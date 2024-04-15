Лапорта: «Думаю, ситуация с Хави может измениться»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе главного тренера команды Хави по окончании текущего сезона.
Думаю, ситуация с Хави может измениться. В конце сезона мы снова всё обсудим.
Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» прекращают поиски нового рулевого.
зачем допускать разговоры в публичный эфир, что Барса думает о тренерских перестановках, то хочет видит главным тренером Флика или Клоппа, и тому подобных.
зачем допускать разговоры в публичный эфир, что Барса думает о тренерских перестановках, то хочет видит главным тренером Флика или Клоппа, и тому подобных.
https://www.youtube.com/watch?v=xzLI3v3Kkbc