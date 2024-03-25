Выбрать ещё сложнее, чем обладателя «Золотого мяча». В рейтинге игроков АПЛ неожиданный лидер

1711399775

вчера, 23:49

Хвалим сильнейших футболистов важной лиги.

В новом сезоне будет безумная гонка за победу в опросе «Золотого мяча 2024». Месси и Роналду впервые за много лет не фавориты, ведь не играют в Старом Свете. Результаты Евро-2024 оставят отпечатки, но важны также успехи в Лиге чемпионов и сильных национальных лигах. И если говорим о самом богатом и мощном чемпионате – АПЛ , то в этот раз выбрать намного сложнее, чем в предыдущих сезонах. Тогда часто побеждали парни из «Манчестер Сити». У Де Брюйне два приза от коллег «Игрок года» за последние четыре сезона. Но сейчас Кевин не победит, поскольку пропустил значительную часть сезона из-за травмы. Холанд тоже больше не главный фаворит, Гвардиола может отдать чемпионство Клоппу или Артете. Тогда у лучших футболистов «Ливерпуля» и «Арсенала» вырастут шансы на прорыв. Пора определиться с основными кандидатами. Но начнем с тех, у кого низкие шансы при хорошей игре в футбол.

Достойны упоминания

Хотя в еврокубках английские клубы не всегда такие успешные, как испанские, в АПЛ много сильных и богатых команд. И крутых футболистов. Сон и Мэддисон из «Тоттенхэма», Боуэн из «Вест Хэма» и Триппьер из «Ньюкасла» среди элиты в этом сезоне. Альварес и Диаш из «Манчестер Сити» тоже в порядке, но они вряд ли выиграют в такой номинации. Можно отметить защитника «Арсенала» Салиба, проводит шикарный сезон. Капитан «канониров» Эдегор тоже в порядке. Важно не забыть похвалить Палмера из «Челси», но из-за низкой позиции лондонцев в таблице Коулу тяжело выигрывать индивидуальные призы. Очень хорош форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс, но подопечный Эмери не станет игроком года, как и нападающий Нуньес из «Ливерпуля». Дарвина запомнили по промахам, хотя он выходит на ударные позиции и создает голы. Но уругваец вместе с голландцем ван Дейком уступают главным фаворитам.

6. Родри («Манчестер Сити»)

Невероятно важный игрок для «горожан». Если «Манчестер Сити» сохранит титул, став первой командой в истории АПЛ с четверкой чемпионств подряд, а центральной фигурой в решающих турах станет именно испанец, то за него могут проголосовать. Но все-таки Родриго аутсайдер в этом списке, так как опорнику сложнее выделиться, особенно если у него конкуренция с футболистами собственной команды. Выше в рейтинге найдете ещё двух игроков «Манчестер Сити», у них шансы не ниже, хотя Родри прекрасен.

5. Букайо Сака («Арсенал»)

Англичанин, в отличие от Салиба и Эдегора, может получить симпатии британских футболистов АПЛ , если выиграет чемпионат для «Арсенала». Правый вингер «канониров» хорошо смотрится в матчах национальной лиги, а его команда собрала немало побед. И хотя порой заметно, что Букайо всего 22 года – не хватает зрелости, автор 13 голов и 8 ассистов в АПЛ не может оказаться за пределами подобного списка. Сака невероятно крутой, а в воскресенье может повлиять на чемпионскую борьбу, ведь «Манчестер Сити» примет «Арсенал».

4. Фил Фоден («Манчестер Сити»)

Многие аргументы в пользу Сака относятся и к Фодену. Ещё один участник будущего центрального матча весны, ещё один игрок сборной Англии. Только Фил, в отличие от Букайо, не был железно основным в «Манчестер Сити» по состоянию на старт сезона. Но уход Гюндогана и травма Де Брюйне изменили позицию Гвардиолы. Тренер теперь доверяет Фодену. Фил первый по сыгранным минутам в «Манчестер Сити», опережает даже голкипера Эдерсона и защитника Уокера. У Фила 11 голов и 7 ассистов, шикарная форма и уверенная игра. И поскольку «Манчестер Сити» главный фаворит, то расположили Фодена чуть выше, чем Сака. Хотя это равные кандидаты. А вот лидирующая тройка немного оторвалась.

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

Холанд не лучший игрок «горожан» именно в АПЛ , но голосуют футболисты, а они не аналитики. Игроки даже не всегда могут посмотреть полностью центральные матчи тура, ведь сами играют в субботу или воскресенье. Эрлинг забил 18 мячей и сделал 5 ассистов в чемпионате Англии. Многих может убедить дикая результативность норвежца вместе с потенциальным «золотом» Гвардиолы. Если Холанд ещё и забьет решающие голы в центральных матчах на финишном отрезке, исправив репутацию незаметного в ключевых поединках, то выбьется на первое место.

2. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Реально хорош, будет жаль, если шейхи выкупят его контракт. Когда бывшие футболисты начинают рассказывать, что Салаха нельзя назвать легендой АПЛ , то ошибаются. Египтянин доказал в «Ливерпуле», что может быть дико результативным. Даже сейчас, когда отлучался на Кубок Африки и получал там травму, Мохамед сумел быстро вернуться. На его счету 15 голов и 9 ассистов. Конечно, если сравнивать с рекордными показателями, то Салах и Холанд не проводят лучший сезон в карьере в АПЛ . Именно это одна из причин, почему на первом месте другая фамилия.

1. Деклан Райс («Арсенал»)