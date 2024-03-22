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Томори о расизме: «Понимаю, что проблема существует, это раздражает»

сегодня, 17:35

Защитник «Милана» Фикайо Томори высказался о влиянии расизма на футбол.

Мешал ли мне когда-либо расизм? Нет. Мне что-то такое попадалось в соцсетях, но я никогда не придавал этому значения. Понимаю, что проблема существует, это раздражает.

От себя могу сказать, что попытки бороться с ним делают меня счастливым. В Англии немало инициатив. Рад говорить об этом, поскольку он существует и в футболе, и за его пределами. Сегодня у нас есть возможность обсуждать этот вопрос и давать советы относительно того, как с ним бороться.

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lotsman
lotsman
сегодня в 18:03
Кричалки фанатов, это совсем не расизм. Если хотите узнать, что такое настоящий расизм, съездите в Лагос и пройдитесь в одиночку по вечерним улицам. Там вы поймёте, что такое расизм.)
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 18:02
В Италии не просто, хотя такие люди есть во всем мире.
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