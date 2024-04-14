«Наполи» упустил победу над «Фрозиноне»

1713097850

вчера, 15:30

Действующий чемпион Италии «Наполи» сыграл вничью против аутсайдера «Фрозиноне» (2:2) в матче 32-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 16-й минуте забил полузащитник «Наполи» Маттео Политано. На 30-й минуте хавбек «Фрозиноне» Матиас Суле не реализовал пенальти. На 50-й минуте нападающий «Фрозиноне» Валид Чеддира сравнял счёт. На 63-й минуте Виктор Осимхен снова вывел «Наполи» вперёд. На 73-й минуте Чеддира оформил дубль.

«Наполи» идёт на 8-м месте (49 очков), «Фрозиноне» занимает 17-е место (27 очков).