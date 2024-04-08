Салах забил больше всех голов в ворота МЮ на «Олд Траффорд» в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах реализовал пенальти в матче 31-го тура Английской Премьер-Лиги против «Манчестер Юнайтед» (2:2).
Таким образом, египтянин забил больше голов на «Олд Траффорд» (11) в ворота МЮ, чем любой другой игрок в истории АПЛ.
На счету бывшего нападающего «Ньюкасла» Алана Ширера 10 мячей. Серхио Агуэро, Лес Фердинанд, Робби Фаулер, Стивен Джеррард и Тьерри Анри имеют по 8 голов.
А Салах это мощь конечно, хотя в последних играх сдаёт,.
А Салах это мощь конечно, хотя в последних играх сдаёт,.