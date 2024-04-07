«Аякс» потерпел самое крупное поражение в своей истории

«Аякс» на выезде проиграл «Фейеноорду» в матче 29-го тура чемпионата Нидерландов (0:6).
По информации источника, амстердамский клуб потерпел самое крупное поражение в своей истории.
«Аякс» в данный момент занимает 6-е место в Эредивизие, имея в активе 45 очков. «Фейеноорд» идёт на 2-й позиции с 69 баллами.
Рано или поздно спад в игре Аякса должен был случиться, ибо постоянно продавая своих талантливых игроков не подготовив для них подходящую замену, не могло продолжаться вечно, вот и аукнулось. Теперь,главное быстренько исправить ситуацию, иначе "кризис" модет затянуться, а это серьезно скажется и на финансах, и на пристиже
Рано или поздно спад в игре Аякса должен был случиться, ибо постоянно продавая своих талантливых игроков не подготовив для них подходящую замену, не могло продолжаться вечно, вот и аукнулось. Теперь,главное быстренько исправить ситуацию, иначе "кризис" модет затянуться, а это серьезно скажется и на финансах, и на пристиже