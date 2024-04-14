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Гол Эзе помог «Кристал Пэлас» одолеть «Ливерпуль»

вчера, 17:59
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 1Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

«Ливерпуль» уступил «Кристал Пэлас» в 33-м туре АПЛ (0:1).

Гол забил Эберечи Эзе на 14-й минуте.

После матча «красные» идут на 3-м месте (71 пункт), «орлы» находятся на 14-й строчке (33 балла).

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Все комментарии
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:42
действительно какие.....
матос
матос
вчера в 22:28
Ёпрст .........
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 20:09, ред.
Для Ливерпуля ничего не потеряно, отставание 2 очка от Сити и возможные 3 очка от Арсенала это не страшно. Играет Ливерпуль очень здорово, только реализация у них ужасная, других слов нет. Но черная полоса когда нибудь закончится, и начнет Ливерпуль наконец-то забивать и побеждать. Ждем побед.
Vane4ek
Vane4ek
вчера в 19:35
КП красавцы!) Могли еще минимум два класть!)
sek63t7tvd9q
sek63t7tvd9q
вчера в 19:28
Ливер в кризисе, обыгрывают все.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:21
У Ливерпуля серьезный спад.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:21
Ливерпуль походу выходит из гонки за чемпионство, учитывая их игру в последних играх.
Сп62
Сп62
вчера в 19:19
Всё когда-нибудь кончается. Фиерия Клоппа тоже. Болельщик будет ждать следующего пришествия.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:17, ред.
Согласен Виктор. Всегда чего-то не хватает.
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:12
Приветствую, Рафа!!!
Но я не думаю, что титул АПЛ уже потерян, еще есть игры, можно многое поправить. Я о другом- у Клоппа очень прогнозируемый футбол, легко читаемый и это не первый год.
AlkoZavrRex
AlkoZavrRex
вчера в 19:09
Красавчики
kea23z5phe9x
kea23z5phe9x
вчера в 18:58
Арсенал теперь должен эту фору использовать
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:58
Согласен Виктор. Все как обычно, это уже не первая развязка в АПЛ когда у Ливерпуля ускользает титул чемпиона АПЛ. Конечно надеяться нужно, но такие осечки МС и Арсенал не простят. Да с чего им прощать, если разыгрывается титул чемпиона АПЛ.
3ton
3ton ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 18:52
Состав и бюджет у команды ЛЧ и в которую они уже отобрались .
Этот турнир им сильно и не нужен был , как и победа там.
Победу в АПЛ опять ждать 30 лет
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:49
А ведь фанаты Ливерпуля на трибуне так и и не увидели титул Апл из-за ковида. Очень странный титул он взял в том году
John 5mith
John 5mith
вчера в 18:47
Клоппмеллер конструирует Ливеркузен? Старается слить три турнира подряд?
Только у оригинала в 2001 это делалось на месяц позднее.
Grizly88
Grizly88 ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 18:46
Лига Европы для него был запасной вариант чтобы уйти не позорно, если не получится в АПл, погнался за двумя зайцами и остался нисчем.
labasy
labasy
вчера в 18:44
Думаю, Ливерпуль вышел из гонки, теперь Арсенал и МС будет биться за чемпионство, думаю шанс по больше у МС, если они пройдет Реал
3ton
3ton ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:43, ред.
Если уходить , то красиво
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:43
Очень точное и тонкое определение!!!
А вообще, хотелось бы по этому поводу, послушать товарища ПЕТЛЮ. Что, он думает...
3ton
3ton ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 18:43
ЛЕ надо было сливать раньше , чтобы команда была свежее к концу сезона . Клопп не мог определиться , сливать или нет )) итог - слил два турнира.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:39
Это АПЛ сынок....!)))
Elliada_
Elliada_ ответ vlad_viet_nam (раскрыть)
вчера в 18:38
АПЛ Ливерпуль решил слить раньше ЛЕ. Перед поражением от Аталанты 0:3, Ливерпуль сыграл в ничью с Шеффилдом 2:2
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:37
Клопп решил: горит сарай, гори и хата!
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 18:34
Боюсь радоваться, но слишком хороший шанс, чтобы его упускать
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:31
Радует только то, как разбиваются пафосные предсказания уже к 30 туру.
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 18:26
Сейчас- точно нет!!!
Grizly88
Grizly88 ответ vlad_viet_nam (раскрыть)
вчера в 18:26
Слили Лигу Европы чтобы слить АПЛ
shlomo
shlomo
вчера в 18:25
Ливер терпит второе домашние поражение подряд ...Пэлас вмешался в чемпионскую гонку ...:))) ... неожиданное поражение, которое может лишить Клоппа титула ....
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 18:20
Местные эксперты после матча с Аталантой утверждали, что клоп сливает ЛЕ для борьбы в АПЛ
Интересно послушать их мнение по итогам сегодняшнего матча
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