Сборная России поднялась на три позиции в обновлённом рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг национальных команд.
На первом месте по-прежнему находится сборная Аргентины. Вторую строчку за собой сохранила Франция. Бельгия поднялась на одну позицию и теперь замыкает топ-3. Англия опустилась с третьего места на четвёртое, а Португалия обошла Нидерланды, став шестой.
Сборная России поднялась на три позиции, занимая теперь 35-ю строчку.
Так и в случае с нашей сборной. Поднимаемся на одну - две - три ступеньки, а на самом деле падаем всё ниже и ниже.
Так и в случае с нашей сборной. Поднимаемся на одну - две - три ступеньки, а на самом деле падаем всё ниже и ниже.