Салах забил больше всех голов в ворота МЮ на «Олд Траффорд» в АПЛ

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вчера, 09:17

Нападающий «Ливерпуля» реализовал пенальти в матче 31-го тура Английской Премьер-Лиги против «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Таким образом, египтянин забил больше голов на «Олд Траффорд» (11) в ворота МЮ , чем любой другой игрок в истории АПЛ .

На счету бывшего нападающего «Ньюкасла» 10 мячей. , , , и имеют по 8 голов.