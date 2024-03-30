«Наполи» опубликовал заявление о проблеме расизма

«Наполи» опубликовал заявление на тему борьбы с расизмом. Ранее защитник команды обвинил игрока «Интера» Франческо Ачерби в расистских высказываниях. Спортивный суд постановил, что вина итальянца не доказана.

Мы верим в мир, где равенство и уважение – это не просто тщетная иллюзия, а конкретные и общепризнанные принципы.

Чтобы это случилось, нам нельзя молчать. Завтра у нас появится подходящая возможность показать нашу позицию и всем вместе сказать «нет» расизму.