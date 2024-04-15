«Бавария» в последние дни не связывалась с Зиданом

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сегодня, 11:26

«Бавария» в последние дни не связывалась с окружением , сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее появилась информация о том, что клуб предложил специалисту возглавить команду летом.

Кандидатура Зидана обсуждалась в качестве потенциальной замены Томасу Тухелю, когда несколько недель назад ходили разговоры о преждевременном увольнении нынешнего тренера мюнхенцев. Сейчас «Бавария» сосредоточена на приглашении . Также в шорт-листе остаётся наставник «Брайтона» .