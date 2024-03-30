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«Наполи» опубликовал заявление о проблеме расизма

сегодня, 08:18

«Наполи» опубликовал заявление на тему борьбы с расизмом. Ранее защитник команды Жуан обвинил игрока «Интера» Франческо Ачерби в расистских высказываниях. Спортивный суд постановил, что вина итальянца не доказана.

Мы верим в мир, где равенство и уважение – это не просто тщетная иллюзия, а конкретные и общепризнанные принципы.

Чтобы это случилось, нам нельзя молчать. Завтра у нас появится подходящая возможность показать нашу позицию и всем вместе сказать «нет» расизму.

В субботу неаполитанцы сыграют с «Аталантой» в Серии А.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 09:27
Никакого расизма, в высказываниях одного человека другому, нет. Это просто обычная перебранка. Расизм, это совсем другое.
t5a5mcapd8q3
t5a5mcapd8q3
сегодня в 08:35
Это там у них сейчас модно
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:31
Скоро БЛМ в Европе возьмет верх.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 08:30
Скоро расизм ударит обратной стороной.
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