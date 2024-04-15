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«Барселона» прекращает поиски главного тренера

сегодня, 12:53

«Барселона» прекращает поиски нового главного тренера на стороне. Выбор будет сделан между нынешним наставником Хави (руководство просит специалист остаться) и тренером резервной команды Рафаэлем Маркесом.

Эта неделя будет решающей для «Барселоны». Во вторник «сине-гранатовым» предстоит сыграть в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ, а в воскресенье провести игру в рамках Ла Лиги с «Реалом». Сообщается, что если «Барселона» пройдёт в 1/2 финала ЛЧ и успешно закончит чемпионат, а также будет иметь инвестиции на трансферы в новом сезоне, то Хави может передумать относительно своего ухода. Президент каталонцев Жоан Лапорта хочет, чтобы 44-летний специалист остался. Но с условием, что для объявления об этом он соберёт пресс-конференцию.

Если Хави не передумает и покинет «Барселону», то её возглавит тренер каталонского дубля Рафаэль Маркес. Мексиканец хорошо знает структуру клуба, умеет работать с молодыми футболистами и плюс ко всему, его назначение будет финансового наиболее выгодно ( не придётся платить отступные и высокую зарплату).

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 15:45
Маркес - хороший вариант. Он свой человек и знает футбол Барселоны. Считаю правильным, что руководство не ищет тренера на стороне, а дает шанс бывшим игрокам команды.
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
сегодня в 15:08
Пару лет назад я предлагал назначение Маркеса, но они назначили Хави.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:50
Рафа Маркес. экс защитник Барсы и капитан мексиканской сборной, достойнвя кандидатура на пост гл.тренера Барселоны, если Хави все таки уйдет.
есть преемственность культурных ценностей и днк победителя Лиги чемпионов.
И все таки Хави передумать, продолжить работу в Барсе. когда каталонский клуб сталкивается трудностями и финансовыми проблемаи, правильно было бы вместе ко всеми сине-гранатовыми их преодолеть.
CATALONSKY
CATALONSKY ответ rmrmrml (раскрыть)
сегодня в 14:38
Это брат Хави Оскар Эрнандес. Логично что он тоже уйдет
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:30
Барса особенный клуб со своей философией и ей нужен тренер, который пропитан философией Барсы изнутри как к примеру Гвардиола.
Но нужно ещё и определённое пониманич футбола в целом.
Но в помледнее время и этого не достаточно.
Барса в последние годы страдает от недрстатка финансов и поэтому они стали брать в аренды, а также свободными агентами старичков на излёте и просто средненьких игроков.
Пока в Барсе не наладятся дела с финансами, её так и будет лихорадить.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:20
Хави вроде сказал что при любом раскладе не останется! Значит Маркес
rmrmrml
rmrmrml
сегодня в 14:05
так а чем плох нынешний помощник хави, не помню как его там, ну просто когда хави не было на тренерском мостики уже и ни раз в этом сезоне, то барса ни проиграла ни одного матча с ним!!
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 13:45
Замаячил полуфинал и сразу Хави нужен.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:00
Ещё один триллер... буду - не буду...
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