«Бавария» в последние дни не связывалась с Зиданом

«Бавария» в последние дни не связывалась с окружением Зинедина Зидана, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Ранее появилась информация о том, что клуб предложил специалисту возглавить команду летом.
Кандидатура Зидана обсуждалась в качестве потенциальной замены Томасу Тухелю, когда несколько недель назад ходили разговоры о преждевременном увольнении нынешнего тренера мюнхенцев. Сейчас «Бавария» сосредоточена на приглашении Юлиана Нагельсманна. Также в шорт-листе остаётся наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби.
У него кишка тонка, он просто боится, что все поймут, что тот успех с Реалом был не его заслуга, а сам он простой физрук.
У него кишка тонка, он просто боится, что все поймут, что тот успех с Реалом был не его заслуга, а сам он простой физрук.