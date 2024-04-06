«Бавария» впервые в истории проиграла дебютанту Бундеслиги, ведя в 2 мяча

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вчера, 22:58

«Бавария» потерпела поражение от «Хайденхайма» на выезде в матче 28-го тура чемпионата Германии (2:3).

Мюнхенский клуб впервые в истории проиграл дебютанту Бундеслиги, выигрывая по ходу встречи с разницей в 2 мяча.

«Хайденхайм» в данный момент занимает 10-е место, имея в активе 33 очка. «Бавария» с 60 баллами находится на второй позиции.