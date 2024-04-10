Паоло Мальдини назван лучшим итальянским защитником за всю историю футбола

1712745282

вчера, 13:34

Портал FourFourTwo опубликовал список лучших итальянских защитников за всю историю футбола. Возглавил его . Воспитанник «Милана» играл за «россонери» в течение всей карьеры (901 матч, 33 гола). Вместе с которыми выиграл: Клубный чемпионат мира (три раза), Суперкубок Италии (пять раз), Кубок Италии, Суперкубок УЕФА (четыре раза), Серию А (семь раз) и Лигу чемпионов (пять раз). Также на счету Мальдини 126 игр (7 голов) за сборную Италии.

Полностью список лучших итальянских защитников за всю историю футбола по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. Паоло Мальдини.

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. Роберто Росато.

11. .

12. Фульвио Колловати.

13. .

14. .

15. .

16. Эральдо Мондзельо.

17. .

18. Сандро Сальвадоре.

19. .

20. Пьетро Рева.

21. Чезаре Мальдини.

22. Пьерлуиджи Чера.

23. Аристиде Гуарнери.

24. Андреа Бардзальи.

25. .

26. .

27. .

28. .

29. .

30. .

31. .

32. .