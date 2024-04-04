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Сборная России поднялась на три позиции в обновлённом рейтинге ФИФА

сегодня, 11:22

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг национальных команд.

На первом месте по-прежнему находится сборная Аргентины. Вторую строчку за собой сохранила Франция. Бельгия поднялась на одну позицию и теперь замыкает топ-3. Англия опустилась с третьего места на четвёртое, а Португалия обошла Нидерланды, став шестой.

Сборная России поднялась на три позиции, занимая теперь 35-ю строчку.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:17
Вот это достижение!
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 14:52
Как авно в прорубе плаваем
lotsman
lotsman ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 14:12
Ну значит - трепещи Аргентина.)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 14:09
Более сведующие люди, чем я, не дадут соврать, но лет тридцать назад сб.СССР занимала второе место в рейтинге ФИФА. Именно по результатам товарищеских игр.
ОПС
ОПС
сегодня в 12:42
Хорошо, что хоть что то нам еще считают. Товарняки товарниками, но хочется дождаться официала.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:26
На товарняках тоже можно подниматься в таблице. Интересно, как высоко можно подняться, играя в товарняках?
Вещий
Вещий
сегодня в 12:21
Тактика у сборной верная... нужно знать с кем катать товарняки....:))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:16
Вспомнил советский фильм "Мы с вами где - то встречались" с участием А.И.Райкина. В одном из эпизодов он показывает сценку, как бюрократ взбирается по служебной лестнице, а затем кубарем скатывается с неё вниз, оставаясь ни с чем.
Так и в случае с нашей сборной. Поднимаемся на одну - две - три ступеньки, а на самом деле падаем всё ниже и ниже.
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 11:50
Ну еще 5-7 товарняков с Кубой, Таджикистаном и Эритреей и есть все шансы войти в тройку
Elliada_
Elliada_
сегодня в 11:47
Вот, что победа над сербами творит.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:43
Чтo творится на никольской!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:38
Валерию Георгиевичу срочно дать "Граф Валерий Победоносец ростовский!"
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:25, ред.
У ФИФА уже фляшка дымит полным ходом !)))
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