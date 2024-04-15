«Барселона» прекращает поиски главного тренера

1713174826

сегодня, 12:53

«Барселона» прекращает поиски нового главного тренера на стороне. Выбор будет сделан между нынешним наставником (руководство просит специалист остаться) и тренером резервной команды .

Эта неделя будет решающей для «Барселоны». Во вторник «сине-гранатовым» предстоит сыграть в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ , а в воскресенье провести игру в рамках Ла Лиги с «Реалом». Сообщается, что если «Барселона» пройдёт в 1/2 финала ЛЧ и успешно закончит чемпионат, а также будет иметь инвестиции на трансферы в новом сезоне, то Хави может передумать относительно своего ухода. Президент каталонцев Жоан Лапорта хочет, чтобы 44-летний специалист остался. Но с условием, что для объявления об этом он соберёт пресс-конференцию.

Если Хави не передумает и покинет «Барселону», то её возглавит тренер каталонского дубля Рафаэль Маркес. Мексиканец хорошо знает структуру клуба, умеет работать с молодыми футболистами и плюс ко всему, его назначение будет финансового наиболее выгодно ( не придётся платить отступные и высокую зарплату).