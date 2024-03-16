«Реал» подал жалобу в прокуратуру в связи с оскорблениями Винисиуса

Мадридский «Реал» обратился в прокуратуру в связи с проявлениями расизма в отношении нападающего команды .

Футбольный клуб «Реал Мадрид» подал жалобу официальному государственному прокурору в связи с преступлениями на почве ненависти и дискриминации, к которым относятся расистские и ненавистнические оскорбления, направленные в отношении нашего игрока Винисиуса Жуниора, которые имели место быть в районах, прилегающих к «Олимпийскому стадиону Монжуик» и стадиону «Метрополитано» в Мадриде перед матчами Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» и «Атлетико» — «Интер».

«Реал Мадрид» призывает прокуратуру запросить у сил безопасности записи с обоих мест, чтобы установить виновных.

«Реал Мадрид» осуждает эти жестокие атаки расизма, дискриминации и ненависти в отношении нашего игрока Винисиуса Жуниора, которые, к сожалению, уже некоторое время вызывают беспокойство. Наш клуб продолжит усердно работать над отстаиванием ценностей футбола и спорта в целом и будет твердо бороться за подход абсолютной нетерпимости к тем отвратительным инцидентам, которые мы неоднократно видели в последнее время.