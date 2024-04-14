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«Урал» добыл победу над «Динамо» в Екатеринбурге

вчера, 16:17
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Урал» обыграл «Динамо» в домашнем матче 24-го тура РПЛ со счётом 2:1.

За команду из Екатеринбурга забили Даниел Мишкич (10') и Алексей Каштанов (90+5').

В составе москвичей гол на свой счёт записал Константин Тюкавин (34').

По итогу матча «Урал» поднялся на 13-е место, а «Динамо» осталось на 3-м.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 22:40
Прочел интервью Лички и офигел. Он оказывается думал, что Урал наложит в штаны, отойдет к своим воротам и будет защищаться. Проспали первые 10мин., говорит Личка и тд, и тп. И это говорит ГТ ДИНАМО. Собственно, я не удивлен, потому что тренер, который вместо того, чтобы готовиться к игре с Уралом, двое суток ноет про игру со Спартаком... Местечковый тренер, с местечковой футбольной идеологией. Удивляться нечему, если в руководстве гафин.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:25
Поздравляю фк УРАЛ с ПОБЕДОЙ!!!
Brioni
Brioni
вчера в 19:44
Нежданчик приятный ! Уральцы молодцы, вырвали победу !
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 19:37
Сертификат "Весенний провал" у динамовцев уже вряд ли кто-то отберёт - слишком ярким он оказался. "Краснодар" здесь даже с нашумевшей заменой тренера здесь явно второй...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:40
...да уж!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:36
В ДИНАМО играет игрок сб.Уругвая- Маричаль. И вот на этом фоне, у меня вопрос: как он играет в сборной, если в ДИНАМО он ничего не умеет. Или его туда по блату взяли? У него и при Йокановиче проколы были в каждой игре и сейчас, тоже, он не блещет... Ну ладно, у Славиши он проводил первый сезон за ДИНАМО- молодой, неопытный и тп. Но он уже два года в команде, a проку от него никакого. Тоже самое Фернандес....
pomor45
pomor45
вчера в 18:33
Вот и Динамо подключилось к укреплению позиции Зенита в борьбе за чемпионство.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:29
....я согласен на малое, ну хоть не личности , а свои Петровы,Ивановы,Сидоровы.....как же залётные достали!!!
112910415
112910415
вчера в 18:25
Динамо рассыпалось неожиданно
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:24
Историю клуба делают Личности!!! Сейчас в ДИНАМО личностей нет- одни банкиры...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:22
...у меня супруга в "Лейпциге" всю жизнь проработала, а сейчас одно название от магазина осталось и кто ходит туда и какое то гав-о себе покупает! ...jedem das Seine!!!
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 18:21, ред.
Похоже динамовцы забили последний гвоздь в крышку гроба интриги чемпионской гонки этого сезона.
Урал и болельщиков с победой!
баск
баск ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:18
Любой кризис преодолим, было бы желание..
Глубокая психологическая яма вызвана, видимо, утратой шансов на борьбу за титул, это надо просто пережить.

Тем более, что результат сезона ещё не провальный, даже после трёх поражений подряд команда остаётся третьей в чемпе, да и за кубок можно побороться.

По составу же- в моменте Личка оказался в позиции вынужденного промаха со ставкой на почти исключительно легов.
Сегодня второй матч подряд на поле в старте вышли всего трое россиян (из них один в раме), а этого мало, баланс нарушился.

Сказались травмы, которые терзали команду длительное время и не позволяли расчитывать на Грулёва, Бессмертного, Фомина, в отдельных случаях- Кутицкого и Макарова, а на Гладышева и Лепского Личка, по-моему, вообще забил, хотя
с парнями надо работать.

