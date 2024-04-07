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«Аякс» потерпел самое крупное поражение в своей истории

вчера, 19:52
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)6 : 0Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

«Аякс» на выезде проиграл «Фейеноорду» в матче 29-го тура чемпионата Нидерландов (0:6).

По информации источника, амстердамский клуб потерпел самое крупное поражение в своей истории.

«Аякс» в данный момент занимает 6-е место в Эредивизие, имея в активе 45 очков. «Фейеноорд» идёт на 2-й позиции с 69 баллами.

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Все комментарии
Asper
Asper
сегодня в 09:04
Когда-то Фейеноорд был в таком ачке, получая 0:10 от ПСВ.. Всё циклично
112910415
112910415
сегодня в 05:37
ужасное, обидное несчастье !
ОПС
ОПС
сегодня в 03:21
Как то вообще безвольно получается. Остается только надеяться, что выводы будут сделаны правильные.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:36
У многих больших клубов этот сезон складывается провально, но Аякс впереди всех остальных в этом "рекордном" сезоне неудач.
Рано или поздно спад в игре Аякса должен был случиться, ибо постоянно продавая своих талантливых игроков не подготовив для них подходящую замену, не могло продолжаться вечно, вот и аукнулось. Теперь,главное быстренько исправить ситуацию, иначе "кризис" модет затянуться, а это серьезно скажется и на финансах, и на пристиже
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:21
Да уж, позорище огромное.Аякс проволил сезон.
d28sc29u89ar
d28sc29u89ar
вчера в 20:50
Провальный сезон для Аякса
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:20
Это запомнится надолго.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:58
Этот сезон запомнят фанаты
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 19:57
И я угадал этот исторический счет. Жаль не поставил...
Futurista
Futurista
вчера в 19:54
Тотальный футбол ...и разгром тотальный...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:54
Фейнорд поиздевался от души, унижение !
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