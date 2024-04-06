Бензема высказался о своей безголевой серии

Нападающий клуба «Аль-Иттихад» Карим Бензема дал комментарий на тему своих игровых показателей. Футболист не забивает с декабря.
Я не тот Бензема, который был в «Реале», поскольку здесь другой футбол, другие футболисты...
Мне нужна помощь на поле, мне нужно много всего. Я не могу выигрывать поединки в одиночку.
оно и есть! Догадался бы остаться в сборной( как Кросс) и уйти красиво
на пенсию на Евро-24, ан нет...жаль !!!
оно и есть! Догадался бы остаться в сборной( как Кросс) и уйти красиво
на пенсию на Евро-24, ан нет...жаль !!!
Просто он не хочет там играть.
Просто он не хочет там играть.