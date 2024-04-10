Паоло Мальдини назван лучшим итальянским защитником за всю историю футбола

Портал FourFourTwo опубликовал список лучших итальянских защитников за всю историю футбола. Возглавил его Паоло Мальдини. Воспитанник «Милана» играл за «россонери» в течение всей карьеры (901 матч, 33 гола). Вместе с которыми выиграл: Клубный чемпионат мира (три раза), Суперкубок Италии (пять раз), Кубок Италии, Суперкубок УЕФА (четыре раза), Серию А (семь раз) и Лигу чемпионов (пять раз). Также на счету Мальдини 126 игр (7 голов) за сборную Италии.
Полностью список лучших итальянских защитников за всю историю футбола по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:
1. Паоло Мальдини.
2. Фабио Каннаваро.
3. Гаэтано Ширеа.
4. Франко Барези.
5. Алессандро Неста.
6. Клаудио Джентиле.
7. Антонио Кабрини.
8. Джузеппе Бергоми.
10. Роберто Росато.
11. Тарчизио Бурньич.
12. Фульвио Колловати.
13. Мауро Тассотти.
14. Джачинто Факкетти.
15. Джорджо Кьеллини.
16. Эральдо Мондзельо.
17. Леонардо Бонуччи.
18. Сандро Сальвадоре.
19. Джанлука Дзамбротта.
20. Пьетро Рева.
21. Чезаре Мальдини.
22. Пьерлуиджи Чера.
23. Аристиде Гуарнери.
24. Андреа Бардзальи.
25. Чиро Феррара.
26. Кристиан Пануччи.
27. Фабио Гроссо.
28. Джованни Трапаттони.
29. Массимо Оддо.
30. Марко Матерацци.
31. Джанлука Пессотто.
32. Джованни Ди Лоренцо.
Что касается списка, то Каннаваро высоковат. Это был хороший защитник, но явно не лучше Несты или даже Кьеллини. Мальдини же вполне заслуженно на первом. По количеству игр, титулам, влиянии на защиту и игру в целом - лучший. Надеюсь, не последняя фамилия Мальдини в списке лучших итальянских игроков.
Что касается списка, то Каннаваро высоковат. Это был хороший защитник, но явно не лучше Несты или даже Кьеллини. Мальдини же вполне заслуженно на первом. По количеству игр, титулам, влиянии на защиту и игру в целом - лучший. Надеюсь, не последняя фамилия Мальдини в списке лучших итальянских игроков.