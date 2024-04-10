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Паоло Мальдини назван лучшим итальянским защитником за всю историю футбола

вчера, 13:34

Портал FourFourTwo опубликовал список лучших итальянских защитников за всю историю футбола. Возглавил его Паоло Мальдини. Воспитанник «Милана» играл за «россонери» в течение всей карьеры (901 матч, 33 гола). Вместе с которыми выиграл: Клубный чемпионат мира (три раза), Суперкубок Италии (пять раз), Кубок Италии, Суперкубок УЕФА (четыре раза), Серию А (семь раз) и Лигу чемпионов (пять раз). Также на счету Мальдини 126 игр (7 голов) за сборную Италии.

Полностью список лучших итальянских защитников за всю историю футбола по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. Паоло Мальдини.

2. Фабио Каннаваро.

3. Гаэтано Ширеа.

4. Франко Барези.

5. Алессандро Неста.

6. Клаудио Джентиле.

7. Антонио Кабрини.

8. Джузеппе Бергоми.

9. Алессандро Костакурта.

10. Роберто Росато.

11. Тарчизио Бурньич.

12. Фульвио Колловати.

13. Мауро Тассотти.

14. Джачинто Факкетти.

15. Джорджо Кьеллини.

16. Эральдо Мондзельо.

17. Леонардо Бонуччи.

18. Сандро Сальвадоре.

19. Джанлука Дзамбротта.

20. Пьетро Рева.

21. Чезаре Мальдини.

22. Пьерлуиджи Чера.

23. Аристиде Гуарнери.

24. Андреа Бардзальи.

25. Чиро Феррара.

26. Кристиан Пануччи.

27. Фабио Гроссо.

28. Джованни Трапаттони.

29. Массимо Оддо.

30. Марко Матерацци.

31. Джанлука Пессотто.

32. Джованни Ди Лоренцо.

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Все комментарии
balalay
balalay
вчера в 21:35
Лучшим в истории планеты был защитник Динамо 60х-70х Владимир Долбоносов по кличке Долбоногов, жаль умер в 2014 году мировая легенда
Шуnя771
Шуnя771 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 20:09
"Где Ван Дейк."

Художник или нидерландский футболист, центральный защитник, капитан английского клуба «Ливерпуль» и капитан сборной Нидерландов)))
БиллиБоб
БиллиБоб
вчера в 17:38
Считаю что Бардзальи заслужил место быть выше, очень крутой защитник был!
shur
shur
вчера в 16:54
...а вы говорите : " Мужик ,Зидана сделал...!" , третий сзади, на тридцатом... !!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:40
Где Ван Дейк
STVA 1
STVA 1 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 16:19
Хотя все эти списки условны , но я согласен с Вами! И Каннаваро я бы поменял местами с Барези!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:10
Что ни имя, то легенда мирового футбола 👍
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 14:57
Мальдини, Барези, Костакурта, Тассотти. Эх, аж слеза навернулась. Одна из лучших оборон в истории футбола и Милана в частности.

Что касается списка, то Каннаваро высоковат. Это был хороший защитник, но явно не лучше Несты или даже Кьеллини. Мальдини же вполне заслуженно на первом. По количеству игр, титулам, влиянии на защиту и игру в целом - лучший. Надеюсь, не последняя фамилия Мальдини в списке лучших итальянских игроков.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:54
Трудно с этим поспорить...
Palex
Palex
вчера в 14:52
Клаудио Джентиле..ах какие воспоминания. ЧМ 82 выключил Марадону, а затем и Зико. Играл жёстко, нагло, самоотверженно
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:37
Паоло Мальдини действительно самый лучший защитник и просто симпатичный парень...
Gallardo27
Gallardo27
вчера в 14:30
Согласен. А вратарь Буффон.
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