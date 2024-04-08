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Салах забил больше всех голов в ворота МЮ на «Олд Траффорд» в АПЛ

вчера, 09:17
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах реализовал пенальти в матче 31-го тура Английской Премьер-Лиги против «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Таким образом, египтянин забил больше голов на «Олд Траффорд» (11) в ворота МЮ, чем любой другой игрок в истории АПЛ.

На счету бывшего нападающего «Ньюкасла» Алана Ширера 10 мячей. Серхио Агуэро, Лес Фердинанд, Робби Фаулер, Стивен Джеррард и Тьерри Анри имеют по 8 голов.

Салах забил больше всех голов в ворота МЮ на «Олд Траффорд» в АПЛ

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:25
Пеналь с натяжкой
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:24
Мю шас любой забьет на траффорде
112910415
112910415
вчера в 10:44
хороший локальный рекорд
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 09:49
Помним его хет-трик на Олд-Траффорд.. Под "фанфары" вынес "везде лучшего".. Хе-хе.. 😀
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:38
А пенальти-то был вчера или нет?
А Салах это мощь конечно, хотя в последних играх сдаёт,.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:29
Ну кто-то всегда такой находится для любой команды.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:28
Ну что, молодца ... снова вписал свое имя в историю АПЛ.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 09:18
Салах забил больше всех голов в ворота МЮ на «Олд Траффорд» в АПЛ, потому что он САЛАХ!
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