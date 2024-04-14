Гол Роналдо помог «Ростову» обыграть «Факел»

«Факел» уступил «Ростову» в матче 24-го тура РПЛ (0:1).
Гол забил Роналдо на 83-й минуте.
После поединка «Факел» идет на 11-м месте (26 очков), «Ростов» находится на 7-й строчке (34 балла).
«Факел» уступил «Ростову» в матче 24-го тура РПЛ (0:1).
Гол забил Роналдо на 83-й минуте.
После поединка «Факел» идет на 11-м месте (26 очков), «Ростов» находится на 7-й строчке (34 балла).
Начали игру Воронежцы огромным количеством фолов, завели вспыльчивого Байрамяна до грани удаления, провалили первый тайм полностью, отдав инициативу гостям.
Второй тайм Факел провел чуть лучше, но опять же, явного голевого момента со стороны Факела я даже не вспомню. Ростов победил уверенно, гол был лишь вопросом времени. К сожалению, лишь один
Начали игру Воронежцы огромным количеством фолов, завели вспыльчивого Байрамяна до грани удаления, провалили первый тайм полностью, отдав инициативу гостям.
Второй тайм Факел провел чуть лучше, но опять же, явного голевого момента со стороны Факела я даже не вспомню. Ростов победил уверенно, гол был лишь вопросом времени. К сожалению, лишь один