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«Сассуоло» и «Милан» сыграли вничью, в матче 6 голов

вчера, 18:03
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло3 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Сассуоло» и «Милан» не выявили победителя в 32-м туре Серии А (3:3).

Андреа Пинамонти вывел хозяев поля вперед на 4-й минуте, а Арман Лорьент на 10-й удвоил преимущество команды. Рафаэл Леау на 20-й сократил разрыв в счете, но на 53-й Лорьент оформил дубль. После этого отличились Лука Йович (на 59-й) и Ноа Окафор (на 84-й).

После поединка «нероверди» идут на 19-м месте (26 очков), «россонери» расположились на 2-й позиции (69 баллов).

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Милан»
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Все комментарии
balalay
balalay ответ Attaccante (раскрыть)
вчера в 23:47
все зависит от задач поставленных "свыше"
если перед Пиоли была поставлена задача "выйти из группы" ЛЕ - не вижу в его решениях ничего удивительного
чаще всего фанаты понятия не имеют о том, какие задачи ставятся перед тренером... вон Хави озвучил "важно завоевать любой 1 трофей не важно какой" - для фаната Барселоны это звучит как дикая ересь, но такова жизнь
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 20:11
С атакой у Милана все в порядке , теперь можно и нужно проходить Рому в ЛЕ .
Attaccante
Attaccante
вчера в 18:44
Пиоли уже достал. Произвёл ротацию, команда начала проигрывать, он выпустил основу. В итоге и результата по сути не добились и игроки основы толком не отдохнули к ЛЕ. И это из раза в раз, одно и тоже.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:37
Милан отполз, реально)
112910415
112910415
вчера в 18:18
повеселились в пользу хозяев
Вещий
Вещий
вчера в 18:16
Милан дважды вернулся в матче с Сассуоло и всё же зацепил ничью... при этом россонери забили 5, но дважды голы Чуквуезе были отменены из-за офсайдов .... пока уверенно держат второе место в таблице....
Гость
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