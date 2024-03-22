Бывший защитник «Спартака» Миха Мевля близок к завершению карьеры

Агент Евгений Новиков, представляющий интересы бывшего защитника «Спартака» Михи Мевли, сообщил о том, что словенский футболист близок к завершению карьеры.
Игрок остаётся без клуба после ухода из московской команды в январе 2023 года.
Миха, скорее всего, завершит карьеру. Он думает уже о нормальной жизни, так скажем.
У Мевли есть определённый бизнес, но конкретные шаги он пока не озвучивал. Пока просто голову приводит в порядок после карьеры футболиста, возвращается в обычную жизнь.
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Болейте за своих, а не против чужих!