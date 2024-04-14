«Наполи» упустил победу над «Фрозиноне»

Действующий чемпион Италии «Наполи» сыграл вничью против аутсайдера «Фрозиноне» (2:2) в матче 32-го тура Серии А.
Первый гол в игре на 16-й минуте забил полузащитник «Наполи» Маттео Политано. На 30-й минуте хавбек «Фрозиноне» Матиас Суле не реализовал пенальти. На 50-й минуте нападающий «Фрозиноне» Валид Чеддира сравнял счёт. На 63-й минуте Виктор Осимхен снова вывел «Наполи» вперёд. На 73-й минуте Чеддира оформил дубль.
«Наполи» идёт на 8-м месте (49 очков), «Фрозиноне» занимает 17-е место (27 очков).
Ну и второй - то, о чём я говорил не раз, Квара - не игрок для современного футбола, в матчах с "Барселоной" отчётливо было это видно. Он вообще не идёт навстречу мячу, ждут, что ему в ноги сунут пас идеально, когда у него нет пространства для разбега, он тоже не знает, что делать. Неработоспособный, ещё и чётко игрок настроения - у "Рубина" игра не шла и ему было плевать, у "Наполи" в этом сезоне игра не идёт и ему опять плевать. Я гарантирую, что он уже не вернётся никогда на топ-уровень, лучшее, что с ним можно было сделать - продать вовремя.
Ну и второй - то, о чём я говорил не раз, Квара - не игрок для современного футбола, в матчах с "Барселоной" отчётливо было это видно. Он вообще не идёт навстречу мячу, ждут, что ему в ноги сунут пас идеально, когда у него нет пространства для разбега, он тоже не знает, что делать. Неработоспособный, ещё и чётко игрок настроения - у "Рубина" игра не шла и ему было плевать, у "Наполи" в этом сезоне игра не идёт и ему опять плевать. Я гарантирую, что он уже не вернётся никогда на топ-уровень, лучшее, что с ним можно было сделать - продать вовремя.