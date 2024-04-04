Сборная России поднялась на три позиции в обновлённом рейтинге ФИФА

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сегодня, 11:22

Международная федерация футбола ( ФИФА ) опубликовала обновлённый рейтинг национальных команд.

На первом месте по-прежнему находится сборная Аргентины. Вторую строчку за собой сохранила Франция. Бельгия поднялась на одну позицию и теперь замыкает топ-3. Англия опустилась с третьего места на четвёртое, а Португалия обошла Нидерланды, став шестой.

Сборная России поднялась на три позиции, занимая теперь 35-ю строчку.