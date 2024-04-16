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Иньеста может стать тренером после окончания сезона

сегодня, 16:20

Президент клуба «Эмирейтс» Юсеф Аль-Батран высказался на тему возможности получения полузащитником команды Андресом Иньестой тренерской должности после окончания контракта, который истекает летом. Слова Аль-Батрана приводит Sport.es со ссылкой на Al Qahera News.

Это сложная возможность, хотя она не исключена, учитывая, что контракт заканчивается 30 июня 2024 года, несмотря на то, что у него есть односторонняя опция продления ещё на один год. Всё будет зависеть от того, останется ли команда в Первом дивизионе.

Если команде удастся остаться, мы начнём с ним переговоры о продлении, потому что он всё ещё находится в очень хорошей технической и физической форме и может быть с нами ещё два или три сезона. Но если мы вылетим, я не приму игрока такого уровня в Первом дивизионе. Я предложу ему тренировать команду.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 18:17
Совсем забыл про него, давно он где-то в нубо лигах играет, а возраст как у Модрича)
Nyyrikki
Nyyrikki
сегодня в 18:09
Иньеста был топ игроком, и имеет хорошие шансы стать средним тренером - как минимум.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 16:40
Испанских тренеров развелось...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:22
Посмотрим его на тренерской работе.
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