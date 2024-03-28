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Сайт Goal составил рейтинг фаворитов Евро-2024

сегодня, 21:41

Сайт Goal опубликовал рейтинг фаворитов Евро-2024. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

1. Франция;

2. Португалия;

3. Бельгия;

4. Англия;

5. Германия;

6. Испания;

7. Италия;

8. Венгрия;

9. Австрия;

10. Нидерланды;

11. Хорватия;

12. Дания;

13. Турция;

14. Украина;

15. Словакия;

16. Швейцария;

17. Чехия;

18. Словения;

19. Румыния;

20. Шотландия;

21. Сербия;

22. Польша;

23. Албания;

24. Грузия.

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Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 23:49
Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария
Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания
Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия
Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция
Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина
Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.

Ну, давайте поразмыслим. Албания выше Грузии? Есть кто-то в этом мире, кто думает что у Албании есть шанс выйти из такой группы, где будут играть Испания, Италия и Хорватия? 0.0001% - примерно такие шансы. Сборная Грузии тоже "андердог" среди сборных Турции, Португалии и Чехии, но все же в этой группе соперники не уровня Испании, Италии и Хорватии... Сильна Португалия и Турция, потом идут Чехия и Грузия по очереди. У Грузии шансы чуть выше сборной Албании, так что их сборная не может быть ниже сборной Албании.

Если я пройдусь по деталям, то могу не закончить. Бельгия не может быть выше Англии, Австрия и Венгрия не могут быть выше Нидерландов, Италия и Испания не могут быть ниже Германии. Сборная Португалии — команда перспективная, но тренер как-то не подает надежд, они не могут быть вторыми. Сборная Франции является фаворитом, так как была финалистом прошлого чемпионата мира. В целом состав команды многообещающий, с этим нет вопросов.
LOpp
LOpp
сегодня в 23:43
1. Франция
2. Англия
3. Германия
4. Португалия
5. Испания
6. Нидерланды
7. Италия
8. Хорватия
9. Дания
10. Бельгия
Sкрудж
Sкрудж
сегодня в 23:43
1. Франция 2. Англия 3. Португалия 4 . Испания 5 . Голандия 6. Германия 7. Бельгия 8. Италия 9. Австрия 10. Хорватия 11. Швейцария 12. Дания 13. Турция 14. Украина 15. Чехи 16 Польша 17 .Шотландия 18 . Венгрия 19 . Словакия 20 . Сербия 21 . Словения 22. Румыния 23 . Грузия 24 Албания.
Clinick
Clinick
сегодня в 23:33
По-моему Бельгия и Португалия в этом списке так высоко только из-за былых надежд/заслуг. Но мне легко говорить, я не эксперт.
9s2ph6mddm25
9s2ph6mddm25
сегодня в 23:25
Есть много вопросов, очередь команд неправильный.
qa2zagvqz983
qa2zagvqz983
сегодня в 23:21
Список команд не изменить, но все же среди фаворитов есть лишние.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 23:20
Думаю, что Бельгия должна быть ниже Англии, Германии и Испании.
Да и Роберто Мартинес тоже не внушает доверия.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 23:05
Франция сдувается потихоньку.
1. Португалия
2. Англия
3. Франция
4. Испания

5. Бельгия
6. Голландия
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 23:02
Немцев на 3-е место поставить наДабна... вслед за франками и порту... и тройка призёров , в принципе, реальная.
ABir
ABir
сегодня в 22:47
Грузия слишком далеко, а Украина очень выcоко
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 22:44
Нидерланды на 5ом должны быть. Германия, Италия, Австрия, Венгрия ниже должны быть.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:35, ред.
Ребята, юноши, мужчины, подростки, одним словом - болельщики, задайте себе вопрос, к чему эти гадания на кофейной гуще ? Предугадать в наше время фаворитов и призёров могла бы только баба Яга, которая своим помелом размешала бы в котле некую субстанцию из лягушек и пиявок, а затем увидела в образовавшемся месиве победителя и призёров. Давайте подождём окончания чемпионата. Какая разница, кто будет победителем; мы получим удовольствие от игры всех команд, даже записных аутсайдеров, а это самое главное.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 22:33
Англичане выиграют ЧЕ! Запомните!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:32
Бельгия.... 10тые
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 22:26
Франция понятно. Португалия чисто по именам должен быть в фаворитах, сколько бы "фаны" не принижали чтобы восхвалять героизм одного. Бельгийцы? Без Луккаку шансы возросли???
allemz
allemz
сегодня в 22:18
Чересчур поверили в португалов, Мартинес скоро покажет всем свой привычный "уровень"))
А ставить дружину Физругейта выше немцев и испанцев это вообще несерьёзно)
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