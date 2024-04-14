«Урал» добыл победу над «Динамо» в Екатеринбурге

«Урал» обыграл «Динамо» в домашнем матче 24-го тура РПЛ со счётом 2:1.
За команду из Екатеринбурга забили Даниел Мишкич (10') и Алексей Каштанов (90+5').
В составе москвичей гол на свой счёт записал Константин Тюкавин (34').
По итогу матча «Урал» поднялся на 13-е место, а «Динамо» осталось на 3-м.
Матч не смотрел, но с результата сейчас немножечко о-XYZ-л. Даже пойду посмотрю. что "Ыксперты" из студии сейчас после матча покажут и расскажут. Динамо я похоронил (в борьбе за медали) еще несколько игр назад, но я не ожидал, что будет вот прям настолько, чтобы Уралу... Урал с победой, красавчики!
Сумасшедший, просто безумный тур!
upd. А Урал - вообще может получить звание "интриги сезона". Начали за здравие, упали на дно, а теперь 5 игр без поражений (во всех турнирах) и они снова идут выше
Матч не смотрел, но с результата сейчас немножечко о-XYZ-л. Даже пойду посмотрю. что "Ыксперты" из студии сейчас после матча покажут и расскажут. Динамо я похоронил (в борьбе за медали) еще несколько игр назад, но я не ожидал, что будет вот прям настолько, чтобы Уралу... Урал с победой, красавчики!
Сумасшедший, просто безумный тур!
upd. А Урал - вообще может получить звание "интриги сезона". Начали за здравие, упали на дно, а теперь 5 игр без поражений (во всех турнирах) и они снова идут выше
Уральцы лихо начали, быстро забили, могли еще гол забить, но потом ослабили вожжи.
Динамо долго искало свое счастье у чужих ворот, и все таки нашло.
в 2 тайме судья конечно, помог гостям, не удалил Маричаля за фол.
Личка все правильно понял, и заменил игрока.
Очень понравилась концовка матча.
Моменты за моментами, ВАР подкючили якобы за игру рукой москвичей.
И казалось, что все обошлось для динамовцев.
Однако ничейный результат не устроил Урал.
И шмели на последних секундах с мясом вырвали победу с Динамо 2-1.
Но затем Это было смешно, когда ВАР брал момент на проверку.
Вдруг был офсайд в пользу москвичей))) Обошлось без скандала!
Молодец, Каштанов!
ну а динамовцам не хватает опыта чтобы бороться за высокие места.
Но это дело наживное.
Уральцы лихо начали, быстро забили, могли еще гол забить, но потом ослабили вожжи.
Динамо долго искало свое счастье у чужих ворот, и все таки нашло.
в 2 тайме судья конечно, помог гостям, не удалил Маричаля за фол.
Личка все правильно понял, и заменил игрока.
Очень понравилась концовка матча.
Моменты за моментами, ВАР подкючили якобы за игру рукой москвичей.
И казалось, что все обошлось для динамовцев.
Однако ничейный результат не устроил Урал.
И шмели на последних секундах с мясом вырвали победу с Динамо 2-1.
Но затем Это было смешно, когда ВАР брал момент на проверку.
Вдруг был офсайд в пользу москвичей))) Обошлось без скандала!
Молодец, Каштанов!
ну а динамовцам не хватает опыта чтобы бороться за высокие места.
Но это дело наживное.
Нервяк, явная неуверенность в действиях; в самОм воздухе висела некая угрюмость, приближающаяся к отчаянию.
Команда пребывает в хорошо ощущаемом психологическом накауте, справиться с которым Личке не удаётся..
Но вообще, весной ещё в первых матчах наметились кое-какие проблемы, сейчас выросшие в полный рост.
Так, всю весну бледно выглядит Битело.
Он работает, старается, но мяча не ищет и душой атак не становится.
Существенно хуже осени отрабатывает и Лаксальт, допускающий всё больше разнообразных косяков.
Сегодня, к примеру, он весь второй тайм грубо ошибался в передачах и убивал начало атак в самом их зародыше.
Всё менее заметен Карраскаль, а при снижении уровня игры трёх упомянутых игроков потерялся и Чавес, переставщий понимать свою роль.
Таким образом, латинский четырёхугольник середины поля у Динамо буквально тухнет на корню, а без внятного центра игры нет как таковой.
Таким образом, на данном этапе латинский фактор Динамо проваливается
и ставка на него не оправдывается.
Показательным сегодня был несколько истерический шаг Лички по замене
одновременно Чавеса, Битело и Карраскаля аж на 89 минуте..
Это было станноватое действие, вызвавшее недоумение, поскольку в это время менять что-либо всерьёз в сторону позитива уже поздно, а вот напортачить можно запросто, что фактически и произошло..
Таким образом, в прострации пребывают и команда, и её тренерский штаб.
Что и как будет дальше, сейчас непросто даже предположить..
Нервяк, явная неуверенность в действиях; в самОм воздухе висела некая угрюмость, приближающаяся к отчаянию.
Команда пребывает в хорошо ощущаемом психологическом накауте, справиться с которым Личке не удаётся..
Но вообще, весной ещё в первых матчах наметились кое-какие проблемы, сейчас выросшие в полный рост.
Так, всю весну бледно выглядит Битело.
Он работает, старается, но мяча не ищет и душой атак не становится.
Существенно хуже осени отрабатывает и Лаксальт, допускающий всё больше разнообразных косяков.
Сегодня, к примеру, он весь второй тайм грубо ошибался в передачах и убивал начало атак в самом их зародыше.
Всё менее заметен Карраскаль, а при снижении уровня игры трёх упомянутых игроков потерялся и Чавес, переставщий понимать свою роль.
Таким образом, латинский четырёхугольник середины поля у Динамо буквально тухнет на корню, а без внятного центра игры нет как таковой.
Таким образом, на данном этапе латинский фактор Динамо проваливается
и ставка на него не оправдывается.
Показательным сегодня был несколько истерический шаг Лички по замене
одновременно Чавеса, Битело и Карраскаля аж на 89 минуте..
Это было станноватое действие, вызвавшее недоумение, поскольку в это время менять что-либо всерьёз в сторону позитива уже поздно, а вот напортачить можно запросто, что фактически и произошло..
Таким образом, в прострации пребывают и команда, и её тренерский штаб.
Что и как будет дальше, сейчас непросто даже предположить..