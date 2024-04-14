«Арсенал» переиграл «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

Тульский «Арсенал» в 27-м туре Первой лиги одолел «СКА-Хабаровск» (1:0).
Забитым мячом на 41-й минуте отличился Сергей Ткачёв.
После матча «Арсенал» идет на 4-м месте (44 балла), «СКА-Хабаровск» находится на 12-й строчке (31 пункт).
|Арсенал1 : 0СКА-Хабаровск
|Матч завершен
Тульский «Арсенал» в 27-м туре Первой лиги одолел «СКА-Хабаровск» (1:0).
Забитым мячом на 41-й минуте отличился Сергей Ткачёв.
После матча «Арсенал» идет на 4-м месте (44 балла), «СКА-Хабаровск» находится на 12-й строчке (31 пункт).