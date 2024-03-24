Дешам может догнать Лёва, а Черчесов уступил легенде. Самые опытные тренеры европейских сборных

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вчера, 22:23

В новом веке бьют рекорды прошлого.

Германия. Йоахим Лёв – 198 матчей

Немецкий наставник не стал первым в мире по количеству матчей с одной национальной командой. Ведь есть Оскар Табарес, бывший наставник сборной Уругвая, который работал с любимой командой в 228 поединках. Но немецкий рекорд Лёв побил. Задержался слишком долго, стоило уйти раньше на пике славы. Но Йоахим понимал, что настолько долго работал на сборную Германии, что ни один гранд с ним не поспешит связываться. Так и случилось – Лёв без работы, и в «Баварию» его точно летом не позовут.

Франция. Дидье Дешам – 150 матчей

У Дидье юбилей, который ему в Лионе испортили. Германия обыграла Францию, команда Нагельсманна была готова лучше. Но вице-чемпионы мира – главные фавориты Евро-2024 на немецкой земле. Мбаппе и его соратники себя ещё покажут. Но вряд ли стоило оставлять Дешама. С Дидье приключилась история словно из дурацкой французской комедии. Глава местного футбола Ноэ понимал, что его вышвырнул из-за домогательств ко всем подряд, поэтому назло всем притащил Дидье длительный контракт, хотя стиляга Зидан ждал своей очереди. Рассудит Евро, но статус двукратного чемпиона мира у Дешама уже есть. Был первым и как игрок, и как тренер.

Англия. Уолтер Уинтерботтом – 141 матч

Ждали здесь сэра Альфреда Рэмси, ведь речь о чемпионе мира, создателе единственной «золотой» сборной Англии в её богатой на неудачи истории. Мистер Уинтерботтом работал до Рэмси, продержался на посту 5 898 дней после возвращения большого футбола спустя год по завершению Второй мировой войны. Уолтер легко мог быть уволен в наше время, ведь на ЧМ -50 умудрились проиграть сборной США . Но наставник многое изменил. При нём британцы поверили, что в футболе нужны и важны тренеры, ведь отставали в этом понимании от европейцев и южноамериканцев. Также Уинтерботтом был среди пионеров «4-2-4». Эту схему сэр Альф Рэмси превратил в козырные для британцев «4-4-2».

Испания. Висенте Дель Боске – 114 матчей

«Лесник» всех переиграл. Чемпион Европы, чемпион мира, неплохой до этого футболист. Висенте привычно недооценивали, но это Анчелотти своего времени. Умел ладить со звездами, успользовал наработки тренеров «Реала» и «Барселоны» во благо «Красной Фурии». Испанцы не умеют болеть так, как англичане или итальянцы, поэтому даже великие победы воспринимали как данность. А теперь поняли, каким великим был Дель Боске. Не он «снял проклятье», Арагонес выиграл Евро-2008. Но именно Висенте продержался дольше всех. Кстати, побил рекорд венгра Ласло Кубалы, бывший форвард «Барселоны» был наставником сборной Испании в 68 матчах.

Португалия. Фернанду Сантуш – 109 матчей

Достойный результат. Опередил бразильца Сколари почти в два раза. Сантуш стал чемпионом Европы, историческое достижение для Португалии. С Роналду тяжело было не выбраться в финал, но путь в 2016-м был трудным. Франция Дешама являлась фавориткой в домашнем парижском финале, но португальцы сами могут рассказать, как это играть большой матч с позиции силы. Фигу и Роналду в прошлом уступали Греции в финале Евро-2004. Но Сантуш, который не достиг невероятных успехов как наставник клубов – работал в Греции, оказался правильным человеком для прорыва сборной Португалии. А вот на ЧМ -2022 всё испортил, усадил Криштиану на лавку, вылетел от Марокко. Так мир лишился шанса на финал Месси против Роналду.

Италия. Витторио Поццо – 96 матчей

Итальянцы нетерпеливые. Не удивляет, что у них нет рекордсмена с сотней матчей за плечами. Только Поццо, который приходил в сборную несколько раз, оказался на вершине, а за ним расположился ещё один чемпион мира – Энцо Беарзот. Важно отметить, что обе победы великого Поццо с душком, ведь Муссолини и Гитлер влияли на арбитраж на ЧМ -30 и ЧМ -34. Также Италии разрешили натурализацию «ориунди», южноамериканцев с европейскими корнями. Сейчас бы в таком списке мог быть Месси. Поццо пользовался положением и побеждал. Но если отнять политический фактор и скандалы с судейством, то это великий тренер. Автор методики «3-2-2-3» у истоков великой итальянской тренерской школы.

Нидерланды. Боб Гленденнинг – 87 матчей

Здесь ждёшь Михелса, но чемпион Европы был непостоянным Генералом для «оранжевой» армии. Ринус приходил и уходил, а рекорд по количеству матчей поставил усидчивый англичанин Гленденнинг. Единственный иностранец в списке. У остальных местные специалисты. Но голландский футбол с середины двадцатых годов по конец тридцатых не был таким мощным, как позже с Михелсом. У Боба есть рекорд по матчам, но средние показатели. Уроженец Вашингтона и бывший игрок «Барнсли» оказался в Амстердаме. Влюблял голландцев в футбол, но его карьеру и жизнь оборвали нацисты. Боб пережил оккупацию, и хотя бежал в Объединенное королевство, в возрасте 52 лет скоропостижно скончался. Гленденнинг не пережил воспоминания об издевательствах немцев и концлагерях, куда согнали его друзей.

Россия. Олег Романцев – 58 матчей