«Бавария» потерпела поражение от «Хайденхайма» на выезде в матче 28-го тура чемпионата Германии (2:3).
Мюнхенский клуб впервые в истории проиграл дебютанту Бундеслиги, выигрывая по ходу встречи с разницей в 2 мяча.
«Хайденхайм» в данный момент занимает 10-е место, имея в активе 33 очка. «Бавария» с 60 баллами находится на второй позиции.
Думаю болельщики Баварии должны забыть этот сезон как страшный сон, а сама команда теперь уже щабьет на Бундеслигу и сосредоточится на ЛЧ. Впереди матч против Арсенала, пусть победит сильнейший
Думаю болельщики Баварии должны забыть этот сезон как страшный сон, а сама команда теперь уже щабьет на Бундеслигу и сосредоточится на ЛЧ. Впереди матч против Арсенала, пусть победит сильнейший
10Хаг после игры с "Челси" скидывает - "Смотри, Том, мы 17 матчей за сезон проиграли, неплохо для "гранда"? Я обновляю рекорды!"
ТТ после игры с "Хайденхаймом" - "Впервые проиграли дебютанту, ведя в два мяча. Сможешь "Лутону"?"
10Хаг - "Уел!"
10Хаг после игры с "Челси" скидывает - "Смотри, Том, мы 17 матчей за сезон проиграли, неплохо для "гранда"? Я обновляю рекорды!"
ТТ после игры с "Хайденхаймом" - "Впервые проиграли дебютанту, ведя в два мяча. Сможешь "Лутону"?"
10Хаг - "Уел!"