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Дрогба: «Правительства обязаны принимать участие в наказании за расизм»

сегодня, 08:13

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба в рамках мероприятия в штаб-квартире ЮНЕСКО дал комментарий на тему борьбы с расизмом.

Правительства обязаны принимать участие в наказании за расистские поступки.

ФИФА может принять решение о санкциях, УЕФА тоже, но без действий правительств, если они в этом не участвуют, трудно что-то сделать.

Ранее по теме высказался защитник «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:53
качели давно качнулись в противоположную сторону ...
совсем не тех теперь угнетают !
112910415
112910415
сегодня в 09:37
напрасно они так сильно гонят эту волну !
ничего, кроме вреда, это не приносит !
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 08:46
Губёшки надул, слово не то услышал.)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:25
Так-то я против расизма конечно, но в последнее время все это исходит от самих же "угнетённых".. Меньше вопили бы об этом..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:20
Скоро ьелых нужно будет защищать от чёрных за расизЪм...
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