешь в шесть или семь, наступает момент, когда ты говоришь: «Всё, с меня хватит».

Так что в один прекрасный день я сказал: «Достаточно». Это было простое решение.