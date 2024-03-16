Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРасизм: борьба и паранойяЛига Чемпионов 2023/2024

«Реал» подал жалобу в прокуратуру в связи с оскорблениями Винисиуса

вчера, 09:57

Мадридский «Реал» обратился в прокуратуру в связи с проявлениями расизма в отношении нападающего команды Винисиуса Жуниора.

Футбольный клуб «Реал Мадрид» подал жалобу официальному государственному прокурору в связи с преступлениями на почве ненависти и дискриминации, к которым относятся расистские и ненавистнические оскорбления, направленные в отношении нашего игрока Винисиуса Жуниора, которые имели место быть в районах, прилегающих к «Олимпийскому стадиону Монжуик» и стадиону «Метрополитано» в Мадриде перед матчами Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» и «Атлетико» — «Интер».

«Реал Мадрид» призывает прокуратуру запросить у сил безопасности записи с обоих мест, чтобы установить виновных.

«Реал Мадрид» осуждает эти жестокие атаки расизма, дискриминации и ненависти в отношении нашего игрока Винисиуса Жуниора, которые, к сожалению, уже некоторое время вызывают беспокойство. Наш клуб продолжит усердно работать над отстаиванием ценностей футбола и спорта в целом и будет твердо бороться за подход абсолютной нетерпимости к тем отвратительным инцидентам, которые мы неоднократно видели в последнее время.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Глава бразильского футбола поддержал Винисиуса в связи с расизмом
Вчера, 09:31
Упамекано: «Критика – это часть футбола, но расизму нет места»
17 февраля
В Англии болельщику на 3 года запретили посещать матчи за расизм
14 февраля
СлухиЛа Лига подала жалобу на расистские выкрики в адрес Винисиуса
06 февраля
В Серии А планируют внедрить систему распознавания лиц на всех стадионах
23 января
Активные фанаты «Удинезе» оценили эпизод с оскорблением Меньяна
22 января
Сортировать
Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 16:06
Это какие-то неправильные расисты. В Реале кроме Вини бегают еще более черные Рюдигер, Тчуамени и Камавинга. Но их никто не оскорбляет.
Может быть его хейтеры и не расисты вовсе? Просто люди считающие что обезьяна в Реале одна - и это определяется не цветом кожи?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:31
Вини становится ненавистным человеком для всех.
Может он сам виноват в этом?!
Лично я против расизма, но у меня возникает неприязнь к этому человеку.
Если человек 75 по сути своей, то цвет кожи и национальность здесь не причём.
Скажите, что я не прав?
Но тогда ответьте на один вопрос.
Вини один чернокожий футболист в европейских чемпионатах?
sv24bm3kjpgm
sv24bm3kjpgm
вчера в 12:28
За ту зарплату, что он получает, можно и потерпеть и отвечать голами, а не ныть.
deu4h3jjqa87
deu4h3jjqa87
вчера в 11:45
Думаю что прокуратура просто на просто если что то и сделает, то только для галочки.
Иван Дунаев
Иван Дунаев
вчера в 11:39
Скажу просто, пусть осудят! Ну как же уже достала эта обезьяна!!! Сам провакатор ещё тот а обижается на любые слова! Блин и да, зачем я обезьянок обидел! Они лучше чем это нечто
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:35
Думаю что не кто не будет заниматься такой фигнёй и когото искать!
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 11:30
есть же все таки неадекватные болелы!! им лишь бы кого оскорбить! а был бы это игрок их команды. так молились бы на него! ну а Вини надо давно научиться с этим жить и не обращать на них внимание, а просто забивать голы и доказывать свое мастерство на поле!!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:29
Почему то проблемы с этим такие частые только у Винисиуса…ему бы самому задуматься об этом.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 10:45
Мне кажется он уже Яя Туре переплюнул
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 10:42
Винисиус сам провоцирует поэтому фанаты его не любят. Других игроков почему-то не оскорбляют, только с ним постоянно проблемы. Реалу следовало бы провести с ним воспитательную беседу, а не жаловаться.
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:05
Тут проблема не в цвете кожи. Провокации и от него самого бывали
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:01
Как уже утомили эти нежные афроамериканцы...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 