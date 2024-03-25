Винисиус заплакал после вопроса о расизме

Нападающий «Реала» заплакал во время пресс-конференции перед товарищеским матчем между сборными Испании и Бразилии, когда игрока спросили о расизме.

Футболист высказался о проблеме:

Проблема, которая существует в Испании, заключается в том, что расизм не является преступлением. CBF (Бразильская конфедерация футбола — прим. ред.) всегда даёт мне самую большую силу в мире, чтобы продолжать сражаться вместе. Я надеюсь, что другие федерации последуют нашему примеру. Мы хотим сосредоточиться на футболе.

Я понимаю, что люди говорят о том, о чём говорят, о том, что я делаю в матчах, потому что мне есть что улучшить, но я давно изучаю вопрос расизма, и желания играть у меня всё меньше и меньше. Я черпаю силу в своей семье и в людях, которые говорят мне продолжать бороться и защищать то, во что я верю. Хочу продолжать бороться за всех людей, которые в этом нуждаются.

Я хочу всего лишь играть в футбол и чтобы у всех была лучшая жизнь. Это очень грустно, с каждой жалобой мне становится всё грустнее. Многое происходит не только в Испании, но и в мире. С моим отцом такое тоже случалось, ему было трудно работать, они выбрали мишень. Я много боролся, осуждал это. С каждым днём мне становится всё грустнее, я борюсь за то, чтобы в ближайшем будущем этого не происходило ни с кем другим.

Больше всего меня расстраивает отсутствие наказания, всем этим людям это сходит с рук после всего, что они делают. Важно наказывать, потому что тогда люди будут бояться это делать и станут лучше учить своих детей.

Я благодарю всех испанских игроков, которые меня поддерживают. Я чувствую поддержку, надеюсь, что в будущем расизма будет становиться всё меньше и меньше. ФИФА , КОНМЕБОЛ или УЕФА могут делать больше вещей, как это делает CBF .

Я никогда не думал об уходе из «Реала» и чемпионата Испании, потому что это дало бы всем расистам то, чего они хотят. Я буду продолжать сражаться в лучшем клубе мира, забивая много голов. Людям придётся чаще видеть моё лицо.

Расисты всегда в меньшинстве, такое происходит не всегда. Но поскольку я осмеливаюсь играть за «Мадрид», и мы выигрываем много титулов, это очень сложно. Я собираюсь оставаться твёрдым и сильным, клуб и президент меня поддерживают. Испания — не расистская страна, но их много, и они находятся на стадионах.

Мне приходится учить многих испанцев тому, что такое расизм. С тех пор, как я впервые сообщил об этом, ситуация улучшилась. Они пытаются заставить меня играть плохо, но есть и другие способы добиться этого.