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«Наполи» упустил победу над «Фрозиноне»

вчера, 15:30
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 2Логотип футбольный клуб ФрозинонеФрозинонеМатч завершен

Действующий чемпион Италии «Наполи» сыграл вничью против аутсайдера «Фрозиноне» (2:2) в матче 32-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 16-й минуте забил полузащитник «Наполи» Маттео Политано. На 30-й минуте хавбек «Фрозиноне» Матиас Суле не реализовал пенальти. На 50-й минуте нападающий «Фрозиноне» Валид Чеддира сравнял счёт. На 63-й минуте Виктор Осимхен снова вывел «Наполи» вперёд. На 73-й минуте Чеддира оформил дубль.

«Наполи» идёт на 8-м месте (49 очков), «Фрозиноне» занимает 17-е место (27 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Наполи»
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:36
Хвича опять не блещет
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:09, ред.
Маццари уже поменяли на Кальсонового есличо, а воз и ныне там)))) а пардон, ты в курсе, там ниже трохи промотал комменты
Capral
Capral
вчера в 17:07
Сегодня у погремушки счастливый день- доиграл матч до конца, уже прогресс.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:55
Это не Наполи сыграл плохо, это гости сыграли хорошо.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:54
Тут сразу два момента можно отметить - первое - это ментальный, можно сказать - карма кинопродюсеру, у которого, даже если что-то получается, он спешит это испортить сразу же. Ладно поругался со Спалетти, глупо, но бывает. Но заменить его на нафталинового Гарсию с 10 годами неудач и позора, а потом Гарсию на такого же Маццари - это уже какой-то позор, как говорил классик. Судьба просто не могла не наказать Аурелио за это)

Ну и второй - то, о чём я говорил не раз, Квара - не игрок для современного футбола, в матчах с "Барселоной" отчётливо было это видно. Он вообще не идёт навстречу мячу, ждут, что ему в ноги сунут пас идеально, когда у него нет пространства для разбега, он тоже не знает, что делать. Неработоспособный, ещё и чётко игрок настроения - у "Рубина" игра не шла и ему было плевать, у "Наполи" в этом сезоне игра не идёт и ему опять плевать. Я гарантирую, что он уже не вернётся никогда на топ-уровень, лучшее, что с ним можно было сделать - продать вовремя.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:42
Наполи вообще не впечетляет.
tdv32bcp8qvx
tdv32bcp8qvx
вчера в 15:41
Фрозиноне прикупил себе одно очко.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:33
Что-то кинопродюсеру ничего не помогает, Кальцоне помогает "Фрозиноне" с половиной одолженных игроков вылезти из зоны вылета. Правильно, что Осимхена продали, хорошо бы и тоскующего грузина продать, пока он хоть что-то стоит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:33
Аурелио Де Лаурентис готов оставить Франческо Кальцону на посту главного тренера Наполи, по данным La Repubblica, для этого специалисту достаточно
занять с командой по итогам сезона пятое место, которое в этом году тоже даст
итальянским клубам право принять участие в Лиге Чемпионов.
А это время ПСЖ всерьез нацелился Осимхена.
Il Mattino сообщает, что парижский клуб не хочет платить сумму отступных в размере 120 млн евро и готов предложить Наполи ради скидки четырех игроков на выбор - Карлос Солер, Марко Асенсио, Кан Ин Ли и Лукас Беральдо.
Многое в данном вопросе будет зависеть от следующего главного тренера Наполи. Так или иначе, в летом Осимхен станет игроком ПСЖ.
Однако после ничьи с Фрозиноне думать что Наполи займет 5 место, уже несерьезно. Следующая непростая игра с Эмполи, да еще Руй дисква из за красной карточки! Тем более календарь на финише у Наполи непростой.
А дома очень часто теряет очки, как было и сегодня.
Жаль, очень жаль, что такое происходит с ярчайшей командой чемпионского сезона. Уход Спалетти была большая ошибка Де Лаурентиса.
Все, что после ухода Спаллетти, хочется вычеркнуть из памяти. Это кошмар!!!
Вряд ли клуб займет 5 место и получит путевку в ЛЧ.
Неаполитанцам дождатся лета, предварительно договорившись с топовым тренером. И уже в межсезонье включится в перестройку.
Де Лаурентис признал, что в провале неаполитанцев есть его вина,
а это уже намекает на более активную селекцию и исправление ошибок.
Верю Наполи, и надеюсь на лучшее!
Гость
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