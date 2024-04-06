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«Бавария» впервые в истории проиграла дебютанту Бундеслиги, ведя в 2 мяча

вчера, 22:58
ХайденхаймЛоготип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)3 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» потерпела поражение от «Хайденхайма» на выезде в матче 28-го тура чемпионата Германии (2:3).

Мюнхенский клуб впервые в истории проиграл дебютанту Бундеслиги, выигрывая по ходу встречи с разницей в 2 мяча.

«Хайденхайм» в данный момент занимает 10-е место, имея в активе 33 очка. «Бавария» с 60 баллами находится на второй позиции.

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Источник: Телеграм Opta Sports
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Все комментарии
v3s4rryfvavr
v3s4rryfvavr
сегодня в 05:50
Теперь вся надежда на Лигу Чемпионов или сезон будет провален.
xabq2dnm93r3
xabq2dnm93r3
сегодня в 02:32
Бавария этот сезон бьёт все антирекорды
salleeh
salleeh
сегодня в 02:12, ред.
Как то странно выглядит всё это! Взять и уснуть всей командой в один миг. Где то в СМИ читал сегодня, что в случае, если Бавария не сможет найти нового тренера, то вполне возможно, что ТТ останется до конца своего контракта. Типа он уже освоился в команде и нет смысла тратить на него отступные. Но у команды по ходу другие планы. Так или иначе, этот сезон самый провальный, который мы когда либо видели. Игра Баварии похожа на саботаж…
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:08
У любой команды может случиться провальный сезон. Вот такой сейчас у Баварии...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:14, ред.
Кейну надо было в Хайденхайм переходить...
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:07
кто-то хорошо заработал поставив на Хйденхайм при счете 2-0 )) может быть даже вратарь Баварии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:05
Уверен, у ТТ есть общий чат с 10Хагом в ТГ)

10Хаг после игры с "Челси" скидывает - "Смотри, Том, мы 17 матчей за сезон проиграли, неплохо для "гранда"? Я обновляю рекорды!"

ТТ после игры с "Хайденхаймом" - "Впервые проиграли дебютанту, ведя в два мяча. Сможешь "Лутону"?"

10Хаг - "Уел!"
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:04
Бавария продолжает творить историю)
Думаю болельщики Баварии должны забыть этот сезон как страшный сон, а сама команда теперь уже щабьет на Бундеслигу и сосредоточится на ЛЧ. Впереди матч против Арсенала, пусть победит сильнейший
Гость
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