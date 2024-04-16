Гендир «Байера»: «Не сомневаюсь, что Алонсо в будущем возглавит „Реал“»

Генеральный директор леверкузенского «Байера» Фернандо Карро выразил уверенность в том, что главный тренер команды Хаби Алонсо в будущем возглавит мадридский «Реал».
Под руководством испанца «фармацевты» впервые в своей истории выиграли чемпионат Германии.
Я не сомневаюсь, что Хаби Алонсо в какой-то момент будет тренировать мадридский «Реал». Я не уверен, когда это произойдёт, но у меня нет сомнений в том, что он окажется в «Реале». Также возможно, что он будет тренировать «Ливерпуль» или «Баварию».
«Байер» взял на себя обязательство вести переговоры только в том случае, если поступят предложения от команд, в которых он играл.