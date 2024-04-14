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Гол Роналдо помог «Ростову» обыграть «Факел»

вчера, 18:40
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Факел» уступил «Ростову» в матче 24-го тура РПЛ (0:1).

Гол забил Роналдо на 83-й минуте.

После поединка «Факел» идет на 11-м месте (26 очков), «Ростов» находится на 7-й строчке (34 балла).

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Все комментарии
drive45
drive45
вчера в 20:30
Игра была напряженной, хотя Ростов и владел инициативой но Факел умело оборонялся и проводил очень неплохие контратаки , но хозяевам нехватало последнего точного удара. В конечном итоге в результате из одной быстрой атаки, Ростов все же смог в лице Рональдо забить и принести победу на выезде Ростову.
mjndadx6wr39
mjndadx6wr39
вчера в 20:07
Ростову опять повезло! Значит они были сильнее!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:58
С победой южане!!!
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:10
Поздравляю фк РОСТОВ и его тренера В Карпина с ПОБЕДОЙ!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:01
Ростов лучшая команда второй половины! Без вариантов
nubom
nubom
вчера в 18:58
Газпрому пора задуматься, что делать с Карпиным...
particular
particular
вчера в 18:53
Неплановая потеря очков для Факела... Жаль...
Характер, стены и болелы не помогли, да и трёху не сумели затолкать Ростову...
TheBoLt
TheBoLt ответ Attaccante (раскрыть)
вчера в 18:50
Не надо Карпина в Спартак, Карп должен плавать по Дону. Ищите себе нового Абассаля, этот всё))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:50
А так хотел ничью...
Ростовчан с победой, Воронеж не унывать, после Ростова вы лучшие!
Сп62
Сп62
вчера в 18:49, ред.
Гол один к одному голу Бикфалви в ворота Спартака. Ростовчан с заслуженной победой. Не смотря на симпатии к г. Воронеж команда Факел - команда костоломов.
Attaccante
Attaccante
вчера в 18:46
И пусть Глебова с собой прихватит, на Умяровых и Литвиновых сил смотреть больше нет.
Attaccante
Attaccante
вчера в 18:45
Всё, Карпина можно в Спартак забирать.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:44
С победой, Ростов! Стабильно радуете меня этой странной весной, когда никому ничего не нужно и никто не старается побеждать.

Начали игру Воронежцы огромным количеством фолов, завели вспыльчивого Байрамяна до грани удаления, провалили первый тайм полностью, отдав инициативу гостям.

Второй тайм Факел провел чуть лучше, но опять же, явного голевого момента со стороны Факела я даже не вспомню. Ростов победил уверенно, гол был лишь вопросом времени. К сожалению, лишь один
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:43
Земляки с Победой в Донском Дерби!!!💛💙 самый💪
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:42
Ростов весной конечно даёт жару. В 5 матчах 4 победы и 1 ничья
Гость
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