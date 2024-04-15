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Лапорта: «Думаю, ситуация с Хави может измениться»

вчера, 20:58

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе главного тренера команды Хави по окончании текущего сезона.

Думаю, ситуация с Хави может измениться. В конце сезона мы снова всё обсудим.

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» прекращают поиски нового рулевого.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:16
Надоть Хави оставить рулевым Барселоны, за призы должны будут цепляться.....))
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
вчера в 22:06
Это станет ясно после матча с ПСЖ. Да, в первом матче победили 2:3, но до полуфинала еще 90 минут надо играть.
shur
shur
вчера в 22:04
...всё может быть...!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:45
раньше надо было думать.
зачем допускать разговоры в публичный эфир, что Барса думает о тренерских перестановках, то хочет видит главным тренером Флика или Клоппа, и тому подобных.
Futurista
Futurista
вчера в 21:45
Какой Хави?)...Абаскаль освободился...

shlomo2
shlomo2
вчера в 21:43
Думаю что Хави сдержит свое слово и уйдет...
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:39
"В конце сезона мы снова всё обсудим" и то думаю только в том случаи если суперкомпьютер окажется прав...)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:32
Мечты Лапорты думаю не сбудутся
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