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«Бавария» в последние дни не связывалась с Зиданом

сегодня, 11:26

«Бавария» в последние дни не связывалась с окружением Зинедина Зидана, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее появилась информация о том, что клуб предложил специалисту возглавить команду летом.

Кандидатура Зидана обсуждалась в качестве потенциальной замены Томасу Тухелю, когда несколько недель назад ходили разговоры о преждевременном увольнении нынешнего тренера мюнхенцев. Сейчас «Бавария» сосредоточена на приглашении Юлиана Нагельсманна. Также в шорт-листе остаётся наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:38
А какой смысл вообще связываться с Зиданом?
У него кишка тонка, он просто боится, что все поймут, что тот успех с Реалом был не его заслуга, а сам он простой физрук.
papw98tbyv7c
papw98tbyv7c
сегодня в 11:40
А Зидан подошёл бы не плохо Баварии
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