Дрогба: «Правительства обязаны принимать участие в наказании за расизм»

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба в рамках мероприятия в штаб-квартире ЮНЕСКО дал комментарий на тему борьбы с расизмом.
Правительства обязаны принимать участие в наказании за расистские поступки.
ФИФА может принять решение о санкциях, УЕФА тоже, но без действий правительств, если они в этом не участвуют, трудно что-то сделать.
Ранее по теме высказался защитник «Манчестер Юнайтед».
совсем не тех теперь угнетают !
совсем не тех теперь угнетают !
ничего, кроме вреда, это не приносит !
ничего, кроме вреда, это не приносит !