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Бензема высказался о своей безголевой серии

вчера, 12:57

Нападающий клуба «Аль-Иттихад» Карим Бензема дал комментарий на тему своих игровых показателей. Футболист не забивает с декабря.

Я не тот Бензема, который был в «Реале», поскольку здесь другой футбол, другие футболисты...

Мне нужна помощь на поле, мне нужно много всего. Я не могу выигрывать поединки в одиночку.

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shur
shur
вчера в 16:32
...очень похоже на высказывание,очень одинокого, не молодого,всеми забытого человека(игрока)....а ведь так
оно и есть! Догадался бы остаться в сборной( как Кросс) и уйти красиво
на пенсию на Евро-24, ан нет...жаль !!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:45
Надо ему в дворовой и любительский МЛС, там точно сможет забивать
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 15:26
Бензема завершил карьеру с пенсией под 200 лямов евро просто) красавчиГ че
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:10
Не забивать в лиге верблюдов значит быть полным дном.
Просто он не хочет там играть.
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