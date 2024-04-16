Иньеста может стать тренером после окончания сезона

Президент клуба «Эмирейтс» Юсеф Аль-Батран высказался на тему возможности получения полузащитником команды тренерской должности после окончания контракта, который истекает летом. Слова Аль-Батрана приводит Sport.es со ссылкой на Al Qahera News.

Это сложная возможность, хотя она не исключена, учитывая, что контракт заканчивается 30 июня 2024 года, несмотря на то, что у него есть односторонняя опция продления ещё на один год. Всё будет зависеть от того, останется ли команда в Первом дивизионе.

Если команде удастся остаться, мы начнём с ним переговоры о продлении, потому что он всё ещё находится в очень хорошей технической и физической форме и может быть с нами ещё два или три сезона. Но если мы вылетим, я не приму игрока такого уровня в Первом дивизионе. Я предложу ему тренировать команду.