Промахи самого Лички тоже есть, в том числе и в организации игры, но они не фатальны, команда вполне способна выправиться и достойно завершить сезон.
Момент, конечно, серьёзный, но пока не приговорный, кмк.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:17
К футболу Лички я был готов с самого начала и ничего сверхъестественного от него не ждал. Но, когда состав укрепили такими яркими игроками- появилась надежда. Очень большой показатель тренерской работы, тренерской мысли- это то, если игроки прогрессируют у тренера, даже, если они качественные. У Лички, игроки не прогрессируют и игра не меняется... Кроме прессинга, я ничего в игре команды не вижу. Есть такие, которым такой футбол нравится. Ну хорошо, значит они больше меня понимают в футболе, я даже спорить не буду.
Сп62
Сп62
вчера в 18:17, ред.
Капрал.
Я с этим и не спорил, а только предлагал подождать и посмотреть. Ты оказался прав. На сегодня Абаскаль не тренер для РПЛ. Со временем может что-нибудь из него и получится.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:11
....имплант не приживается, а так вроде бы всё есть и зубы правильно обточенны, может с резьбой что то, процесс затянулся и
не надо так сильно переживать,лета не те ,нам бы ещё ЧМ штучки 3,
увидеть,всех благ!
Capral
Capral
вчера в 18:05
Сп62.
И все-таки, Абаскаля уволили. А ведь я тебе говорил- не тренер он. А Саня Мост, вообще гений- сразу определил этого м...а.
Сп62
Сп62 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 18:02
Эти звонки по всей лиги раздаются. Даже Зениту достаётся.
Capral
Capral ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 17:55
Первый звонок? Надо же...
drug01
drug01
вчера в 17:50
Отличный результат! Для Динамо это первый звонок!!!
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 17:49
А ты опроси 100 болельщиков ДИНАМО- довольны они той бронзой шварца? Уверен, что нет. Команда, которая по составу была второй в ПЛ и обязана была бороться за серебро, как минимум и за кубок, в итоге- слилась до тухлой бронзы, полностью провалив с позором сезон... А "легендарные" 9:19- приговор тренеру.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 17:47
Было ожидаемо.Все команды,ведущие борьбу за выживание в лиге,кроме Ахмата, играют на 200 %
Храневец
Храневец ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:45
Виктор ,при Шварце взяли бронзу .При Личке с такой игрой врядли чего возьмем Я же считаю борьбу за золото потерянной еще играть с чемпионом и быками скажу команде - отдыхайте ребята только смените название на втб клаб и играйте как хотите хоть голышом !!!!!!!
Capral
Capral
вчера в 17:45
Сп62.
Спасибо, учту.
Capral
Capral
вчера в 17:44
Сп62.
По такому принципу играет Краснодар- игра смотрится, на остальное н.....ть.
Сп62
Сп62
вчера в 17:38, ред.
Капрал: поправлю. Висенте Феола.
Храневец
Храневец ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:38
Нее тренер супер, игроки класс ! Виновата во всем Лидия Севидова !!!!!
alexamit
alexamit
вчера в 17:30
Громко пукнули в начале сезона...и как всегда обо76ись по подмышки к концу.
Сп62
Сп62
вчера в 17:29
На мой взгляд, динамовцам надо срочно укреплять защиту. Бальбуэна тихоход и явно не успевает за событиями на поле. К другим линиям притензий мало. Моментов создают достаточно, а вот реализация хромает. Но, главное, игра смотрится. Динамикам не унывать. У других не лучше.
Capral
Capral
вчера в 17:29
Всегда говорил и говорю, Личка и шварц- синонимы. И снова, весь 1й тайм, толпой гоняем за одним игроком соперника по всему полю, а во 2м тайме- ни сил, ни концентрации... Ничего удивительного, как он в Оренбурге работал, так и в ДИНАМО. У тренеров, типа Лички, психология тренерская не меняется. Правильно сказал наш замечательный ветеран А.А.Петрушин: "У Лички, психология, по сей день оренбуржская". Таких игроков ему накупили- просто, шик, блеск, красота!!! Но, как сказал однажды Великий Фиола: "Скопление звёзд еще не создаёт созвездия".

Мне сразу не понравилось, когда прочел, что Личка назвал своих игроков "засранцами". Подобные вещи могли позволить себе Великие А.Тарасов и В.Маслов, но это же тренеры были другого уровня!!! А кто такой Личка? Я не знаю, чем закончится его работа в ДИНАМО, возможно он еще пошумит, возможно, но это не тренер уровня ДИНАМО. У него нет тренерской филисофии, он очень примитивно смотрится. После его разгрома в Ленинграде-0:8 в прошлом году, закрались смутные сомнения... Не о таком тренере я мечтал в ДИНАМО. Не знаю, возможно уже сейчас, гафин начнет поиски нового тренера, за полгода до увольнения. Он это умеет и любит. Но, даже сейчас, я не считаю, борьбу за чемпионство потерянной, если, конечно не продолжить терять очки на ровном месте...
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