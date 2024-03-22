Томори о расизме: «Понимаю, что проблема существует, это раздражает»

Защитник «Милана» высказался о влиянии расизма на футбол.

Мешал ли мне когда-либо расизм? Нет. Мне что-то такое попадалось в соцсетях, но я никогда не придавал этому значения. Понимаю, что проблема существует, это раздражает.

От себя могу сказать, что попытки бороться с ним делают меня счастливым. В Англии немало инициатив. Рад говорить об этом, поскольку он существует и в футболе, и за его пределами. Сегодня у нас есть возможность обсуждать этот вопрос и давать советы относительно того, как с ним бороться.