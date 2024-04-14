«Сассуоло» и «Милан» сыграли вничью, в матче 6 голов

«Сассуоло» и «Милан» не выявили победителя в 32-м туре Серии А (3:3).
Андреа Пинамонти вывел хозяев поля вперед на 4-й минуте, а Арман Лорьент на 10-й удвоил преимущество команды. Рафаэл Леау на 20-й сократил разрыв в счете, но на 53-й Лорьент оформил дубль. После этого отличились Лука Йович (на 59-й) и Ноа Окафор (на 84-й).
После поединка «нероверди» идут на 19-м месте (26 очков), «россонери» расположились на 2-й позиции (69 баллов).
если перед Пиоли была поставлена задача "выйти из группы" ЛЕ - не вижу в его решениях ничего удивительного
чаще всего фанаты понятия не имеют о том, какие задачи ставятся перед тренером... вон Хави озвучил "важно завоевать любой 1 трофей не важно какой" - для фаната Барселоны это звучит как дикая ересь, но такова жизнь
если перед Пиоли была поставлена задача "выйти из группы" ЛЕ - не вижу в его решениях ничего удивительного
чаще всего фанаты понятия не имеют о том, какие задачи ставятся перед тренером... вон Хави озвучил "важно завоевать любой 1 трофей не важно какой" - для фаната Барселоны это звучит как дикая ересь, но такова жизнь