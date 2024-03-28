Сайт Goal составил рейтинг фаворитов Евро-2024

Сайт Goal опубликовал рейтинг фаворитов Евро-2024. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
1. Франция;
2. Португалия;
3. Бельгия;
4. Англия;
5. Германия;
6. Испания;
7. Италия;
8. Венгрия;
9. Австрия;
10. Нидерланды;
11. Хорватия;
12. Дания;
13. Турция;
14. Украина;
15. Словакия;
16. Швейцария;
17. Чехия;
18. Словения;
19. Румыния;
20. Шотландия;
21. Сербия;
22. Польша;
23. Албания;
24. Грузия.
Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания
Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия
Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция
Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина
Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.
Ну, давайте поразмыслим. Албания выше Грузии? Есть кто-то в этом мире, кто думает что у Албании есть шанс выйти из такой группы, где будут играть Испания, Италия и Хорватия? 0.0001% - примерно такие шансы. Сборная Грузии тоже "андердог" среди сборных Турции, Португалии и Чехии, но все же в этой группе соперники не уровня Испании, Италии и Хорватии... Сильна Португалия и Турция, потом идут Чехия и Грузия по очереди. У Грузии шансы чуть выше сборной Албании, так что их сборная не может быть ниже сборной Албании.
Если я пройдусь по деталям, то могу не закончить. Бельгия не может быть выше Англии, Австрия и Венгрия не могут быть выше Нидерландов, Италия и Испания не могут быть ниже Германии. Сборная Португалии — команда перспективная, но тренер как-то не подает надежд, они не могут быть вторыми. Сборная Франции является фаворитом, так как была финалистом прошлого чемпионата мира. В целом состав команды многообещающий, с этим нет вопросов.
Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания
Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия
Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция
Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина
Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.
Ну, давайте поразмыслим. Албания выше Грузии? Есть кто-то в этом мире, кто думает что у Албании есть шанс выйти из такой группы, где будут играть Испания, Италия и Хорватия? 0.0001% - примерно такие шансы. Сборная Грузии тоже "андердог" среди сборных Турции, Португалии и Чехии, но все же в этой группе соперники не уровня Испании, Италии и Хорватии... Сильна Португалия и Турция, потом идут Чехия и Грузия по очереди. У Грузии шансы чуть выше сборной Албании, так что их сборная не может быть ниже сборной Албании.
Если я пройдусь по деталям, то могу не закончить. Бельгия не может быть выше Англии, Австрия и Венгрия не могут быть выше Нидерландов, Италия и Испания не могут быть ниже Германии. Сборная Португалии — команда перспективная, но тренер как-то не подает надежд, они не могут быть вторыми. Сборная Франции является фаворитом, так как была финалистом прошлого чемпионата мира. В целом состав команды многообещающий, с этим нет вопросов.
2. Англия
3. Германия
4. Португалия
5. Испания
6. Нидерланды
7. Италия
8. Хорватия
9. Дания
10. Бельгия
2. Англия
3. Германия
4. Португалия
5. Испания
6. Нидерланды
7. Италия
8. Хорватия
9. Дания
10. Бельгия
Да и Роберто Мартинес тоже не внушает доверия.
Да и Роберто Мартинес тоже не внушает доверия.
1. Португалия
2. Англия
3. Франция
4. Испания
5. Бельгия
6. Голландия
1. Португалия
2. Англия
3. Франция
4. Испания
5. Бельгия
6. Голландия
А ставить дружину Физругейта выше немцев и испанцев это вообще несерьёзно)
А ставить дружину Физругейта выше немцев и испанцев это вообще несерьёзно)