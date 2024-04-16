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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2023/2024

Гендир «Байера»: «Не сомневаюсь, что Алонсо в будущем возглавит „Реал“»

сегодня, 14:06

Генеральный директор леверкузенского «Байера» Фернандо Карро выразил уверенность в том, что главный тренер команды Хаби Алонсо в будущем возглавит мадридский «Реал».

Под руководством испанца «фармацевты» впервые в своей истории выиграли чемпионат Германии.

Я не сомневаюсь, что Хаби Алонсо в какой-то момент будет тренировать мадридский «Реал». Я не уверен, когда это произойдёт, но у меня нет сомнений в том, что он окажется в «Реале». Также возможно, что он будет тренировать «Ливерпуль» или «Баварию».

«Байер» взял на себя обязательство вести переговоры только в том случае, если поступят предложения от команд, в которых он играл.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:37
и это вполне себе возможно
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
сегодня в 15:57
Посмотрим на Алонсо в сезоне 2024/25, потом будет ясно.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 15:19
Не факт, что у него получится в Реале. Тренировать Байер и тренировать ТОП-клуб две большие разницы. Там давление и ответственность будет намного выше.
bzb4qn3849p9
bzb4qn3849p9
сегодня в 14:55
Стопроцентной гарантии этого никто не даст
wme3m7mgk72d
wme3m7mgk72d
сегодня в 14:51
Что будет дальше надо подождать некоторое время!Футбол так стремительно меняется что загадывать наперед пока нельзя!!!
Incredulous
Incredulous
сегодня в 14:40
Всё будет зависеть от следующего сезона. Особенно если учесть, что пару лидеров этого сезона руководство Байера точно продаст, такая у них политика клуба, из-за которой они всегда будут середняками. И если Хаби в следующем сезоне сможет удержать команду хотя бы в зоне еврокубков, то тогда его переход в Реал станет очень вероятным, ну а если удастся закрепиться в первой четвёрке, то шансы возглавить Реал увеличатся в разы. Хотя тут ещё многое будет зависеть и от того, как проведёт этот сезон Реал во главе с Анчелотти, хотя я очень сомневаюсь, что папа Карло задержится в Реале дольше чем ещё на сезон.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:28
" Выстрелить" в одном сезоне может любой тренер, даже посредственный. Посмотрим, каковы успехи у Алонсо будут в следующем сезоне, и только тогда сделаем выводы.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:12
А так же возможно МС или скажем МЮ....)))
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