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«Арсенал» переиграл «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

вчера, 19:23
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 0Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскМатч завершен

Тульский «Арсенал» в 27-м туре Первой лиги одолел «СКА-Хабаровск» (1:0).

Забитым мячом на 41-й минуте отличился Сергей Ткачёв.

После матча «Арсенал» идет на 4-м месте (44 балла), «СКА-Хабаровск» находится на 12-й строчке (31 пункт).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:21
Оружейники нахлобучили оруженосцев!)
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:31
СКА Хабаровск домашняя команда . Так что счёт вполне логичен .
3scbd9t9pq5j
3scbd9t9pq5j
вчера в 19:27
Тула хочет в Премьер-Лигу...
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