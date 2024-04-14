Гол Эзе помог «Кристал Пэлас» одолеть «Ливерпуль»

«Ливерпуль» уступил «Кристал Пэлас» в 33-м туре АПЛ (0:1).
Гол забил Эберечи Эзе на 14-й минуте.
После матча «красные» идут на 3-м месте (71 пункт), «орлы» находятся на 14-й строчке (33 балла).
|Ливерпуль0 : 1Кристал Пэлас
|Матч завершен
«Ливерпуль» уступил «Кристал Пэлас» в 33-м туре АПЛ (0:1).
Гол забил Эберечи Эзе на 14-й минуте.
После матча «красные» идут на 3-м месте (71 пункт), «орлы» находятся на 14-й строчке (33 балла).
это главное, что глядя на стартовый состав Ливерпуля в любом матче.
в остальном все привычно, 4-3-3, где в атаке основное трио Салах - Нуньес - Диас.
удивило в основе Джонса, а венгш Собослаи на лавке.
у гостей тренер Гласнер с первых минут выставил своих двух лидеров атаки - Олисе и Эзе.
и план на игру удался на все 100%.
Очень просто все получилось для Пэлас, когда в финальной фазе долгой атаки Олисе, Митчелл и Эзе сделали гол.
сразу могли и второй гол закатит Пэлас, красных тогда спас Робертсон с ленточки.
Только подумайте, ровно половина мяча успела пересечь линию ворот!
шикарное спасение Робертсона. иначе Энфилд чуть не умер бы))
Ливерпуль конечно, шел в атаку, и моменты были, но не хватало хладнокровия.
Замены немного оживили игру красных.
Пошла карусель моментов у обоих команд.Яркие сэйвы вратарей.
Тотальное превосходство красных во 2 тайме. Но голов нет и нет.
Минуты текут, как песок между пальцев, уходят жизнь из красных,
ибо шансы на чемпионсвтво тают как снег в Сахаре, как Жота не успевает за мячом.
МанСити и Арсенал таких осечек не простят.
Что мы видим?
На финише у Ливерпуля начался спад - это надо признать.
И потому чаще стали пропускать больше одного мяча.
Правый фланг обороны у красных проваливается регулярно,
да и левый не выглядит образцом надежности.
Второе поражение всухую на Энфилде!
Дальше выезд в Бергамо, а там лютые волки Гасперини!
это главное, что глядя на стартовый состав Ливерпуля в любом матче.
в остальном все привычно, 4-3-3, где в атаке основное трио Салах - Нуньес - Диас.
удивило в основе Джонса, а венгш Собослаи на лавке.
у гостей тренер Гласнер с первых минут выставил своих двух лидеров атаки - Олисе и Эзе.
и план на игру удался на все 100%.
Очень просто все получилось для Пэлас, когда в финальной фазе долгой атаки Олисе, Митчелл и Эзе сделали гол.
сразу могли и второй гол закатит Пэлас, красных тогда спас Робертсон с ленточки.
Только подумайте, ровно половина мяча успела пересечь линию ворот!
шикарное спасение Робертсона. иначе Энфилд чуть не умер бы))
Ливерпуль конечно, шел в атаку, и моменты были, но не хватало хладнокровия.
Замены немного оживили игру красных.
Пошла карусель моментов у обоих команд.Яркие сэйвы вратарей.
Тотальное превосходство красных во 2 тайме. Но голов нет и нет.
Минуты текут, как песок между пальцев, уходят жизнь из красных,
ибо шансы на чемпионсвтво тают как снег в Сахаре, как Жота не успевает за мячом.
МанСити и Арсенал таких осечек не простят.
Что мы видим?
На финише у Ливерпуля начался спад - это надо признать.
И потому чаще стали пропускать больше одного мяча.
Правый фланг обороны у красных проваливается регулярно,
да и левый не выглядит образцом надежности.
Второе поражение всухую на Энфилде!
Дальше выезд в Бергамо, а там лютые волки Гасперини!