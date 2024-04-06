Бензема высказался о своей безголевой серии

Нападающий клуба «Аль-Иттихад» дал комментарий на тему своих игровых показателей. Футболист не забивает с декабря.

Я не тот Бензема, который был в «Реале», поскольку здесь другой футбол, другие футболисты...

Мне нужна помощь на поле, мне нужно много всего. Я не могу выигрывать поединки в одиночку.