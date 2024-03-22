Бывший защитник «Спартака» Миха Мевля близок к завершению карьеры

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сегодня, 14:55

Агент Евгений Новиков, представляющий интересы бывшего защитника «Спартака» , сообщил о том, что словенский футболист близок к завершению карьеры.

Игрок остаётся без клуба после ухода из московской команды в январе 2023 года.