Балотелли: «Некоторые люди используют расизм в качестве оправдания»

Нападающий клуба «Адана Демирспор» прокомментировал проблему расизма.

Некоторые чернокожие люди не вызывают у меня симпатии, поскольку они используют расизм в качестве оправдания. Расизм встречается не везде. Итальянцы – не расисты. Они просто всегда эмигрировали, и им требовалось больше времени, чем другим, чтобы привыкнуть к новой обстановке. Правда в том, что они не привыкли видеть таких людей, как я.

Проблема в том, что на стадионах всегда было возможно говорить и совершать расистские действия. Но я точно могу сказать: не каждый, кто говорит определенные слова на трибунах, мог бы повторить их на улице, в реальной жизни. Я уверен в этом на 100%. Поэтому мне трудно поверить, что эти люди расисты.

Они делают это, чтобы вывести меня из себя, для них это все равно что крикнуть «сукин сын»... Они должны осознавать, что расизм – это не оскорбление. Это нечто гораздо большее.