«Аякс» потерпел самое крупное поражение в своей истории

1712508765

вчера, 19:52

«Аякс» на выезде проиграл «Фейеноорду» в матче 29-го тура чемпионата Нидерландов (0:6).

По информации источника, амстердамский клуб потерпел самое крупное поражение в своей истории.

«Аякс» в данный момент занимает 6-е место в Эредивизие, имея в активе 45 очков. «Фейеноорд» идёт на 2-й позиции с 69 баллами.