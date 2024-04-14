«Урал» добыл победу над «Динамо» в Екатеринбурге

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вчера, 16:17

«Урал» обыграл «Динамо» в домашнем матче 24-го тура РПЛ со счётом 2:1.

За команду из Екатеринбурга забили (10') и (90+5').

В составе москвичей гол на свой счёт записал (34').

По итогу матча «Урал» поднялся на 13-е место, а «Динамо» осталось на 3-м.