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Бывший защитник «Спартака» Миха Мевля близок к завершению карьеры

сегодня, 14:55

Агент Евгений Новиков, представляющий интересы бывшего защитника «Спартака» Михи Мевли, сообщил о том, что словенский футболист близок к завершению карьеры.

Игрок остаётся без клуба после ухода из московской команды в январе 2023 года.

Миха, скорее всего, завершит карьеру. Он думает уже о нормальной жизни, так скажем.

У Мевли есть определённый бизнес, но конкретные шаги он пока не озвучивал. Пока просто голову приводит в порядок после карьеры футболиста, возвращается в обычную жизнь.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 18:33
Вообще-то Мевля больше играл за Ростов, а потом за Зенит.

В Ростове у него лучше всего игра получалась, а за Спартак даже не вспомню ни одной игры
112910415
112910415
сегодня в 16:56
долго он с этим тянул )
msdxb2yqhcs2
msdxb2yqhcs2
сегодня в 16:27
Думаю что найдет себя и вне футбола.
Futurista
Futurista ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 16:22
Так не хайпово)...а вокруг Спартака можно ср*ч развести...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:19
Вообще то в свою бытность футболистом Мевля кроме Спартака успел поиграть ещё и за футбольные клубы Ростова на Дону, Санкт-Петербурга и Сочи и в составе всех трёх перечисленных провёл гораздо больше игр, в красно-белой форме он выходил всего то в четырёх поединках. Правильнее и справедливее было бы указать, что чемпионом РПЛ в составе клуба с берегов Невы, а не Спартака завершает карьеру футболиста.
Болейте за своих, а не против чужих!
Futurista
Futurista
сегодня в 16:18, ред.
Бывший защитник Спартака?))...и всё?)...
drug01
drug01
сегодня в 15:36
Надо подумать где можно применить свои силы
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:05
Если бы у него были дети в России, они были Михоевичи?)))
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